Nuria Herrero, la actriz favorita de las series españolas: "Todos deberíamos ir al psicólogo. No es cosa de gente trastornada""

Adora los idiomas, habla inglés como si fuera castellano, pero también maneja a la perfección el catalán/valenciano, el francés, el alemán y el italiano. Canta, baila, interpreta, ama la transformación, el disfrute, la relajación y el juego.

Nuria Herrero (Valencia, 1987), actriz y bailarina, es una mujer decidida, segura de sí misma, cauta y valiente, seria y también divertida. Una todoterreno que está viviendo uno de los mejores años de su vida, ocupando un lugar certero y relevante en la ficción española, gracias al tesón y el esfuerzo con los que ha luchado desde sus inicios.

Comienza a trabajar profesionalmente con 18 años, y en 2007 sobresale su intervención en la serie Como el perro y el gato. El musical La llamada, de Javier Calvo y Javier Ambrossi, le cambia la vida en 2016. A lo largo de dos años, en los que se come a bocados el escenario y la vida, afianza su predilección por el teatro más allá de otras facetas de su profesión, que desarrolla de la mano de Víctor Conde, José Pascual o Claudio Tolcachir.

La actriz, en una escena de la serie '4 estrellas' de TVE.

Muy probablemente la conozcan de haberla disfrutado en series como Arrayán, que protagoniza en 2010, Los misterios de Laura, El barco, Rabia o Tiempos de guerra, y más recientemente en Señoras del (h)AMPA o Madres, entre otras.

Actualmente se multiplica y desdobla en varios personajes que están coincidiendo en un mismo tiempo real y ficcionado, a través de nuestras pantallas. Juega con arrojo y talento a ser la maravillosa Liza Minnelli en la serie dramática Eva&Nicole, creada para Antena 3 y Atresplayer, que protagonizan Belén Rueda e Hiba Abouk.

Al tiempo que interpreta a Arantxa en Desde el mañana, en emisión en Disney Plus España, un drama sobrenatural que vive junto a Marta Hazas y Álex González, entre otros compañeros de profesión.

Acaba de despedirse por la puerta grande con su personaje de Bea en la serie 4 estrellas, de La 1 de TVE. La comedia ha roto récords de audiencia y Nuria ha compartido protagonismo con Ana Gracia, Toni Acosta, Dafne Fernández o Rosario Pardo, entre otras actrices de un reparto coral de rompe y rasga.

Herrero disfruta de su buena estrella, entregada en cuerpo y alma a construir personajes muy diversos entre sí, confiando más que nunca en sus capacidades e intuiciones, en el placer y en el disfrute que su profesión le aporta en su día a día.

Se ha ganado a pulso un lugar bonito, además de la confianza y la complicidad consigo misma y con el público, por las que ha luchado con esfuerzo, mucho trabajo, y amor.

Interpretas, cantas, bailas, tocas el piano, eres una apasionada de los idiomas y siempre te ha preocupado la formación, haces la carrera de Traducción e Interpretación al mismo tiempo que preparas como actriz en Valencia y Liverpool. ¿Forma parte de tu idiosincrasia, la necesidad de sacar adelante todas tus pasiones? ¿Pueden llegar a ser compatibles o complementarias?

Creo que es fruto de los miedos y de la autoexigencia. Cuando era jovencita nunca pensé que llegaría a ser actriz, me apunté a teatro con 15 años, pero pensaba que yo estaba 'diseñada' para ser traductora e intérprete de idiomas.

Al descubrir el teatro, me explotó la cabeza y decidí recorrer los dos caminos a la vez, por la mañana estudiaba arte dramático y por la tarde iba a Filología y traducción.

"Creo que la salud mental es fundamental, todos somos frágiles y estamos en riesgo de rompernos en algún momento"

¿Cómo llegas a tomar la decisión de ser actriz por encima de todo lo demás?

