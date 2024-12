Un portavoz del bar Le Grand Café de Málaga la lía en '59 segundos': Sardá pide no ir a sus locales y Tania Llasera explota

Un portavoz de la cadena hostelera malagueña Le Grand Café la lio anoche en el programa 59 segundos de Televisión Española. Y tuvo además la dudosa capacidad de hacerlo en menos de un minuto, hasta el punto de que tertulianos como Xavier Sardá pidieron no ir a sus locales o Tania Llasera se sintió insultada.

En este programa, dirigido por Gemma Nierga, se estaba debatiendo sobre las duras críticas en redes sociales a la humorista Lalachus por el hecho de que sea una persona gorda y vaya a presentar las campanadas de Nochevieja en Televisión Española junto a David Broncano.

En este programa es habitual que intervengan personas del público y en un momento dado de la discusión salió a hablar un señor llamado José Manuel Moreno, que se presentó como portavoz del grupo Le Grand Café de Málaga.

El portavoz de esta cadena malagueña, que tiene cinco locales en Málaga y Torremolinos, dijo que "en nuestros bares apostamos siempre por la contratación de personas sin sobrepeso. No quiere decir que no sean personas cualificadas para trabajar en nuestros restaurantes, pero apostamos por gente que tenga mejor imagen..."

Ante tal discriminación, varias de las tertulianas del programa, que se definían a sí mismas como personas gordas, le criticaron que considerara que por ser gordas "tenían mala imagen, no pueden ser inteligentes ni deseables ni puedan ser profesionales".

Moreno insistió en que no quieren trabajando en sus locales a personas con sobrepeso porque "para nosotros es muy importante la imagen y creo que no engaño. Mucha gente pensará lo mismo aunque no lo dirá". "Hablo sin faltar al respeto y sin discriminar a nadie", añadió.

La presentadora Tania Llaseras, lógicamente, explotó: "Claro que estás discriminando. Yo he sido camarera 9 años de mi vida, es verdad que tenía otro cuerpo pero te digo que mi simpatía no la tiene nadie, soy saludable y te traigo mis análisis mañana si quieres".

Xavier Sardá, por su parte, dijo que "sepa la gente que si van a Le Grand Café en Málaga están llamando de algún modo gordas inútiles a estas mujeres".