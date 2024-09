Javier Bardem: "No tengo mansión en Miami ni en las Bahamas, siempre he vivido en Madrid"

Javier Bardem por fin podrá recoger el Premio Donostia que se le concedió el año pasado, pero que no pudo recibir en persona por la huelga de actores en Estados Unidos, ya que, obviamente, está sindicado en Hollywood.

Nunca es tarde si la dicha es buena, y Bardem sumará el galardón honorífico del Festival de San Sebastián a su Oscar como mejor actor secundario (por No es país para viejos en 2007), su premio al mejor actor en el Festival de Cannes (por Biutiful en 2010) y a sus siete goyas (empezando por Boca a boca en 1995 pasando por Mar adentro, Los lunes al sol y El buen patrón).

Y han pasado 30 años exactos desde que Javier Bardem se hizo en 1994 en el mismo San Sebastián con el premio al mejor actor “doble” por las películas El detective y la muerte, de Gonzalo Suárez, y Días contados, de Imanol Uribe. Entonces, como ahora, asegura Bardem, le sigue sorprendiendo que alguien reconozca su trabajo: “Recuerdo de ese momento la sensación de que no me lo merecía. Hoy también pienso que no merezco la atención pero lo acepto con generosidad”.

Bardem, que hace poco experimentaba el enorme éxito de la segunda parte de la megaproducción de Hollywood Dune, hace muchos años que trabaja tanto (o más) en Los Ángeles que en España. Ha reconocido que no tiene representante en nuestro país, pero eso no significa que lo haya abandonado.

“Ni tengo mansiones en Miami ni en las Bahamas", asegura el actor. "Nunca he vivido en Estados Unidos, aunque haya tenido que pasar épocas largas por trabajo. Siempre he vivido en España, en Madrid, y quiero seguir viviendo aquí. Sigo de manera intensa la realidad diaria social y política de España, que para mí es la más importante porque es la mía”.

Pronto lo veremos en una película de altísimo perfil como El ser querido, que dirigirá Rodrigo Sorogoyen (As bestas) a partir de un guion que ha coescrito con Isabel Peña, un proyecto que ha anunciado por sorpresa en la rueda de prensa. Victoria Luengo le acompañara en el reparto.

“Estoy muy contento y muy ilusionado", aseguraba el actor. "Comenzamos a rodar en enero. He estado hablando con Isabel y Rodrigo, nos hemos sentado, hemos visto el material. Hemos ensayado cuáles son las directrices. Es una historia muy hermosa sobre el reencuentro de un padre y una hija muchos años después. Estoy muy contento de encontrarme con gente tan bonita”.

Críticas al Gobierno de Israel y Hamas

Después de explicar que por influencia de su madre, la llorada Pilar, nunca se quedará callado ante las injusticias, Bardem ha reflexionado primero sobre el coste de haberse significado políticamente en tantas ocasiones.

“Por supuesto que he pensado que estaría mejor callado, soy humano", afirmaba en la rueda de prensa. "Pero no hay posibilidad de cambio. No puede haber una autocensura, si me callo ganan ellos, los que consideran que el ataque frontal a aquel que denuncia está legitimado. Cuanto más retrocedemos más le damos fuerza a aquellos que abusan. Ejerzo mi derecho legítimo a la crítica”.

Acto seguido, ha expresado su dolor por la guerra en Gaza, con un discurso muy crítico con la actuación del Gobierno de Israel, pero también muy medido: “Es totalmente inadmisible, es terrible, es deshumanizante. Creo que el Gobierno de Israel es el más radical que ha tenido en su historia, está cometiendo crímenes contra la humanidad investigados por el TPI. Los ataques atroces y terribles, despiadados, de Hamas del 7 de octubre no justifican el castigo global a nivel masivo que está sufriendo la población palestina".

"La impunidad que goza el gobierno de Netanyahu tiene que cambiar", continuaba el actor. "Países como Estados Unidos, Alemania e Inglaterra tienen que plantearse su apoyo incondicional cuando estamos viendo crímenes en derechos humanos, de la legalidad internacional, como prohibir la entrada de alimentos o agua o utilizar como dice UNICEF la guerra contra los niños. Y el trauma que está generando por generaciones. Lo que yo diga no va a cambiar nada, pero la sociedad está comenzando a entender que el derecho legítimo a la crítica a un Estado nada tiene que ver con la falsa acusación de antisemitismo, del mismo modo que criticar a Hamas no debe ser confundido con islamofobia”.

Emotivo recuerdo a su madre

Miembro de una prestigiosa estirpe de actores y cineastas, Javier Bardem ha tenido un emotivo recuerdo a su madre Pilar, también actriz, y célebre por su compromiso con las causas sociales, fallecida en 2021.

“No solamente soy 'el hijo de Pilar', sino que espero morir siendo 'el hijo de Pilar', es mi mayor condecoración", aseguraba Bardem. "Yo he tenido mucha suerte, pero la vida del actor es dura e inestable. Recuerdo esos días en los que nadie llamaba para dar trabajo y la angustia que pasábamos. Luego, llamaban a la puerta, pedían dinero para las mujeres saharauis y mi madre le daba lo que no tenía. Mi hermano, que era mayor, se quejaba y le decía que cómo hacía eso si no teníamos ni para leche".

"Era una época en la que se veía mal a las madres solteras como mi madre y ya no digamos a las actrices, poco menos que se las consideraba prostitutas", recuerda el actor. "Eso marca el carácter. Desgraciadamente hay bandos y hay cosas que son inadmisibles y no se pueden no denunciar. Tiene que ver con la educación de mi madre, ella me lo enseñó. Es una profesión muy concienciada de lo que es el ser humano, no he conocido nunca a un actor o una actriz que no sea altamente sensible y empático”.

En 30 años, Bardem sigue siendo modesto, pero sí ha cambiado su manera de acercarse a su profesión: “El actor necesita de un enorme ego, la sensación de que merece ser visto y escuchado, pero ese ego desaparece cuando te pones delante de la cámara o en un escenario. El actor es un instrumento, no soy yo mostrándome constantemente, desaparezco y me convierte en un vehículo de comunicación”.

Recién estrenada en Netflix la serie Monstruos: La vida de Lyle y Erick Menéndez, en la que interpreta a José Menéndez, un hombre que fue asesinado por sus hijos en Estados Unidos después de someterlos durante años a abusos sexuales.

“He trabajado con actores muy jóvenes, el consejo que les di es que lograran separarse de su personaje", explica. "Hace treinta años siempre trabajaba desde mi propio ser, mis emociones, era lo mío, y no es tan interesante. Ahora sé verlo con cierta distancia y entrar y salir del personaje. A los chavales de la serie les decía que recordaran que tienen familias que les quieren, porque si pasan seis meses metidos en un trauma, no van a sobrevivir”.