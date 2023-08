Los mejores libros del otoño: Mary Beard, Lucia Berlin, Pérez-Reverte, Vargas Llosa, Muñoz Molina...

La esperanza suele ser el primer estímulo que acompaña a quienes arrancan una nueva temporada. Para los lectores irredentos, septiembre es el mes de la ilusión por hacerse con los nuevos libros de sus autores favoritos. Los estantes de su librería de confianza albergan las esperadas novedades, que esperan a ser devoradas.

El sector del libro en nuestro país tiene motivos para creer que el nuevo curso también será fértil. Hace solo unas semanas, la Federación de Gremios de Editores de España reveló los datos de 2022, año en que la facturación volvió a crecer más de un 5% (5,5%) respecto a 2021 y se situó en los 2.718,52 millones de euros. En el último lustro, se ha producido un incremento del 15% y un 11% con respecto a antes de la pandemia.

Nada hace pensar que las historias de amor e intriga vayan a apearse de los primeros puestos en la lista de libros más vendidos. De hecho, María Oruña, Juan Gómez-Jurado o el trío Carmen Mola afilan sus espadas con nuevos títulos. Respectivamente, Los inocentes, Todo vuelve y El infierno verán la luz este otoño.

Los autores más comerciales tendrán que lidiar, no obstante, con los grandes nombres de la literatura. El sector encara la recta final del año con la vista puesta en el regreso de nombres como Arturo Pérez-Reverte, Mario Vargas Llosa, Antonio Muñoz Molina, Stephen King, John Banville, Orhan Pamuk, Iris Murdoch, John Irving o Mary Beard. Cómo no, las muertes más recientes y las efemérides también jugarán su papel.



Tras superar otro ingreso hospitalario por Covid-19, Vargas Llosa estrena nueva novela. En Alfaguara, como siempre, verá la luz Le dedico mi silencio, ambientada en su Perú natal, que "narra la historia de un hombre que soñó un país unido por la música, y enloqueció queriendo escribir un libro perfecto que lo contara", según los datos aportados por la editorial. El lanzamiento será el 26 de octubre y llegará a las librerías simultáneamente en todos los territorios de habla hispana.



Pérez-Reverte y Muñoz Molina completan el gran elenco de novela en español. El primero publica El problema final, también en Alfaguara, y el segundo vuelve a la ficción con No te veré morir (Seix Barral), título tomado de un verso de la poeta Idea Vilariño. Conviene también prestar atención a las nuevas novelas de Antonio Soler (Yo que fui un perro, Galaxia Gutenberg), Ricardo Menéndez Salmón (Los muebles del mundo, Seix Barral), Irene Solá (Te di ojos y miraste las tinieblas, Anagrama), Elisa Victoria (Otaberra, Blackie Books), Laura Fernández (Damas, caballeros y planetas, Random House) o Clara Sánchez (Los pecados de María Salas, Planeta).

América Latina y el cuento

Entre los autores latinoamericanos, destacan los regresos de Camila Sosa (Tesis de una domesticación, Tusquets), Eduardo Sacheri (Nosotros dos en la tormenta, Alfaguara), Renato Cisneros (El mundo que vimos arder, Alfaguara), Benjamín Labatut (MANIAC, Anagrama) o Santiago Roncagliolo (El año en que nació el demonio, Seix Barral), mientras que el argentino Patricio Pron ficha por Anagrama, donde el 4 de octubre se publicará su novela La naturaleza secreta de las cosas de este mundo.

También en Anagrama podremos encontrar, a partir del 6 de septiembre, el nuevo libro de cuentos de la mexicana Guadalupe Nettel, Los vigilantes, aunque sin duda la gran novedad en este género es lo nuevo de Eloy Tizón. El autor de Velocidad de los jardines cumple con el rito de sacar un libro de cuentos cada diez años. Páginas de Espuma, como es habitual, acogerá el lanzamiento de Plegaria para pirómanos.

