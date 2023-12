Los libros más vendidos de 2023: los best-sellers de siempre y un puñado de fenómenos inesperados

Portadas de 'El cuco de cristal' (Suma), de Javier Castillo, 'No te veré morir' (Seix Barral), de Antonio Muñoz Molina, y 'Las hijas de la criada' (Planeta), de Sonsoles Ónega

La venta de libros en España se encuentra en un muy buen estado de salud desde 2019. En los años posteriores, los de la pandemia, el impulso fue crucial y en la actualidad parece haberse consolidado. Aunque aún no contamos con los datos definitivos de 2023, la facturación rondó los 2.718 millones de euros en 2022 y el incremento con respecto al anterior fue del 5,5% según el Informe del Comercio Interior del Libro 2022, elaborado por la Federación de Gremios de Editores de España.

No podemos obviar que buena parte de esta cifra se concentra en unos pocos libros, a menudo integrados en los dos grandes grupos editoriales: Planeta y Penguin Random House. Los autores consagrados en el best-seller siguen copando las listas de ventas en 2023, pero no hay año en que no surja un fenómeno inesperado. Además, las editoriales independientes siguen deparando gratas sorpresas.

Para desgranar los casos más significativos, desde El Cultural hemos realizado un ejercicio de retrospectiva a lo largo del año, empezando por nuestras listas de libros más vendidos en las categorías de Ficción y No ficción. Hemos contado también con el testimonio de algunas de las más importantes editoriales del país, que en algún caso nos han revelado datos concretos y en otros nos han desvelado particularidades sobre el periplo, a lo largo de 2023, de determinados libros: las causas de su éxito, las contigencias o coyunturas que los han acompañado...

El cuco de cristal, de Javier Castillo, ha permanecido buena parte del año en el top 20 de nuestra lista de Ficción: hasta 34 semanas. La novela, publicada en Suma el 1 de febrero, se disputó los primeros puestos durante muchas semanas con Hijos de la fábula, de Fernando Aramburu, que estuvo 19 semanas. El último libro del autor de Patria es el top ventas de Tusquets, según aseguran desde el propio sello, con más de 100.000 ejemplares vendidos. Es uno de los pocos ejemplos en los que la literatura de culto compite con autores comerciales cuya principal vocación es el entretenimiento.

Un caso similar es el de Antonio Muñoz Molina, que este año volvía a la novela. No te veré morir (Seix Barral) continúa en la lista después de 15 semanas, mientras que El retrato de casada, la de Maggie O’Farrell publicada en la independiente Libros del Asteroide, estuvo 26 semanas en nuestra lista de Ficción.

Eternos superventas

Otro de los libros más importantes de nuestra lista fue El ángel de la ciudad, la novela de Eva García Sáenz de Urturi publicada en Planeta, que entró al número 1 directamente y se mantuvo 22 semanas en la lista. El viento conoce mi nombre (Plaza & Janés), de Isabel Allende, también entró inmediatamente al número 1 y estuvo 19 semanas.

En la rentrée de octubre asistimos a un intenso duelo entre un puñado de novelas que durante semanas rivalizaron por el primer puesto en la lista de Ficción. El problema final (Alfaguara), de Arturo Pérez-Reverte, lideró la clasificación durante 13 semanas y sigue en la lista. Fue de esas novelas que entró directamente al número 1, posición en la que se mantuvo tres semanas hasta que se lo arrebató Ken Follet con La armadura de la luz (Plaza & Janés), culminación de la saga de Los pilares de la tierra.

La semana siguiente ascendió a la primera posición El infierno (Planeta), del polémico trío de escritores Carmen Mola, que continúa en la parte noble de la tabla después de 10 semanas. También sigue Holly (Plaza & Janés), de Stephen King, que se publicó solo una semana antes. La llegada de Juan Gómez-Jurado es aún más reciente y su novela Todo vuelve (Ediciones B) se mantiene en los puestos más altos. La chica del verano (Libros Cúpula), de La Vecina Rubia, y Maldita Roma (Ediciones B), de Santiago Posteguillo, también han llegado en el ocaso de 2023, ambas han sido número 1 y continúan entre los primeros puestos.

Todo vuelve ha vendido más de 70.000 ejemplares a solo mes y medio de su publicación. Además, a falta del dato final de diciembre, "todo apunta a que Gómez-Jurado volverá a ser el autor más vendido —teniendo en cuenta el conjunto de su obra (adultos, ebook, infantil, bolsillo…— de España en 2023, como ya lo fue en 2022", afirman desde Ediciones B.

