Britney Spears publicará en octubre sus memorias: auge, caída y liberación de las garras de su padre

El 26 de octubre de 2023 se publicarán en España las memorias de Britney Spears. El libro, titulado La mujer que soy, será editado en nuestro país por Plaza & Janés, del grupo Penguin Random House, en papel, formado digital y audiolibro.

Todo comenzó en febrero, cuando la editorial Simon & Schuster se hizo con los derechos de la obra de la cantante pop tras un acuerdo valorado en 15 millones de dólares, según ha informado la prensa estadounidense.

La edición en inglés de La mujer que soy (cuyo título original es The woman in me) ya se puede reservar, con más de tres meses de antelación, a través de la página web Britney Book. Por el momento, el libro se puede comprar en Estados Unidos por adelantado a través de Amazon por 32,99 dólares y por 16,99 dólares (15,50 euros) para la versión en libro electrónico.

Este libro relata las memorias de la artista, ganadora de un premio Grammy, desde su experiencia con la música hasta su vida familiar, cuando estuvo sometida por a la tutela de su padre desde el año 2009. De los pocos detalles que se tienen del libro es que constará de 288 páginas

Según Jennifer Bergstrom, vicepresidenta de Simon & Schuster: "El poderoso testimonio de Britney en el juzgado el año pasado sirvió para sacudir el mundo, cambiar las leyes y mostrar su inspiradora fuerza y su coraje. No me cabe ninguna duda de que sus memorias tendrán un impacto similar y serán el evento editorial del año. No podríamos estar más orgullosos de ayudarla a compartir su historia por fin."

Sobre Britney Spears

Britney Spears es un icono de la música pop, ganadora de varios discos de platino y un Premio Grammy, con cerca de ciento cincuenta millones de discos vendidos en todo el mundo. Nacida en Misisipi y criada en Luisiana, Spears se hizo popular de adolescente, cuando lanzó su primer single …Baby One More Time.

Hasta ahora, Spears ha conseguido un total de seis números uno en la lista Billboard 200 y 34 puestos entre los 40 primeros de la lista de sencillos del Billboard Hot 100, de los cuales cuatro fueron número uno.

Por el lado personal, en junio de 2021, declaró ante los jueces cómo su padre, Jamie, llevaba años controlando sus decisiones económicas, personales y artísticas. "Señoría, mi padre y todos los involucrados en esta custodia, incluida mi manager, que tuvo un papel clave en mi castigo... deberían estar en prisión", afirmó. "Antes creía que nadie me iba a creer. Creía que la gente se burlaría de mí. Pero ahora quiero recuperar mi vida. Ha sido suficiente. Tras su declaración, el apoyo mayoritario de la opinión pública y un cambio de abogados, finalmente en noviembre de 2021 la artista recuperó su vida.

Sigue los temas que te interesan