No son cuentos, pero casi, los textos futbolísticos de Juan Villoro que recopila la editorial Almadía en No fue penalti. Tras el celebrado homenaje a su padre en La figura del mundo, el escritor mexicano del momento nos recuerda su pasión por el deporte rey en este libro insólito. En la misma línea, y sin alejarnos de la narrativa, se espera con gran expectación el nuevo truco de Martín Caparrós, que propone contar el presente desde la perspectiva de una reportera del siglo XXII en El mundo entonces (Random House).

Lejos ya de la novela, las novedades más interesantes de la narrativa española están protagonizadas por Gabi Martínez, que vuelve con un libro de crónicas de viaje (Delta, Seix Barral), el sofisticado ensayo de Pablo D’Ors (Los contemplativos, Galaxia Gutenberg), la nueva entrega de la serie histórica de Juan Eslava Galán (La revolución francesa contada para escépticos, Planeta) y los textos filosóficos de Marina Garcés (El tiempo de la promesa, Anagrama), Juan Arnau (Materia que respira luz, Galaxia Gutenberg) y Javier Gomá (Universal concreto, Taurus).

La plagada escena internacional

En cuanto a la ficción extranjera de este arranque de temporada, no es fácil encontrar tan buenos nombres en años anteriores. Alfaguara publicará Una nueva vida, libro de la estadounidense Lucia Berlin inédito en español, mientras que Impedimenta hará lo propio con la irlandesa Iris Murdoch, que vuelve a las librerías con La cabeza cercenada.

Siguiendo con las nacionalidades, el panorama se presenta extraordinariamente diverso entre los autores vivos. John Irving representa la marca más literaria entre los estadounidenses —la novela El último telesilla será publicada por Tusquets—, mientras que John Banville, que vuelve con el seudónimo de Benjamin Black (Las hermanas Jacobs, Alfaguara) se presenta como el gran autor irlandés.

En cuento a la ficción británica, destacan las nuevas obras de Ian McEwan (Lecciones, Anagrama), Irvine Welsh (Señalado por la muerte, Anagrama) y los Cuentos de fantasmas (Lumen) de Jeanette Winterson. Respecto a Francia, sobresalen los nombres de Virginie Despentes, que vuelve con Querido capullo a Random House, y de Fred Vargas. La nueva novela de la ganadora del Premio Princesa de Asturias en 2018, Sobre la losa, saldrá en noviembre con el sello de Siruela, mientras que Cabaret Voltaire publicará en octubre dos títulos de la última Premio Nobel, Annie Ernaux: La escritura como un cuchillo y La otra hija.

El turco Orhan Pamuk y el tanzano Abdulrazak Gurnah serán los otros nombres con un Nobel de Literatura en su haber entre las novedades de este otoño. El primero trae a Random House un texto memorialístico, Recuerdos de montañas lejanas, y el segundo presenta en Salamandra El desertor, una de sus grandes obras.

Roberto Saviano con Los valientes están solos (Anagrama), Paolo Giordano con Tasmania (Tusquets) y Erri de Luca con Napátrida (Periférica) serán los autores más influyentes de Italia, mientras que el portugués Lobo Antunes publicará Hasta que las piedras se vuelvan más ligeras que el agua en Random House y el incombustible Karl Ove Knausgård, noruego, regresa a Anagrama con La importancia de la novela. La de Tess Gunty fue, sin duda, una de las novelas internacionales más importantes de 2022. Ganadora del National Book Award de Ficción, La conejera llegará a las librerías el 4 de septiembre de la mano de Sexto Piso.

Y más allá de la ficción, habrá que estar muy atentos al libro de Mary Beard (Emperador de Roma, Crítica), al ensayo de Serhii Plokhy sobre La guerra ruso-ucraniana (Península) y a las reflexiones siempre lúcidas de Noam Chomsky y Byung Chul-Han. Del primero se publicará Universalizar la resistencia en Altamarea y la conversación que consigna Saúl Alvídrez en Chomsky & Mújica. Sobreviviendo al siglo XXI (Debate). Del segundo, Herder publicará el 5 de septiembre La crisis de la narración.