El gran momento de la novela histórica

Respecto a Posteguillo, "Roma soy yo fue la novela más vendida de España en 2022 y ha continuado vendiendo mucho durante todo 2023 hasta el arranque de Maldita Roma, este mes de noviembre, que ha sido fortísimo al haber ya tantos lectores enganchados desde la primera parte de la serie", dicen en Ediciones B. "En total, Roma soy yo ha superado los 300.000 ejemplares vendidos, de los cuales 100.000 son ventas de 2023, mientras que Maldita Roma lleva más de 60.000 en su primer mes de venta", concluyen.

La gran sorpresa para Ediciones B en 2023 ha sido la novela El tablero de la reina, de Luis Zueco, que "ya es el tercer autor de novela histórica más vendido después de Posteguillo e Ildefonso Falcones". Su última obra supera los 50.000 ejemplares vendidos. Desde Alfaguara aseguran que La Babilonia 1580, de Susana Martín Gijón, ha sido una de los fenómenos de la temporada, "claro ejemplo de que la narrativa histórica está más de moda que nunca".

La hija de la criada, el Premio Planeta de Sonsoles Ónega, es la recién llegada a nuestra lista y en estos momentos ocupa el número 1. Desde Planeta, el sello que lo publica, aseguran que "llega al cierre del año como la novela más vendida de 2023".

Siguen a la cabeza de Planeta autoras superventas como Alice Kellen, Megan Maxwell o Dolores Redondo, y también autores como Alfonso Goizueta, último finalista del Premio Planeta con La sangre del padre, o Juan del Val. Su novela Bocabesada ha sido el libro de ficción más vendido en Espasa seguido de Delito, de Carme Chaparro, y La voz de los valientes, de Rafa Tarradas Bultó.

Los líderes extranjeros

En el panorama internacional, el gran acontecimiento editorial de la temporada ha sido Mañana y tarde, de Jon Fosse, publicado en Nórdica (en coedición con De Conatus) casi simultáneamente a su designación como Premio Nobel de Literatura. Es el más exitoso de la temporada en el sello: "Llevamos 5 ediciones con unos 10.000 ejemplares vendidos", aseguran desde Nórdica. "Ha sido un sorpresa, pues, pese a ser del último Premio Nobel, los lectores y lectoras lo han comprado, y leído, de manera muy destacada. En pocas semanas ha tenido un éxito importante de ventas y un enorme número de reseñas elogiosas", añaden.

Pierre Lemaitre (El ancho mundo, Salamandra), Fred Vargas (Sobre la losa, Siruela), Paolo Giordano (Tasmania, Tusquets) y Bret Easton Ellis (Los destrozos, Random House) son los grandes nombres extranjeros entre los más vendidos de 2023. "Lemaitre es un autor muy querido por los lectores españoles y todos sus libros venden mucho, pero en este caso en concreto queremos destacar la gran labor que han hecho los libreros recomendando y vendiendo la novela", dicen desde Salamandra, mientras que en Tusquets celebran la reciente incorporación de Giordano a su catálogo.

Desde Random House aseguran que la novela de Ellis, autor de la célebre American Psycho, es "la culminación de toda su obra, un libro que ha hecho felices a todos sus lectores y conquistado a bastantes nuevos". Además, destacan la gran acogida que ha tenido El ritmo de Harlem, de Colson Whitehead.

En Sexto Piso, la sorpresa ha sido Katie Kitamura. La autora norteamericana de ascendencia japonesa "ya contaba con dos libros publicados en España pero ha sido Intimidades el que más ha despuntado. Mediante el boca oreja, el apoyo de las librerías y las críticas positivas, se ha posicionado como uno de los libros más vendidos de este año. Cuenta ya con cuatro ediciones", apuntan desde la editorial. Los virtuosos, de Yasmina Khadra, ha sido el libro internacional más vendido en Alianza, mientras que en Lumen destacan La malnacida, de Beatrice Salvioni, y La librería en la colina, de Alba Donati.

Debutantes en sellos independientes

Siguiendo con lo éxitos de las editoriales independientes, es preciso detenerse en Marta Jiménez Serrano, que ya contaba con una buena cantidad de lectores gracias a Los nombres propios (Sexto Piso). No todo el mundo, publicado en la misma editorial, "ya partía en su lanzamiento como una de nuestras apuestas, pero la sorpresa ha sido que un libro de relatos, que normalmente encuentran menos lectores que la narrativa, haya vendido tanto. Va por su quinta edición", revelan desde Sexto Piso.

