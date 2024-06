Android Auto 12.2 llega a España: así es la novedad que va a mejorar la seguridad de las pantallas en el coche

Hasta las marcas de coches más prestigiosas están empezando a sustituir sus sistemas por Android Auto; eso es lo que la mayoría de los conductores prefiere, en vez de tener que aprender una nueva interfaz. La gran ventaja de Android Auto es que es muy familiar para cualquiera que tenga un móvil Android, y eso se extiende a las apps.

Sabiendo esto, Google anunció varios cambios importantes durante el pasado Google I/O centrados en esas fortalezas, con más apps compatibles con Android Auto gracias a un nuevo programa que certificará automáticamente las apps que ya están presentes en Google Play para poder usarlas en el coche.

Sin embargo, permitir la ejecución de más apps abre la puerta a otro problema: muchas no están adaptadas a las pantallas de los coches y pueden ser una distracción. En una pasada actualización de Android Auto, Google implementó una manera de reconocer las apps no disponibles mientras conducimos; y hoy, con el lanzamiento de Android Auto 12.2, lo ha hecho incluso más fácil.

La gran novedad de Android Auto 12.2 es una nueva manera de distinguir las apps que sólo se pueden usar con el coche parado; si el sistema reconoce que estamos en movimiento, no podrán ser ejecutadas para evitar distracciones en la carretera. Con la última actualización, los iconos de estas apps se mostrarán en gris, con los colores desaturados; en cambio, las apps que podemos usar mientras conducimos se mostrarán con los colores habituales.

Hasta ahora, las apps que no se podían usar en movimiento tenían una “P” superpuesta, pero Google espera que los iconos en gris sean un indicador igual de bueno y que encaje mejor con la estética de Android Auto. Si pulsamos en una app con el icono en gris, se mostrará un mensaje emergente que nos indicará que no está disponible mientras conducimos; la única manera de recuperar estas apps será realizar una parada, y entonces los iconos volverán a su color habitual.

Este es el principal cambio de Android Auto 12.2, pero probablemente no será el único. Como es habitual, Google no ha seguido sus propias reglas y no ha actualizado la lista de novedades con esta actualización (una obligación para el resto de desarrolladores). Sin embargo, es muy probable que el resto de cambios en el sistema se centren en solucionar los ‘bugs’ descubiertos y en mejorar la estabilidad, además de prepararlo para el mencionado cambio que permitirá usar más apps del móvil dentro de Android Auto.

Android Auto 12.2 ya está llegando como actualización a los primeros usuarios; además, el paquete .apk ya está disponible para descarga en sitios como APKMirror si no podemos esperar a que nuestro móvil se actualice.