En el territorio del best-seller internacional, los devoradores de intriga no querrán perderse lo nuevo de Stephen King (Holly, Plaza & Janés), Ken Follet (La armadura de la luz —quinta entrega de la serie de Los pilares de la Tierra— en Plaza & Janés), John Grisham (Los chicos de Biloxi, Plaza & Janés), Danielle Steel (Beauchamp Hall, Plaza & Janés), Donna Leon (Una historia propia, Seix Barral) o Camilla Läckberg (Verdad o reto, Planeta). Ni, por supuesto, el libro de Britney Spears. Plaza & Janés publicará las memorias de la diva pop, La mujer que soy, el 26 de octubre.

La muerte, un catalizador bibliográfico

La muerte de los grandes iconos de la cultura universal siempre generan bibliografía; más cuando se trata de desapariciones recientes, como es el caso de Hans Magnus Enzensberger. Así, Altamarea publicará el libro del pensador alemán Artistas de la supervivencia y Anagrama se ocupará de la Correspondencia que mantuvo con él su editor Jorge Herralde.

El otro gran filósofo fallecido en los últimos meses ha sido Nuccio Ordine. Del italiano, que habría recibido este mismo año el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades, Acantilado publicará su libro sobre George Steiner, El huésped incómodo. Menos reciente, aunque más mediática, fue la muerte de John Le Carré en 2020. Los seguidores de sus novelas de suspense no se pueden perder las memorias de este fascinante personaje, que serán publicadas en Planeta el 18 de octubre bajo el título Un espía privado. Las cartas de John Le Carré.

Dentro de nuestras fronteras, la despedida más sonada este año ha sido, hasta el momento, la del cineasta Carlos Saura, que durante los últimos años escribió unas memorias de las que, en más de una ocasión, aseguró no tener la voluntad de publicar. Pero De imágenes también se vive. Memorias se publicará en Taurus el 7 de septiembre. Otro pope del cine, aunque este fallecido en 2017, se hace un hueco en las novedades de la recta final del año. Anagrama publicará Espía de la primera persona, de Sam Shepard, el 29 de noviembre.

Las efemérides de lo que resta de 2023 no son, como cabe suponer, tan abundantes, si bien el Grupo Penguin Random House se ha remangado para ponderar la figura de Álvaro Mutis —100 años de su nacimiento; 10 desde su muerte—, cuyo personaje icónico será el protagonista de los dos títulos que verán la luz en Alfaguara y Lumen. En la primera se publicarán los dos volúmenes correspondientes a Empresas y tribulaciones de Maqroll el Gaviero y en la segunda Summa de Maqroll el Gaviero.

Precisamente Lumen es la que se hace cargo de la reedición de La promesa y Autobiografía de Irene, dos obras imprescindibles de Silvina Ocampo, de cuyo nacimiento se conmemoran 120 años y de su muerte 20. Menos distancia temporal nos separa del fallecimiento de José Luis Sampedro, pero el poeta José Manuel Lucía considera que una década es suficiente para dedicarle un homenaje a la altura del gran pensador que fue. Un hombre fronterizo será la biografía que el próximo 23 de noviembre vea la luz en Plaza & Janés. Y también fue poeta, aunque narrador excelso, el británico nacionalizado estadonidense Wystan Hugh Auden. Cuando se cumplen 50 años de su muerte, sus ensayos literarios El arte de leer verán la luz en Lumen el próximo 23 de noviembre.

No debemos, llegados a este punto, perder de vista la poesía española. Para terminar con las efemérides, resulta imprescindible el volumen con la poesía reunida de Carlos Edmundo de Ory, Los reinos del allí, que Galaxia Gutenberg publicará el 18 de octubre. Fernando Aramburu también publicará su poesía completa, Sinfonía corporal, en Tusquets, mientras que Gioconda Belli lo hará en Visor. Lumen, por su parte, se hace cargo de Donde vuela el camaleón, un inédito de Ida Vitale. La que aún no tiene título (no se ha hecho público hasta el momento) es la novela inédita de Manuel Vázquez Montalbán. La publicará Navona en octubre, es su primera ficción y se ha convertido en uno de los libros más esperados de este otoño.

Sigue los temas que te interesan