Juan Fernández-Miranda gana el Premio Espasa con una crónica política de la Transición

El periodista Juan Fernández-Miranda ha ganado este viernes por unanimidad el Premio Espasa 2024, dotado con 30.000 euros, con la obra Objetivo: Democracia. Crónica del proceso político que transformó España. El libro, que será publicado por la editorial el próximo 23 de octubre, se centra en un momento crítico de la Transición: la preparación y celebración de las primeras elecciones democráticas tras la muerte de Franco en noviembre de 1975.

El jurado presidido por Pedro García Barreno, y compuesto por Fernando Rodríguez Lafuente, Leopoldo Abadía, Emilio del Río y Pilar Cortés —en representación de la editorial— ha destacado que el texto ganador es "una obra extraordinaria para comprender el periodo más trascendental de la historia contemporánea de España".

Se trata, opina el jurado, de "un análisis riguroso", "con gran tensión narrativa y un estilo ágil". El autor "nos transporta a los meses decisivos donde las decisiones políticas y los dilemas morales forjaron el rumbo del país hacia la democracia".

Fernández-Miranda conoce a fondo el tema. Es sobrino nieto de Torcuato Fernández-Miranda, político clave en la transición del franquismo a la democracia. A su figura dedicó el libro El guionista de la Transición (2015).

También es autor de Don Juan contra Franco (junto a Jesús García Calero, 2018) y de El jefe de los espías (junto a Javier Chicote, 2021), este último basado en el archivo secreto del general Emilio A. Manglano, consejero del rey y director del CESID del 23F a la caída del Gobierno de Felipe González.

El periodista es adjunto al director de ABC, periódico en el que trabaja desde 2012 y del que fue jefe de la información nacional durante diez años. Ha ejercido la profesión en televisión (El Mundo TV/Unidad Editorial), radio (ABC Punto Radio) y agencia de noticias (Servimedia). Colabora semanalmente como analista en diversos programas políticos de radio y televisión: RTVE, Cope, La Sexta y Telemadrid, entre otros.

Juan Fernández-Miranda ha declarado: "Me siento profundamente emocionado por el reconocimiento del jurado y me lo tomo como un mandato para llevar a término el objeto último de este libro: contar a las generaciones que no hicieron la Transición cómo fue ese trepidante proceso político y pedirles un esfuerzo de militancia democrática en defensa activa de aquella maravillosa conquista de la libertad. Hay que defender, contar y homenajear la Transición y el liderazgo del rey Juan Carlos en aquel momento crucial para la vida de cada uno de nosotros".

La sinopsis de la obra ganadora la define como "la crónica de los diecinueve meses que cambiaron la historia de España, los que transcurren entre el 20 de noviembre de 1975 y el 15 de junio de 1977. Tras la muerte de Franco, el triángulo virtuoso que formaron don Juan Carlos I, Torcuato Fernández-Miranda y Adolfo Suárez, apoyados en el empuje de una sociedad española que ya se había sobrepuesto a las penurias de la posguerra, hizo posible que los fundamentos de la política pudieran dar un giro de ciento ochenta grados y que del régimen franquista se pasara con éxito, aunque no sin dificultad, a un sistema democrático que aún perdura y ha sido ejemplo de evolución para todo el mundo".

Entre los ganadores del Premio Espasa en anteriores ediciones figuran Albert Boadella, Antonio Escohotado, Daniel Innerarity, Jon Juaristi, José María Calleja, Carlos del Amor, Sergio del Molino, María Elvira Roca Barea, Stanley G. Payne o Javier Ruiz. El ganador de la última edición fue el ensayo Testigo de un tiempo incierto. De la caída del Muro a la invasión de Ucrania, de Javier Solana.

A la convocatoria de este año se han presentado cerca de un centenar de manuscritos, en su mayoría procedentes de España, con temáticas centradas en historia política, el problema del nacionalismo, la reescritura de la guerra civil española, filosofía, historia del arte e historia de la cultura.

Procedentes de Argentina se han recibido obras sobre la propia historia del país, y de Cuba, ensayos dedicados a la poesía cubana y la situación socio económico del país. Ha habido una participación importante de Colombia con ensayos dedicados a la historia de violencia del país, y de Venezuela y México, donde todavía predomina la literatura pandémica.