Con el paso del tiempo, y a medida que fui trabajando, me olvidé de la traducción y pensé: en el momento que pare me haré traductora y sacaré la oposición. Me encantan los idiomas, de pequeña tuve la suerte de viajar mucho. Pero seguí trabajando casi sin parar.

Tanto mi formación en teatro musical como en idiomas es algo que llevo a mis espaldas. Crees que no va a complementarse con el trabajo de actriz, hasta que un día ves los frutos y reconoces que todo el esfuerzo ha merecido la pena. A mí me ha sucedido en la serie Eva&Nicole.

¿En qué momento sientes que te afianzas y despegas como actriz? ¿Hay un proyecto que marque en tu trayectoria un antes y un después?

No creo que haya un proyecto concreto, mi carrera se ha labrado a base de trabajo de hormiguita, empezando en la televisión autonómica, presentando un programa infantil con 18 años. Sentí que esto iba en serio al dar el salto hacia mi primera serie grabada en Madrid. O al estar en un proyecto con gente muy conocida, a la que admiras, que, en mi caso, fue la película Toc Toc con Paco León y Rossy de Palma.

Lo más fuerte para mí fue la primera vez que me llamaron sin tener que hacer una prueba, porque ya te conocen y te valoran por tus trabajos anteriores y tu experiencia.

Has tocado todos los palos de una misma profesión, teatro, cine, televisión, musicales… ¿Es posible dominar, disfrutar y compaginar todas las disciplinas? ¿Dónde te sientes más segura o más cómoda?

Me siento más cómoda en el teatro, sin duda, y más libre. Puedo hacer el viaje del arco dramático del personaje de principio a final, estamos todos en un mismo espacio, puedo experimentar en el proceso de creación, de búsqueda, de ensayo/error.

El audiovisual va más rápido y mira hacia el resultado, yo soy tan autoexigente que, a veces, voy a los rodajes tensa. Para mí, si no hay un espacio lúdico es difícil trabajar, porque yo trabajo desde el juego. Aunque, gracias al paso del tiempo, he conseguido disfrutar y tengo más herramientas. La relajación es importante para llegar al disfrute.

Para mí, trabajar es crear vínculo con los compañeros, estar con el otro. En el teatro estamos todos a una, lo cual me parece más bonito y más lúdico.

¿Quién crees que define o encasilla a los actores en un lugar, medio, o género, la industria, el público o uno mismo? ¿Luchas y te interesas por tu propia versatilidad o estás en una línea que te interesa seguir y perseguir?

Creo que la versatilidad depende del actor, pero también de las oportunidades que te lleguen de hacer distintos trabajos. A veces, te empeñas en hacer algo distinto en papeles que están pensados para ti por cómo eres tú, por tu esencia o por lo que tú das sin tener que buscar más allá.

Creo que hay que jugar a favor de obra, por mucho que quieras marcar otros personajes o que te vean de otra manera, a veces es más inteligente seguir la línea que marca el guion, por la que han llamado.

Lo cierto es que, si funcionas bien en algo, inevitablemente te van a llamar para hacer cosas parecidas.

Es fundamental que el director de casting y la productora apuesten, y te llamen para hacer un personaje completamente distinto a lo que hayan visto antes en ti. Cuando eso ocurre, es cuando más realizada me puedo sentir.

Por otra parte, el actor tiene que ser capaz de arriesgar, yo sé cuáles son los personajes que trabajo cómoda, da miedo salir de eso y además está el vértigo a equivocarte. Pero es un riesgo que el actor tiene que asumir.

¿Cómo valoras tu personaje en la serie '4 estrellas'? ¿Reconoces en ti su capacidad de análisis y el interés por la psicología?

Creo que Bea es un personaje complejo; al ser psicóloga, me exige ceñirme mucho al texto en todo lo relativo a la terapia. Ocurre cuando interpretas personajes con profesiones que los determinan, como una abogada, una doctora… En ese sentido ha sido difícil.

Yo hago terapia, pero cuando me llega el guion me doy cuenta de que Bea trabaja muy diferente a cómo lo hace mi psicólogo. Al no tener referentes he tenido que hacer un trabajo de imaginación y, a la vez ceñirme, mucho al texto.

