Adiós al calor del verano con este ventilador inteligente de Xiaomi en oferta a 50 euros

Agosto es uno de los meses más calurosos en España, y más en los últimos años, con más olas de calor que nunca y con temperaturas muy altas en zonas donde hasta no hace mucho las máximas no alcanzaban los 30 grados. Esto es especialmente importante en muchas viviendas que no cuentan con aire acondicionado porque nunca había hecho falta.

Por eso muchas personas están comprando ventiladores, para poder bajar un poco la sensación térmica no sólo en el salón, sino también en las habitaciones, porque en las noches tropicales conciliar el sueño no es especialmente fácil. Una de las marcas que mejor lo está haciendo con este tipo de producto es Xiaomi.

El fabricante chino tiene en España a la venta varios modelos de ventiladores, algunos de pie y otros de torre. Pero hay uno que ha rebajado de forma oficial en su tienda online casi un 50%. Se trata del Xiaomi Mi Smart Standing Fan 2 Lite, que ha pasado de costar 79,99 euros a 49,99 euros.

Ventilador de Xiaomi El Androide Libre

Este modelo es el más sencillo del catálogo, pero aún así se trata de un producto muy competente. Dispone de un diseño de 7 aspas que hace que el aire sea más continuo y ligero, pudiendo refrescar a una distancia de 12 metros. Además, este ventilador tiene un diseño que le permite ser usado en el suelo o encima de un mueble, poniendo o quitando un extensor que se integra en el soporte. Su tapa protectora de las hélices se desmonta con facilidad para poder limpiarla rápidamente.

Por supuesto, funciona de manera inteligente gracias a la aplicación Xiaomi Home, donde se puede encender o apagar, cambiar la potencia, el ángulo de rotación, etc. Si queremos es posible vincularlo con el asistente de Google o con Alexa para poder controlarlo mediante comandos de voz con los altavoces de esas marcas. Y también se puede sincronizar con el sensor de temperatura de Xiaomi para que se active de forma automática. Obviamente, cuenta con botones físicos en la parte superior para poder controlar el dispositivo sin el móvil.

Ventilador de Xiaomi usado junto con un Aire Acondicionado El Androide Libre

Una de las mayores ventajas de este tipo de ventiladores es que hacen muy poco ruido, lo que los convierte en los dispositivos ideales para ponerlos en una habitación donde duerme alguien. Además, su sistema de flujo inteligente es capaz de bajar la velocidad de las aspas con el tiempo, perfecto para cuando se duerme, para evitar despertarse por el frío cuando la temperatura de la habitación haya bajado.