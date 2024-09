Booktok y la cara tóxica de la literatura erótica y explícita que seduce a las jóvenes a través de las redes sociales

Cualquier pretexto es bueno para leer un buen libro, y aunque pueda parecer que los jóvenes han abandonado este hábito para invertir su tiempo libre en las redes sociales, existe un fenómeno en auge que se extiende a través de estas plataformas: las recomendaciones y reseñas de libros bajo el hasthag #BookTok, principalmente de literatura erótica.

Tras este fenómeno se esconde todo un club de lectura digital que se fue creando poco a poco en base a reseñas de libros, reinterpretaciones, recomendaciones y vídeos divulgativos. A través de él, lectores de todas partes del mundo comparten sus opiniones y recomiendan aquellos títulos que más les hayan gustado.

TikTok, la red social favorita a la hora de extender esta clase de contenidos, lidera el fenómeno BookTok gracias a su facilidad para extender vídeos de todo tipo. "Al ser una plataforma inmediata, creativa y rica en contenidos, permite llevar la pasión de la lectura a otros niveles y encontrar a personas que comparten tus lecturas. Sobre todo en la época adolescente, leer es una afición complicada cuando no se tiene alrededor a personas que posean también esta pasión. TikTok ayuda mucho en este sentido", contaba Javier Ruescas a la revista Esquire.

TikTok ha impulsado considerablemente la lectura entre los adolescentes. iStock

Uno de los géneros literarios que se encuentran en la cresta de la ola del fandom de BookTok es la literatura erótica, oculta habitualmente bajo sobrenombres como spicy (picante en inglés) o Dark romance. En estos libros se tratan temas como triángulos amorosos o relaciones hipersexualizadas y dominantes. Aunque existen opiniones encontradas, lo que no puede negarse es la gran repercusión que están teniendo entre los usuarios de la plataforma.

Erotismo y sexualización

Laia Kholin (@greywindbooks) es una gran amante de la literatura, y en su tiempo libre se dedica a recomendar libros de todo tipo. Uno de sus géneros favoritos es el erótico, y en su perfil podemos encontrar varias reseñas de esta índole. "Me gusta leer sobre contenido explícito, ya que me permite explorar mi sexualidad sin tabúes y abriendo un camino a cosas que no he experimentado y quizá me gustaría", expone. God of Malice, Gothikana y El Cazador son algunos de sus títulos favoritos.

A pesar de su pasión por este tipo de literatura, la booktoker hace una advertencia: "Es importante tener mucha madurez emocional y una capacidad crítica sólida para leer este tipo de libros, ya que obligan a discernir entre algo ficticio que provoca morbo y la realidad. Habitualmente, aparecen plasmadas cosas turbias y moralmente cuestionables que no aportan mensajes positivos ni aplicables en la vida real".

María Fonseca (@maariiaafp) también comparte sus recomendaciones en BookTok, y aunque suele leer otro tipo de relatos, el Dark Romance y la literatura spicy han conseguido despertar su curiosidad. "Quería darle una oportunidad a otros géneros, y esta clase de obras me aporta novedad e historias más ligeras, ya que no es una literatura complicada de 'digerir'. Además, creo que se encuentra en auge entre los jóvenes porque aporta ese punto sexual que buscan las personas a estas edades", opina.

¿Por qué atrae tanto?

Portada de 'Gothikana'. Amazon

"Creo que este subgénero se ha puesto muy de moda porque los temas tabú suelen resultar atractivos y despiertan la curiosidad", opina Kholin. La lectora resalta la gran diferencia que existe entre este tipo de literatura y los romances comunes, que no suelen tocar el lado oscuro de las personas y sus personajes suelen moverse en entornos seguros. Para Fonseca (nuestra otra lectora), la literatura erótica resulta tan atractiva para los jóvenes debido a su connotación sexual.

"Todo lo que esté relacionado con la sexualidad suele llamar la atención, pero también tiende a ocultarse. La gente prefiere leer novela erótica en su intimidad, ya sea por vergüenza, por tabúes o por no considerarse apropiada por la sociedad", expone. "A su vez, esta especie de 'manzana prohibida' puede hacer que esta clase de libros resulte aún más atractiva, aunque siempre deben leerse con cuidado y siendo conscientes de lo que son: historias ficticias", añade.