Luego, he podido mostrar que ella cambia totalmente en su vida personal, o con las amigas, y lo he pasado muy bien explorando, descubriendo cómo se transforma de lo profesional a lo personal. Precisamente es eso lo que enriquece al personaje.

¿Crees que la ficción está ayudando a visibilizar la salud mental y las problemáticas asociadas?

Creo que la salud mental es fundamental, todos somos frágiles y estamos en riesgo de rompernos en algún momento. Tener herramientas para cuidarnos siempre está bien.

Yo misma, siempre que necesito ayuda, herramientas, o siento que estoy angustiada por algo, no dudo en hacer terapia, y creo que todos deberíamos ir al psicólogo.

Ha sido un tabú durante muchos años y cada vez es más necesario en este mundo que vivimos, que va tan rápido. La digitalización, las redes, provocan un torbellino, un caos en nuestra sociedad contemporánea, así que nunca está de más tener autoconocimiento, saber lo que quieres y lo que te pasa.

Sí creo que la ficción está ayudando. Los niños ya saben que ir a terapia es normal, que no es una cosa de gente que está trastornada; darle visibilidad, en la ficción, en debates, pódcast, revistas o medios de comunicación, favorece que la gente se anime a 'trabajarse''.

Hablemos de otra de las series, 'Desde el mañana', que has estrenado recientemente. ¿Cómo te has enfrentado al proyecto y qué te ha aportado tu personaje?

'Desde el mañana' es una serie de ocho episodios para Disney Plus que se estrenó en junio, podría definirse como una propuesta de realismo mágico o drama sobrenatural. Mi personaje es una enfermera, muy amiga de la protagonista, que interpreta Marta Hazas. Me veo obligada a elegir entre creer o no creer las cosas extraordinarias, sobrenaturales y mágicas que le pasan a mi amiga, cosas que ella está viviendo realmente. El mundo de la ciencia y el mundo espiritual están presentes.

Lo que más me costaba, como actriz, era defender la opción de creer realmente a mi amiga, porque yo creo poco en estas cosas. Pero se trataba de hacer esa apuesta y confiar mucho.

¿El reto de enfrentarte un trabajo difícil o muy diferente, te resulta duro o placentero?

Yo trabajo desde el disfrute, cuando me enfrento desde la relajación y me abro al juego, puedo disfrutar, es maravilloso.

En este proceso, los guiones nos llegaban poco a poco, la serie se iba escribiendo sobre la marcha, con lo cual nadie sabía el final. Los actores estábamos en el presente del personaje, no sabíamos lo que nos iba a pasar, como en la vida.

Ese desconocimiento también da vértigo, pero ese era el juego y ahí estaba el trabajo de los directores, que nos ayudaban un montón.

En la vida, ¿te atreves a la incertidumbre, al riesgo, a la apuesta por lo imprevisible? ¿O eres controladora, prudente o cauta?

Antes, siempre he sido muy cauta y prudente, por eso mismo, he trabajado tanto por tener plan A, plan B, plan C, por si una cosa me falla poder recurrir a la otra. Poner la tirita antes que aparezca la herida, ha sido, un poco, mi modus operandi.

Ahora, eso ha ido cambiando, apuesto por estar presente, por vivir, por arriesgar. En ese sentido, creo que mi arco personal es gigante. Voy más abierta al trabajo y confío en la improvisación.

He aprendido que es más bonito confiar en el presente, en lo que pueda pasar. Por supuesto, hay que llevar mucho trabajo hecho, una base, pero no un pensamiento tan estructurado y cerrado.

Entre otras cosas porque, luego, nada es como imaginabas, y si todo te va a la contra te bloqueas. A mí eso me ha jugado malas pasadas, tanto en la vida como en el trabajo.

Nuria Herrero protagoniza 'Desde el mañana', en Disney Plus.

