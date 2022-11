Samanta Schweblin conquista el National Book Award con 'Siete casas vacías'

Samanta Schweblin es la ganadora del National Book Award en la categoría de literatura traducida por el libro de relatos Siete casas vacías, publicado en España por la editorial Páginas de Espuma y que ya obtuvo el IV Premio Internacional de Narrativa Breve Ribera del Duero. Con traducción de Megan McDowell, la obra se impuso a A New Name: Septology VI-VII, de Jon Fosse; Kibogo, de Scholastique Mukasonga; Jawbone, de Mónica Ojeda; y Scattered All Over the Earth, de Yoko Tawada.

The National Book Foundation anunció ayer el fallo de los premios, que figuran entre los más prestigiosos de la esfera literaria mundial. Imani Perry y Tess Gunty recibieron el National Book Award en las categorías respectivas de no ficción y ficción por South to America: A Journey Below the Mason-Dixon to Understand the Soul of a Nation y The Rabbit Hutch. El premio de poesía fue para John Keene por Punks: New and Selected Poems, y el de literatura juvenil para Sabaa Tahir por All My Rage. Art Spiegelman, autor de Maus, fue distinguido por su trayectoria.

También resultó galardonada Tracie D. Hall, directora ejecutiva de la Asociación Estadounidense de Bibliotecas, por su contribución sobresaliente a la comunidad literaria del país.

Páginas de Espuma publicó en 2015 Siete casas vacías, que 27 ediciones después coincide en librerías con su traducción al inglés, Seven Empty Houses. En las historias que componen la obra, la escritora empuja a sus personajes a explorar terrores cotidianos, a diseccionar los miedos propios y ajenos y a poner sobre la mesa los prejuicios de quienes, entre el extrañamiento y una normalidad enrarecida, contemplan a los demás y se contemplan.

El libro ha recibido críticas elogiosas en Estados Unidos. Para The Wahington Post, "no hay mejor muestra de la capacidad de Samanta Schweblin para alterar la estabilidad emocional de los lectores que el cuento destacado de la colección, La respiración cavernaria". The New Yort Times considera que la obra muestra a la escritora "en su forma más aguda y feroz".

Schweblin nació en 1978 en Buenos Aires, donde estudió cine y televisión. Sus primeros libros de cuentos, El núcleo del disturbio y Pájaros en la boca, obtuvieron entre otros los premios Fondo Nacional de las Artes y Casa de las Américas. Distancia de rescate, su primera novela, logró el premio Tigre Juan y fue nominada al Man Booker Prize 2017. Traducida a más de 25 lenguas y becada por distintas instituciones, la escritora reside en Berlín.

