El piloto gallego Iván Ares se aleja de la competición de manera temporal por salud mental

Iván Ares, ídolo de la afición gallega a los rallyes, deja de manera momentánea su actividad deportiva a causa de la salud mental.

El piloto de Cambre anunció su decisión a través de las redes sociales. De esta manera no participará este fin de semana en el Rally Princesa de Asturias.

Con este mensaje daba a conocer a todos los aficionados su decisión:

“A veces es necesario parar. Es la frase más difícil que he exteriorizado nunca. Lo primero de todo, quiero dar las gracias a todos los que estáis ahí en cada rally pase lo que pase. Mi marca, Hyundai, mis patrocinadores, mi equipo, mi familia y toda la afición. Sin vuestro apoyo nunca habría llegado hasta donde estoy ahora.

Y precisamente por todas esas personas, creo que es el momento de dar un paso atrás para coger el impulso, las ganas y la motivación que me están faltando desde hace muchos meses. Sin darme cuenta, muy lentamente, mi salud mental se ha ido desgastando, y la realidad es que es algo que ahora mismo no sé gestionar solo.

La única solución es ponerme en mano de profesionales, y así lo voy a hacer. Mi cabeza no está al mismo ritmo que mi cuerpo, y necesito sanarme por dentro para estar bien por fuera. Es por esto que no estaremos en la salida del Rally Princesa de Asturias esta semana. Ha sido una decisión muy complicada, pero ahora mismo es lo mejor para mí, para todo el equipo Ares Racing y para mi familia. No es un adiós, es un hasta pronto. Volveré, de eso podéis estar seguros. Quiero desearle mucha suerte a mis compañeros en lo que resta de temporada, os seguiré de cerca. Nos vemos muy pronto”.

El piloto estará alejado de los rallyes durante un tiempo indeterminado. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo hacia un piloto muy querido y conocido para todos los amantes de la velocidad.