En esta vorágine de estrenos recientes, está también la serie 'Eva&Nicole', inspirada en la 'jet set' de los años 80 en la noche marbellí, en la que interpretas, nada más y nada menos, a la gran Liza Minnelli.

Sí, ha sido un gran reto, uno de los personajes más demandantes para mí, porque la admiro muchísimo. Me han dicho en varias ocasiones que me parezco a Minnelli, y cuando me llegaron los guiones estuve a punto de decir que no, por miedo, por todo lo que la admiro, porque es un personaje real y tan icónico que me daba respeto. Pero me convencieron los directores, porque se trataba de buscar la esencia del personaje, no de imitarla ni de ser como ella.

Aparece solamente en dos capítulos, pero ha sido de los más grandes que he hecho y estoy muy orgullosa de cómo ha quedado.

"Veo cierta hipocresía en la ficción española. Se habla de temas controvertidos pero hasta cierto límite"

¡Estás en un momentazo de tu carrera y de tu vida! ¿Cómo lo estás viviendo?

Me siento muy bien, estoy entrenada, ya tengo una experiencia que me ayuda a estar relajada y me permite disfrutar del trabajo. Lo estoy viviendo con mucha gratitud.

Pero, también conozco bien cómo es esta profesión, sé que es una racha que en cualquier momento se puede desvanecer, y sin ningún motivo concreto.

Estoy enfocada en el momento. Antes sentía angustia cuando terminaba un rodaje, eso ya no me pasa, los momentos de parón los disfruto. Creo que me he relajado.

Fuera de tu profesión o en relación a ella, ¿qué cosas te mueven o conmueven?

Me conmueve el ser humano. Por eso, me gusta tanto ser actriz; las personas, los vínculos, las relaciones... Me gusta mucho observar.

Todos los cambios que se están viviendo actualmente en la sociedad me dan cierto miedo y pienso: ¿hasta qué punto yo puedo ayudar o me tengo que olvidar? Si me olvido me siento poco implicada, si me implico sufro más…

¿Te refieres a implicarte públicamente?

Sí, o al hecho de crear un proyecto en el que se hable sobre ciertos temas. A veces pienso que debería hacerlo y otras veces me planteo hasta qué punto el precio a pagar, incluso emocional, vale la pena.

Soy tan celosa de mi intimidad que me da mucho pudor exponerme o hablar de ciertos temas en público, pero al mismo tiempo siento responsabilidad, son mis contradicciones.

¿En qué momento crees que está ahora la ficción española? ¿Hay riesgo, osadía, empatía respecto a la sociedad en la que vivimos? ¿Sirve para visibilizar temas importantes o está basada en el entretenimiento puro y duro?

Creo que ambas cosas están ocurriendo. Hay nuevas voces que escriben y dirigen, y son voces a las que, antes, no se permitía estar o contar historias. En ese aspecto estoy feliz de que se traspase la pantalla, que se hable de temas de los que antes no se podía con libertad.

También veo cierta hipocresía, se habla de temas controvertidos, de política, feminismo, o sexualidad…pero hasta cierto límite. Estamos avanzando muchísimo, pero aún queda otro muchísimo por hacer.

¿Qué opinas sobre la necesidad u obligación de tener que estar en las redes sociales? ¿Dependemos de followers o seguidores para tener éxito y ser contratadas?

A veces siento dependencia. Siento que es una cárcel. Hay épocas en las que desinstalo del móvil las redes y es cuando más a gusto me siento. Pero he llegado a perderme cosas por no estar en las redes.

Me asusto cuando veo el tiempo que he estado conectada, y es entonces cuando tomo conciencia. Yo no cuento mi vida en las redes, lo uso a nivel laboral, porque es verdad que está empezando a contar mucho en el trabajo.

Creo que yo caí en la trampa y estoy intentando alejarme, aunque considero que hay cosas positivas, como poder comunicar tu trabajo y estar conectado con el público. Es bonito cuando te llegan feedback buenos. Hay que saber manejarlo, encontrar el equilibrio es lo difícil.