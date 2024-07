El Xiaomi Mix Flip al descubierto: así es el modelo que se enfrentará al plegable más barato de Samsung

Apenas quedan un par de días para que Xiaomi presente su nuevo Xiaomi Mix Fold 4 y accesorios como auriculares y wearables; pero la compañía no ha podido resistirse a adelantar detalles de una de las grandes ‘sorpresas’ de la velada, su primer móvil plegable tipo ‘Flip’.

El mercado de los plegables sigue los caminos de Samsung, y por lo tanto, la mayoría de los fabricantes ha apostado por lanzar alternativas al Galaxy Z Fold, con una pantalla grande interna, y al Galaxy Z Flip, un móvil tipo concha que se pliega para ocupar menos espacio. Hasta ahora, Xiaomi se ha centrado en exclusiva en su Mix Fold, con un diseño más fino y ligero que el modelo de Samsung, pero eso está a punto de cambiar.

Y es que en el evento del 19 de julio, junto al nuevo Xiaomi Mix Fold 4, también se presentará el primer Xiaomi Mix Flip; y la primera imagen publicada revela que, aunque Xiaomi vaya a llegar tarde a este nicho en concreto, no le va a costar mucho ponerse a la altura de los mejores. La única imagen publicada del dispositivo ya muestra uno de sus puntos fuertes, la pantalla externa que ocupa toda la mitad trasera del dispositivo cuando está cerrado.

Al igual que otros fabricantes, Xiaomi ha intentado adelantarse a Samsung apostando por una pantalla externa más grande que la del Galaxy Z Flip 6 y que por lo tanto, debería ofrecer más posibilidades. Las imágenes muestran que la pantalla cubre todos los bordes de la trasera, incluyendo la parte de las cámaras; las lentes parecen ‘flotar’ en la pantalla, un bonito efecto estético aunque dudamos que sea necesariamente más práctico.

El mayor tamaño de la pantalla permite mostrar fotos de alta resolución con datos como la fecha y la hora integrados perfectamente; también se muestra un botón de acceso directo a la cámara, que permitirá hacer ‘selfies’ y fotos sin necesidad de abrir el móvil. También se podrán usar todo tipo de apps directamente en la pantalla externa, incluyendo la app para controlar el coche de Xiaomi, el SU7, para por ejemplo, abrir las puertas o el maletero sin coger las llaves.

La pantalla externa del Xiaomi Mix Flip permitirá usar apps y controlar el coche de Xiaomi

Aún no se han revelado todos los detalles técnicos del Xiaomi Mix Flip, y probablemente no serán revelados hasta la presentación oficial. Lo que se ha confirmado es que estará basado en un Snapdragon 8 Gen 3, igual que el Xiaomi 14; de la misma manera, también heredará las cámaras desarrolladas con Leica, con la marca presente en la bisagra del dispositivo, aunque los detalles de los sensores no se han revelado.

Junto con el Xiaomi Mix Fold 4 y este Xiaomi Mix Flip, se espera que Redmi presente su K70 Ultra de gama alta, y una serie de accesorios incluyendo la nueva Xiaomi Band 9, auriculares Xiaomi buds y más.