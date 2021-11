Galería Canalejas, la mejor gastronomía de lujo en el centro de Madrid

Galería Canalejas ya es una realidad en Madrid. El miércoles 1 de diciembre, después de algunos retrasos, por fin abrirá las puertas de su esperado Food Hall, la zona de estas nuevas galerías comerciales dedicada a la gastronomía que ocupa la nada desdeñable superficie de más de 4.000 m2. Un espacio en el que todo apunta a que se va a convertir en un nuevo icono del lujo y el hedonismo en la capital de España.

En el centro, en plena calle Alcalá, el espacio gastronómico de Galería Canalejas va a contar con un total de 13 restaurantes de diferentes estilos y nacionalidades, entre los que destacan las propuestas que reconocidos chefs han diseñado en exclusiva para este nuevo proyecto dedicado al ocio y disfrute máximo de sus futuros clientes. Este nuevo centro del buen comer será perfecto para casi cualquier ocasión por su variada y cuidada oferta culinaria para todos los públicos, su amplio horario y su ubicación privilegiada.

La gastronomía de alto nivel en Galería Canalejas

Food Hall de Galería Canalejas - Julián Mármol The Eight

Destacan las aperturas que vienen de la mano del chef galardonado con estrella Michelin Julián Mármol -Yugo The Bunker-, que inaugurará dos restaurantes: Monchis, un cruce de caminos que fusiona lo mejor de Japón y México; y The Eight, en el que la brasa –con el uso del carbón Binchotan tradicional japonés- es el hilo conductor para redefinir bocados tradicionales como las hamburguesas o los bocadillos exprimiendo todo su potencial.

España es un país multicultural, cocinas como la japonesa o mexicana están muy arraigadas, pero tienen también sabores desconocidos que me transmiten mucha pasión. Me siento un auténtico privilegiado de poder estar en el mejor sitio de Madrid Julián Mármol, chef de Monchis y The Eight

Otro de los protagonistas de este templo de la gastronomía de lujo es el chef Rubén Arnanz, uno de los más jóvenes en ser reconocido con una estrella Michelin cuando solo contaba con 29 años. En la actualidad está al frente del restaurante Juan Bravo, Fonda Ilustrada en Segovia y ahora se trae con él la esencia de su cocina castellana a Madrid con la apertura de su restaurante boutique 19.86 by Rubén Arnanz.

Ser parte de Galería Canalejas supone un nuevo reto para seguir dando lo mejor de mí en un espacio diferente y único. Es un lugar privilegiado, con grandes firmas de lujo donde la cocina castellana brillará en la capital Rubén Arnanz, chef de 19.86

MAD Gourmets es otro de los conceptos totalmente nuevos que se ofrecen dentro de la experiencia gastronómica, con 20 espacios de diferentes especialidades y las últimas tendencias gastronómicas del mundo, así como constantes propuestas de ocio y música en directo.

Food Hall de Galería Canalejas - El Goloso

El Food Hall de Galería Canalejas cuenta también con una gran representación de la gastronomía española con los ibéricos, embutidos, quesos y la mejor degustación de bodegas nacionales en DBellota, que por primera vez y en exclusiva para Galería Canalejas viene de la mano con Cinco Jotas para sus ibéricos y carnes; la gran variedad de arroces y paellas de la icónica arrocería madrileña St. James; Garelos y su visión modernizada de la gastronomía tradicional gallega; o El Goloso, como uno de los mejores exponentes de la repostería española tradicional.

El lado más salvaje de la gastronomía japonesa llega de la mano del chef venezolano Fermín Azkue con Salvaje, donde la cocina nipona se mezcla con sabores y técnicas de todos los rincones del mundo. Por otro lado, Le Petit Dim Sum es el nuevo concepto del grupo China Crown que abre sus puertas en este espacio gastronómico, acercando al corazón de Madrid la tradición milenaria de la cocina china con sus dim sums artesanales.

Davvero, el nuevo restaurante del grupo Davanti, ofrece un concepto selecto y refinado para homenajear la gastronomía italiana con la elaboración de la pasta fresca fatta in casa y los platos más tradicionales de esta cocina. Además, los visitantes de este nuevo icono gastronómico pueden disfrutar del sabor del auténtico gelato italiano en la heladería Amorino.

Food Hall de Galería Canalejas - Ostras Daniel Sorlut

Desde Francia, Daniel Sorlut trae las ostras elegidas por los mejores chefs del mundo y la excelencia de los casi 100 años de experiencia en el cultivo, cría y distribución de los diferentes tipos de ostra.

El Food Hall de Galería Canalejas se funde con el dinámico ritmo de la ciudad y la infinidad de culturas que conviven en el centro de la capital. Se trata de una propuesta gastronómica nunca antes vista en Madrid y que supone un importante atractivo para los turistas nacionales e internacionales, así como una oferta de ocio imprescindible para los madrileños.

Para nosotros es un auténtico orgullo inaugurar este nuevo punto de encuentro para los amantes de la gastronomía en la capital. Además de ser una propuesta única nunca antes vista en la ciudad es un reclamo turístico que impulsará la revitalización económica del centro de Madrid, además de generar más de 300 empleos directos de más de quince nacionalidades Juan Pablo García Denis, director general de Galería Canalejas

Templo del ocio de lujo en 2022

Tras la inauguración en octubre de 2020 de la casa francesa Hermès, la apertura de la Maison Cartier en noviembre de 2021 y la inminente inauguración de su espacio gastronómico, Galería Canalejas se prepara para su apertura global el próximo año con más de 40 firmas de moda, perfumería, accesorios de lujo y alta joyería.

Un concepto de galería comercial y gastronomía desconocido hasta ahora en nuestro país y cuya visita invita a una experiencia global de moda, lujo, gastronomía, cultura, la historia de los imponentes edificios sobre los que se erige, y todo ello en el más auténtico y efervescente corazón de Madrid.

Sigue los temas que te interesan