El otro gran libro de relatos que se encuentra entre los más vendidos del año no está publicado en un sello independiente, sino en Reservoir Books, de Penguin Random House. Sin embargo, cabe citarlo aquí porque se trata de El último sueño, de Pedro Almodóvar. "Hemos redescubierto con nueva luz el universo Almodóvar y hemos descubierto a un narrador literario de primer orden. Por todo ello, no es un libro solo para fans, sino una celebración del arte de contar historias", dicen desde la editorial.

Volviendo a los independientes, Irene Vallejo y Azahara Alonso son las autoras que lideran el catálogo de Siruela en 2023. Vallejo vuelve al sello que la consagró con El infinito en un junco. Esta vez ha sido La leyenda de las mareas mansas uno de los libros más vendidos de la editorial, que ha descubierto la faceta narrativa de Alonso, hasta entonces poeta y aforista. Su libro Gozo ha sido una de las sorpresas del año con una importantísima acogida de público y crítica.

Otro debut, el de María Larrea, encumbra la lista de libros de autores españoles más vendidos en Alianza. Se trata de la novela Los de Bilbao nacen donde quieren. Otra ópera prima, La historia de los vertebrados de Mar García Puig, fue una de las sorpresas en Random House. "En una época en que el feminismo, la salud mental y la maternidad son temas cruciales, García Puig ha escrito la obra que combina en su justa medida erudición, reflexión y experiencia personal", dicen desde el sello.

Los más vendidos en No ficción

Más allá de la novela, Espasa va a terminar 2023 como editorial líder destacada de ventas en no ficción en el mercado español según GFK. Así lo aseguran desde el propio sello, integrado en el grupo Planeta. "De momento, lidera Federico Jimenez Losantos (El retorno de la derecha), pero estamos seguros de que de aquí a final de año los libros de Enrique Rojas (Comprende tus emociones) y Mario Alonso Puig (El camino del despertar) van a lograr cifras muy buenas. De estos no tenemos datos porque son de noviembre", añaden.

Desde La Esfera de los Libros, destacan los títulos El gran impostor, de Carlos Cuesta, publicado en junio (15.000 ejemplares), La rosa y las espinas, de Alfonso Guerra, publicado en septiembre (20.000 ejemplares). Además, en noviembre han publicado el nuevo título de Nieves Concostrina, Acontece que no es poco, con una tirada de 30.000 ejemplares.

En la editorial Ático de los Libros consideran que una de las tendencias que se está consolidando es "la nueva historia española", o sea, la "historiografía escrita por autores españoles, sobre España y con mirada abierta al mundo". Así El olor de la Edad Media, de Javier Traité y Consuelo Sanz de Bremond, uno de sus libros más vendidos en 2023. También Los fuegos de la lujuria de Katherine Harvey, una historia del sexo medieval, y Fémina de Janina Ramirez, que narra la Edad Media a través de la historia de las mujeres, en la mejor tradición de Jacques Le Goff. Ambas han superado los 5.000 ejemplares de venta.

En nuestra lista de No ficción, lo más destacado del año ha sido la presencia de La utilidad de lo inútil, el libro del último Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades, Nuccio Ordine, cuya repentina muerte lo volvió a catapultar. Bien es cierto que el lanzamiento original tuvo lugar hace una década, pero debido a su renovada repercusión entró en el top 20 en mayo y sigue en la lista desde hace 30 semanas, por lo que merece una mención especial. También publicado en Acantilado, El affaire Arnolfini, de Jean-Philippe Postel, tuvo una excelente acogida. Hacia octubre, abandonó la tabla después de 15 semanas.

Los otros libros más vendidos en la categoría de No ficción están muy alejados del ensayo. En la sombra (Plaza & Janés), la autobiografía del Príncipe Harry de Inglaterra, entró directamente al número 1 la misma semana de su lanzamiento, posición que mantuvo durante siente semanas. Posteriormente, estuvo más de veinte semanas en la lista. Por otro lado, El chico de las musarañas (Harper Collins), el libro que Ana Obregón dedicó a su difunto hijo, Aless Lequio, entró directamente al número 1 y estuvo 19 semanas en la lista de más vendidos.

