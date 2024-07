El único chef español que arrasa en Dubái: consigue una estrella Michelín en sólo 6 meses de apertura

El malagueño ha sido elque han apostado por el mercado internacional llevando sus propuestas hasta Dubái. Ni Dabiz Muñoz, que abrió una segunda sede de StreetXO el pasado mes de febrero en el complejo turístico de lujo 'One&Only One Za'abeel', ni Qabu by Paco Morales, la sucursal del chef cordobés en el espacio gastronómico The Link, ni JARA, el restaurante que dirige Martín Berasategui han conseguido la primera estrella en esta edición.