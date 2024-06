Dabiz Muñoz planta a La Finca y no abrirá allí DiverXO: "Lo que venga será mejor"

"Como sabéis, llevábamos mucho tiempo trabajando en el nuevo DiverXO con dosis ilimitadas de ilusión e invirtiendo enorme cantidad de esfuerzos y recursos. Hoy quería compartiros que tras meditarlo concienzudamente he decidido no seguir adelante con el proyecto que habíamos anunciado, una decisión difícil pero necesaria", son las palabras que compartía a través de su perfil de Instagram Dabiz Muñoz este viernes hace apenas una hora.

El elegido 'Mejor Cocinero del Mundo' por la lista 'The Best Chef Awards' ha dado marcha atrás con su proyecto de trasladar el restaurante madrileño a las afueras de la capital abandonando los bajos del hotel NH Eurobuilding donde lleva 'alojado' diez años.

Su decisión venía motivada por varias razones que compartió en el escenario de la pasada edición del congreso gastronómico Madrid Fusión: "El restaurante, tal y como ahora lo conocemos, se le había quedado pequeño y obsoleto en muchos aspectos. Fue en ese momento cuando le comentó a sus socios que si querían que DiverXO siguiese existiendo, tenía que ser el restaurante de sus sueños" confesó en conversación con José Carlos Capel.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Dabiz Muñoz (@dabizdiverxo)

Sin embargo, ha habido un claro cambio de rumbo, "y es que el nuevo DiverXO tiene que ser icónico, único, rompedor, onírico, transgresor y sin ataduras, libre creativamente y sin límites, y solo así puede existir", ha justificado el chef.



La máquina de DiverXO, que ocupa actualmente el cuarto puesto en el ránking 'The World's 50 Best Restaurants' no no para, ni la mente de Dabiz tampoco y no hay duda de que esta decisión, que comparte y apoya su pareja y socia Cristina Pedroche, ha sido premeditada y consensuada. Muñoz no tiene dudas de que "lo que venga será mejor", ha compartido tras la publicación del post con Cocinillas El Español. "Desde hoy ya estamos trabajando en nuevas opciones que hagan realidad mi sueño, y aunque sé que es un sueño difícil tengo la confianza de que lo conseguiremos", asegura el chef.



Este cuarto episodio de la vida de DiverXO pasaba por grandes sacrificios y grandes esfuerzos, comenzando por los económicos. Según compartió el chef en su intervención en Madrid Fusión, el coste de este nuevo DiverXO, estaría entre los 12 y 14 millones de euros. Con este giro de timón los planes cambian y probablemente sus presupuestos también. Así que habrá que esperar a

"Ahora más que nunca, lo mejor está por llegar, ¡todavía no hemos mostrado nuestra mejor versión!" finalizaba Muñoz.