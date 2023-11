Sonsoles Ónega: “En la televisión trabajo para el espectador y en la literatura para el lector”

Han pasado apenas tres semanas desde que la periodista y escritora Sonsoles Ónega se alzase en Barcelona con el codiciado Premio Planeta con Las hijas de la criada. También del descubrimiento literario de Alfonso Goizueta, el joven de 23 años que se convirtió en el finalista más joven del certamen en sus 72 años de historia con La sangre del padre.

Ambas novelas han tenido su puesta de largo hoy en el Instituto de Cervantes de Madrid, en compañía del director de Planeta José Crehueras y los miembros del jurado, y autoridades como Mariano de Paco, consejero de Consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid y Borja Sémper, vicesecretario de Cultura y Sociedad Abierta y portavoz de campaña del Partido Popular.

Crehueras calificó ambas obras como "trepidantes", y alabó su capacidad para captar al lector. “Son de esas novelas que no te dejan descansar porque no puedes parar de leerlas”. En concreto, destacó los tintes "barroquianos" de la escritura de una veterana como Ónega y la "introspección" y "madurez" del novel Goizueta. "Algunos miembros del jurado creían que eras una persona de 80 años", bromeó.

Además, puso en valor la cantidad de candidatos que se han presentado al premio este año, 1.129 novelas, 461 textos más que el año pasado, y reiteró que el objetivo del premio no es otro que “difundir lo máximo los libros y que el público lea más”.

De su séptima novela, Ónega afirmó que “es una novela llena de personajes faltos de cariño” e incidió en Clarita, la joven que se cría en casa de una criada por un infortunio del destino. Ella es, junto con la matriarca Doña Inés, una de las mujeres protagonistas de la obra. En este sentido, la periodista aclaró que no fue su intención inicial dotar de tanta relevancia a los personajes femeninos, pero sí reconoció ser “una mujer a la que le gusta bucear en el pasado de otras mujeres para ver dónde estamos actualmente”.

Sobre su doble faceta de periodista y escritora, aseguró que ella “ya escribía antes de ser periodista, siempre me recuerdo escribiendo”. Sin embargo, consideró que su vocación periodística, esa necesidad de salir a la calle y escuchar a los demás, es “gasolina” para su literatura, y no puede renunciar a ella.

De hecho, recordó que Las hijas de la criada está inspirada en el caso real, que tuvo que cubrir como periodista, de dos niñas de Logroño que fueron separadas al nacer y se dieron cuenta 18 años más tarde."La historia me pareció una novela en sí misma".

Aún así, reconoce que todavía le parece “muy grande” la palabra escritora. “A la literatura le dedico todo mi tiempo libre, que no es mucho. Por eso me parece muy grande la palabra escritora, porque no he consagrado todo mi tiempo a la literatura”, lamentó.

No obstante, aseguró que desde que su novela Después del amor ganó el Premio Lara en 2017, “empecé a sentir la responsabilidad de no escribir chorradas”. “Tengo un sentido de la responsabilidad tremenda, porque sé que trabajo para los demás, en la televisión para el espectador y en la literatura para el lector. El miedo a defraudar es algo con lo que me levanto y me acuesto cada día de mi vida".

Por su parte, Goizueta se mostró "muy agradecido al Planeta", por abrirle una gran puerta, respecto a la que todavía se siente "muy pequeño". El joven finalista, cuya obra profundiza en la vida de Alejandro Magno, aseguró que esta ha requerido mucha investigación para poder conseguir esa precisión histórica.



Sin embargo, admitió que no buscaba añadir nada nuevo, sino rellenar ese hueco más personal detrás de la figura del emperador. Uniendo mitología, historia e imaginación, e inspirado en obras como Memorias de Adriano de la novelista francesa Marguerite Yourcenar. Sobre La sangre del padre, Ónega puso en valor las reflexiones sobre el poder de Goizueta, que la convierten en "una novela perfectamente actual".

