Galería Canalejas, una propuesta gastronómica de lujo en el centro de Madrid

Ya se sabe la fecha en la que abrirá al público la Galería Canalejas (Alcalá, 8 - 12, Madrid), el espacio dedicado al lujo que más expectación ha despertado en los últimos tiempos en la capital de España. Su propuesta gastronómica, así como las exclusivas boutiques, perfumerías, joyerías que completan la oferta de la galería podrán ser disfrutadas a partir del próximo mes de octubre.

A lo largo de 4.000 m2, el Food Hall de Galería Canalejas está concebido como una experiencia gastronómica única en la ciudad, con 14 restaurantes de diferentes estilos y nacionalidades, entre los que destacan los conceptos que reconocidos chefs nacionales e internacionales han diseñado en exclusiva para este nuevo icono gastronómico de la capital.

Una propuesta gastronómica de alto nivel

Food Hall de Galería Canalejas - Plato de Julián Mármol

El chef Julián Mármol, galardonado con una estrella Michelin desde 2019 con su restaurante Yugo The Bunker, ha diseñado no uno si no dos conceptos de restaurantes completamente nuevos que verán la luz en el Food Hall de Galería Canalejas a partir de octubre. El primero de ellos, Monchis, supondrá un auténtico cruce de caminos entre Japón y México donde prima la creatividad y la excelencia en técnicas y productos. Será la primera barra omakase – “ponerse en las manos del chef” en japonés – mexicana con filosofía japonesa en Europa y la segunda en el mundo. La brasa será el hilo conductor del segundo restaurante del chef, The Eight, donde mostrará su singular toque de autor redefiniendo formatos tan populares como las hamburguesas y los bocadillos.

Por su parte, Rubén Arnanz, uno de los chefs españoles más jóvenes en conseguir una estrella Michelin, traerá la esencia de la nueva cocina castellana a la capital con la apertura de

19.86 by Rubén Arnanz. Un restaurante-boutique dinámico y cosmopolita donde sus recetas de alta cocina estimularán todos los sentidos. Además, contará con un espacio exclusivo para un reducido número de comensales donde poder disfrutar de la cocina de Arnanz en directo.

MAD Gourmets es otro de los conceptos completamente nuevos que han sido creados para el Food Hall de Galería Canalejas. En sus más de 650 m2, contará con 20 espacios de diferentes especialidades que van desde las típicas tapas españolas a las últimas tendencias gastronómicas internacionales. Destaca la presencia del concepto John Barrita y de su famoso creador John Torres, el panadero que ha hecho de la masa madre y de la fermentación un arte y que se ha convertido en un imprescindible en las mesas de los restaurantes estrella Michelin más importantes del mundo. Además, los visitantes de MAD Gourmets en Galería Canalejas podrán disfrutar de las constantes propuestas de ocio que convivirán con la mejor gastronomía.

Food Hall de Galería Canalejas - Andrés Madrigal

El exitoso concepto creado por Patricia Carbajosa en KaButoKaji viaja al corazón de la capital con el esperado regreso a Madrid del reconocido chef Andrés Madrigal como director gastronómico. Este perfecto tándem abrirá en el Food Hall de Galería Canalejas dos restaurantes en los que la fusión se convierte en el alma de la cocina. Por un lado, un renovado KaButoKaji en el que el chef nos invita a un viaje fascinante entre la gastronomía tradicional japonesa y su encuentro con la esencia mediterránea. Klub Bar Kitchen por su parte, ofrecerá un nuevo concepto de coctelería y bar de dim-sums en el que los comensales podrán disfrutar de un ambiente casual y distendido, a través de unos sugestivos cócteles en los que descubriremos al Madrigal más auténtico.

Food Hall de Galería Canalejas - El Goloso

La gastronomía española es conocida y alabada internacionalmente por su riqueza y variedad, características que reflejan la diversidad de culturas que tenemos en el país. Por eso, no podía faltar en el Food Hall de Galería Canalejas una amplia muestra de auténticos tesoros nacionales como son los ibéricos, embutidos, quesos y la mejor degustación de las bodegas españolas en D´Bellota, la gran variedad de arroces y paellas de la icónica arrocería madrileña St James, sinónimo de calidad, dedicación y buen servicio, o la visión modernizada de la más auténtica gastronomía tradicional gallega en Garelos, natural de Betanzos. Tampoco podía faltar uno de los mejores representantes de la repostería española, El Goloso, que desde 1963 lleva elaborando pastelería y dulces artesanales en sus obradores en Tarancón y que viaja fuera de su Mancha natal para que los visitantes del Food Hall de Galería Canalejas puedan degustar y llevar a casa los bocados más dulces de la pastelería artesana tradicional.

El lado más salvaje de la gastronomía japonesa llega de la mano del restaurante Salvaje, donde la tradición y el misticismo de la cocina japonesa se pintan de sabores y técnicas de todos los rincones del mundo. El chef venezolano Fermín Azkue, con una larga trayectoria labrada en los mejores restaurantes de Venezuela, Panamá y grandes capitales europeas, será el responsable de fusionar los sabores y técnicas de los lugares más exóticos del planeta en lo que ya llaman “la experiencia Salvaje”.

Desde Italia llega Davanti Ristorante, un homenaje a la tradición italiana en la capital en la que seguirá destacando la elaboración de la pasta fresca fatta in casa, los platos icónicos de la cocina italiana, y un piccolo mercato en el que los visitantes podrán adquirir los mejores productos del país de la bota. También de Italia la heladería Amorino con su representación del auténtico gelato italiano elaborado con ingredientes 100 % naturales.

Food Hall de Galería Canalejas - Amélie

La firma francesa que ha reinventado el savoir faire en el universo de la ostra, Amélie, también estará presente en el Food Hall de Galería Canalejas con un espacio en el que la degustación de las ostras más galardonadas del mundo se acompañará de una rigurosa selección de vinos y champán.

Un futuro templo del hedonismo

Un total de 14 restaurantes de muy diversas especialidades que convertirán al Food Hall de Galería Canalejas en una experiencia gastronómica única en Madrid.

Con la inauguración el próximo octubre del Food Hall, Galería Canalejas da un paso definitivo en su apertura que comenzó el pasado año con la inauguración de Hermès, la primera boutique de su exclusiva selección de marcas. La apertura del resto de las más de 40 boutiques de moda, perfumería, accesorios de lujo, y alta joyería que estarán presentes en Galería Canalejas está prevista para la primavera del próximo año.

Juan Pablo García Denis, director general de Galería Canalejas, destaca: “La apertura del Food Hall de Galería Canalejas supondrá para Madrid un nuevo icono gastronómico y un paso decisivo en nuestro proyecto. Nos sentimos muy orgullosos de estar creando un concepto de galería comercial y gastronomía único en nuestro país, a la altura de las grandes galerías comerciales de las principales capitales del mundo, y en la que nuestros visitantes disfrutarán de una experiencia global de moda, lujo, gastronomía, cultura, la historia de los 7 monumentales edificios sobre los que estamos, y todo ello en el más auténtico corazón de Madrid”.