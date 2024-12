Paco Núñez vuelve a Letur por Navidad y constata que "aún queda mucho por hacer" dos meses después de la DANA

Vuelve a Letur por Navidad. El presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha visitado este jueves esta localidad albaceteña tan trágicamente afectada por la DANA de finales de octubre y ha podido constatar sobre el terreno que "aún queda mucho por hacer" dos meses después del devastador temporal.

Núñez ha recordado que Letur fue uno de los municipios más afectados por las riadas, con el fallecimiento de seis personas y un destrozo enorme en todo el pueblo. "Este hecho marcará para siempre la historia del municipio", ha dicho el líder regional del PP y jefe de la oposición.

El presidente de los populares ha valorado positivamente "haber convencido al PSOE para la aprobación de las enmiendas del PP a los presupuestos autonómicos de 2025 para la recuperación y mejorar de los municipios afectados por la DANA", algo que, según ha dicho, servirá para seguir avanzando en la recuperación.

Que no vuelva a ocurrir

"Letur trabaja para recuperar la normalidad, pero aún queda mucho por hacer", ha afirmado ante los periodistas el dirigente autonómico del PP, que ha querido pasar esta mañana del 26 de diciembre con los vecinos afectados "en unas navidades complicadas", como las que muchos están viviendo.

A juicio de Paco Núñez, "es vital que se revisen todos los protocolos para que no vuelvan a fallar”, ya que, según ha dicho, "hay que revisar en qué estado se encuentran las ramblas y los caminos para que no haya nuevos problemas y no vuelvan a suceder “desgracias como estas”.

El presidente regional del PP ha mostrado su alegría por haber convencido al PSOE de Castilla-La Mancha para aceptar estas propuestas para que “juntos podamos avanzar más rápido en la recuperación de los municipios afectados”. “Ese es el camino, la unidad”, ha concluido.