La demonización del erotismo

El fenómeno spicy en BookTok ha recibido numerosas críticas, principalmente por ser considerado un detonante en la aceptación de actitudes y comportamientos tóxicos dentro de la pareja. Esto sucede, por ejemplo, en God of Malice (Rina Kent), una historia en la que un psicópata se obsesiona con una chica y, habitualmente, la fuerza a tener relaciones sexuales.

"Creo que el Dark Romance suele demonizarse porque ahora tenemos más consciencia de lo que es una relación sana, y los libros de este tipo no suelen tener nada en cuenta estas premisas, sino más bien todo lo contrario", considera Kholin. "A pesar de ello, el DR suele escribirse para un público adulto que, en teoría, debe saber diferenciar entre realidad y ficción, por lo que el problema reside en quien los lee. Si este tipo de lecturas caen en las manos de algún menor, creo que la responsabilidad pertenece más bien a sus padres. Al final, todo es educación", reflexiona.

"El Dark Romance suele demonizarse porque ahora tenemos más consciencia de lo que es una relación sana, y los libros de este tipo no tienen en cuenta estas premisas"

Fonseca, por su parte, califica como "peligrosa" la existencia de jóvenes lectores que puedan llegar a pensar que los comportamientos que aparecen plasmados en estas historias puedan tomarse al pie de la letra: "Como ya he dicho, estos relatos deben leerse con consciencia, siempre teniendo en cuenta que las relaciones que se plasman en ellas son completamente tóxicas y no deben confundirse con la realidad".

Habitualmente, el DR representa a una mujer hipersexualizada. iStock

Ficción y relaciones tóxicas

Si estos libros caen en manos de menores o personas incapaces de distinguir la realidad de la ficción, pueden conseguir que se interioricen ciertos patrones que no son nada deseables.

"Esto puede influir negativamente en el desarrollo emocional de los más jóvenes, y aunque no todas las relaciones que aparecen en estos libros son necesariamente tóxicas, los personajes siempre se mueven en un contexto oscuro que puede despertar curiosidad en sus mentes", explica Kholin.

"Hay que tener criterio a la hora de elegir los libros. Una persona joven que nunca haya tenido una relación puede desear conseguir una relación tóxica como la de la historia"

Fonseca considera que la lectura de este tipo de contenidos puede aumentar el número de relaciones tóxicas, ya que es posible que las lectoras acepten ciertos comportamientos negativos por parte de su pareja sentimental.

"Los libros ejercen influencia, de la misma forma en la que lo hacen las redes sociales o la televisión. Es muy importante ser conscientes de lo que leemos, así como tener cierto criterio a la hora de elegir nuestras lecturas y saber cómo pueden influenciarnos en nuestra vida. Una persona joven que lea este tipo de libros y nunca haya tenido una relación puede desear conseguir algo así, por el simple hecho de que es lo único que conoce. Si la protagonista es 'feliz' bajo estas dinámicas tóxicas, ¿por qué la lectora no podría serlo?", reflexiona.

La lectura inconsciente de este tipo de literatura puede aumentar las relaciones tóxicas. iStock

La realidad fuera del libro

Lo cierto es que ninguna mujer podría ser verdaderamente feliz siendo humillada, abusada o coaccionada por su pareja, a diferencia de lo que muestran muchos libros basados en el Dark Romance.

"La distinción entre realidad y ficción es tremendamente importante, y las familias son las responsables de conocer lo que lee el menor, de la misma forma que deben controlar los contenidos a los que tienen acceso en Internet y educar sobre la sexualidad y las relaciones sentimentales", considera Kholin.

"Tanto yo como el resto de mis compañeras de la comunidad siempre recalcamos que el contenido mostrado en el DR es únicamente para adultos, y siempre se deben leer las advertencias de contenido antes de sumergirse en esta clase de libros. Es importante que, en caso de no sentirse cómodo al empezarlos, se abandone inmediatamente su lectura", concluye.