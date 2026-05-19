Ya es oficial: las históricas Bodegas Riojanas se salvan de la quiebra con un acuerdo de última hora

Una de las cavas para el envejecimiento de vinos en Bodegas Riojanas.

Rioja ha sido siempre sinónimo de hogar para grandes bodegas familiares que han construido parte del paisaje emocional desde sus viñedos. Por ello, la posibilidad de ver caer a una firma centenaria se siente como una tragedia colectiva.

Por eso el acuerdo alcanzado entre la banca acreedora y el grupo Vintae para reestructurar la deuda de Bodegas Riojanas no se interpreta únicamente como una operación financiera: es, sobre todo, un movimiento para evitar que una pieza histórica del vino español desaparezca.

La operación, comunicada a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), busca garantizar la viabilidad del grupo y frenar definitivamente el riesgo de concurso de acreedores que pesaba sobre la compañía desde que reconociera su situación de insolvencia el pasado febrero.

Detrás de las cifras y de la compleja ingeniería societaria late una idea sencilla: impedir el hundimiento de una de las grandes casas tradicionales de Rioja.

El protagonista del rescate es Gevisa Wine Capital, sociedad cabecera de Vintae Luxury Wine Specialists, que asumirá el control de la compañía mediante una operación que le otorgará el 90% del capital de Bodegas Riojanas. El 10% restante permanecerá en manos de los actuales accionistas.

La entrada de Vintae no es menor. La firma fundada por Richi Arambarri se ha consolidado en los últimos años como uno de los proyectos más dinámicos del vino español, con una visión moderna de marca, comercialización y posicionamiento internacional.

Ahora, sin embargo, el desafío es distinto: no se trata de construir una nueva narrativa vinícola, sino de rescatar una herencia histórica.

“Preservar el patrimonio de Rioja, una herencia que no podemos dejar perder”, afirmó Arambarri al anunciar el acuerdo. Sus palabras reflejan una lectura que va más allá del negocio. En Rioja, ciertas bodegas representan parte de la memoria colectiva de la denominación, y Bodegas Riojanas pertenece a esa categoría.

Fundada a finales del siglo XIX, la compañía ha sido durante décadas uno de los nombres reconocibles del clasicismo riojano, con marcas que ayudaron a construir el prestigio internacional de la región.

Pero como ha ocurrido con otras casas históricas, los cambios del mercado, la presión financiera y la transformación del consumo han terminado erosionando estructuras empresariales demasiado pesadas para un sector cada vez más competitivo.

El plan diseñado con las entidades financieras contempla una reestructuración integral de la deuda de las sociedades del grupo. Habrá cesiones de créditos, quitas y nuevos mecanismos de amortización, además de una reducción y posterior ampliación de capital mediante compensación de créditos. En otras palabras: una cirugía financiera profunda destinada a devolver oxígeno a la compañía.

Pero el acuerdo no se limita al saneamiento del balance. Gevisa Wine Capital aportará además una línea de financiación para cubrir las necesidades de circulante y sostener el negocio durante los próximos años.

El objetivo es respaldar un nuevo plan estratégico para el periodo 2026-2031 que permita recuperar estabilidad y reconstruir el posicionamiento comercial de la bodega.

La clave estará precisamente ahí. Porque salvar una bodega histórica no consiste únicamente en evitar un concurso. Significa devolver relevancia a unas marcas que durante décadas fueron símbolo de prestigio y que hoy necesitan reconectar con el consumidor contemporáneo.

El caso de Bodegas Riojanas refleja también un fenómeno más amplio dentro del vino español: la tensión entre tradición y rentabilidad. Muchas compañías históricas poseen un enorme valor patrimonial y reputacional, pero necesitan nuevas estructuras de gestión y capital para sobrevivir en un mercado globalizado, marcado por el descenso del consumo tradicional y por la feroz competencia internacional.

En ese contexto, la entrada de grupos más ágiles y con visión comercial puede convertirse en una tabla de salvación para firmas históricas incapaces de sostener por sí solas el peso de su legado.

Queda todavía un paso decisivo: la homologación judicial definitiva del plan de reestructuración. Si el tribunal valida el acuerdo, Bodegas Riojanas evitará el concurso y abrirá una nueva etapa bajo el control de Vintae.

En Rioja, muchos observan la operación con una mezcla de alivio y prudencia. Porque rescatar una bodega centenaria es relativamente sencillo sobre el papel financiero. Mucho más difícil será devolverle el brillo, el prestigio y la influencia cultural que un día tuvo.