FIB 2023: horario, cartel y cómo llegar hasta el Festival Internacional de Benicasim

El verano ha llegado con fuerza y con él lo han hecho los festivales de música. Este fin de semana aterriza en el calendario una de las fiestas más especiales y señaladas: se trata del Festival Internacional de Benicasim. Miles de personas se preparan ya para hacer sus maletes y poner rumbo a la Comunidad Valenciana para disfrutar de uno de los mayores eventos de la época estival.

El FIB, como se le conoce popularmente, cuenta ya con casi 30 años de tradición en los que ha llevado la música hasta generaciones y generaciones de personas tanto de España como de fuera de nuestras fronteras. Ahora, llega en este 2023 con ilusiones y ánimos renovados para ofrecer un cierre de semana realmente brillante.

Con la evolución de los tiempos y de la propia música, el Festival Internacional de Benicasim ha ido renovando su aspecto para dar cabida a los mejores artistas nacionales del momento verano tras verano. Sin embargo, por sus escenarios también han pasado estrellas internacionales como Björk, Leonard Cohen, Morrisey, Radiohead u Oasis. Ahora, damos una serie de datos claves para estar perfectamente informado.

Cartel por días del FIB 2023

El Festival Internacional de Benicasim arranca este jueves 13 de julio y lo hace pisando fuerte con uno de los grupos que dan lustre al cartel de este año 2023. Vetusta Morla ofrece el pistoletazo de salida junto a Clean Bandit, Viva Suecia, The Wombats, Sigala, Cool Nenas, Alexander Som y Boccachico.

El viernes 14 de julio llega el turno de las actuaciones de The Offspring, Kaiser Chiefs, Orbital, La Casa Azul, La La Love You, Elyella, Nova Twins, The Sherlocks, Twin Atlantic, Rusowsky, Rojuu, Jimena Amarillo, Ley DJ, Vuelo Fidji, Taao, Dani Less, Isaac Corrales y Zaza.

Official Schedules #FIB2023 Horarios



Últimas entradas de día en https://t.co/IXN6Ge0G0q pic.twitter.com/DuC4p6G9h5 — FIB Benicàssim Festival (@fiberfib) June 29, 2023

El momento grande llegará el sábado 15 de julio con las apariciones en los escenarios de Franz Ferdinand, Zara Larsson, Tom Odell, 2Manydjs, Dean Lewis, Amaia, Ginebras, Sidonie, Second, Sports Team, Only The Poets, Jamie Webster, Regard, Rufus T. Firefly, Ladilla Rusa, Toxicosmos y Don Gonzalo.

El FIB cerrará su edición de 2023 el domingo 16 de julio con las actuaciones de Bastille, Crystal Fighters, La M.O.D.A, Iván Ferreiro, Benson Boone, Mimi Webb, The Reytons, Shinova, Depedro, Belako, Navos, Ciudad Jara, Amatria, Maadraassoo, Wisemen Project, Don Fluor y Angel Pop.

Horario del FIB 2023 y cómo llegar

El Festival Internacional de Benicasim llega repleto de música y espectáculo a este 2023 en unas fechas muy similares a las que ha venido teniendo en los últimos años: la segunda semana de julio. Concretamente, arrancará el día 13 y se prolongará hasta el día 17. Los conciertos comenzarán entre las 18:30 horas y las 19:00 horas de la tarde y se prolongarán hasta bien entrada la madrugada. Los cierres están previstos entre las 04:30 horas y las 06:00 de la mañana.

La de 2023 será una de las ediciones que más fácil será acudir al FIB, ya que la organización ha reforzado el sistema de transportes con una flota de autobuses en servicio ininterrumpido desde las 11:00 horas de la mañana hasta las 06:00 horas de la madrugada. Estos vehículos recorren todo el municipio de Benicasim y están disponibles durante toda la semana.

Horarios autobuses FIB 2023 Festival Internacional de Benicasim

Además, la organización del Festival Internacional de Benicasim ha establecido más formas de llegar hasta el evento que implican desplazamientos fuera del municipio. Concretamente, desde zonas como Castellón u Oropesa, dos puntos desde los que también parte mucha gente rumbo a la fiesta del FIB.

En esta cuestión se han abierto rutas de autobuses lanzaderas, a un precio de alrededor de los 36,27 euros, que harán trayectos de ida y de vuelta en un horario nocturno. En este caso, unos partirán desde la Plaza de España y la Avenida Vila-real hacia el recinto del FIB desde Castellón, y otros desde la Calle José River Forner 32 y la Calle del Barco número 8 hasta el Recinto del FIB en Oropesa.

Horarios de las lanzaderas del FIB 2023 Festival Internacional de Benicasim

Sigue los temas que te interesan