Grandes vinos para una cena de Nochevieja

La cena de Nochevieja, suele ser la más festiva y alegre de las fiestas navideñas. Puede ser también familiar, pero en muchísimas ocasiones es reunión de amigos que cada uno aporta algo.

La primera recomendación es que no se compre un solo vino para toda la cena; sino que, en función de los platos, se vayan poniendo vinos que los realcen más. Es una práctica divertida y se pueden poner vinos más caros o más baratos.

Cocinillas ha hecho una selección para ustedes en donde no se repiten dos vinos por denominación, para demostrar la enorme cantidad de zonas elaboradoras de vinos magníficos que hay en España. No se ha tenido en cuenta el precio de los vinos, sino su calidad y que las marcas sean más conocidas, fáciles de acceder a ellas. En esta selección no van espumosos que se suelen tomar para los brindis tras las uvas y de las que tienen buena información en esta sección.

El comienzo es tan importante como el final

Empezamos por los aperitivos y entrantes. Chacinas, encurtidos, latas de conserva de pescado…Los únicos vinos que son capaces de hacer frente a todos ellos, y son lo mejor para compartir con un buen jamón, son los vinos generosos. Finos, manzanillas, amontillados, olorosos.

Los hay en Jerez y los hay en Montilla. Se ha elegido uno de esta última zona: Fino CB en Rama de bodegas Alvear. Es la bodega más antigua de España, y el primer edificio que construyeron para albergar vino, sigue cumpliendo esa función. La firma se fundó en 1729, ya a punto de cumplir 300 años, y sigue en manos de la misma familia Alvear. El CB en Rama, es un vino redondo, donde se dan recuerdos de almendra cruda en nariz, de levaduras de flor bajo las que se cría, toques de membrillo. La boca es muy seca, potente, salina, elegante y larga. P.V.P. 9,50€.

Si en las entradas aparecen mariscos, moluscos, crustáceos, da igual. Se necesita un blanco fresco, de buena acidez; y lo mejor es un albariño joven de la denominación de origen Rías Baixas. Se ha seleccionado Lagar de Cervera 2021. La casa madre es La Rioja Alta S.A. una de las firmas centenarias del Barrio de la Estación de Haro. Apostó hace muchos años por Rías Baixas y su albariño; y el resultado es un clásico excelente que presenta una nariz donde aparecen fruta blanca como manzana, tonos florales, cítricos, heno recién cortado. Lo típico y mejor que da esta variedad. En boca apareceré muy fresco, con nervio por la acidez. Tiene fuerza y muy buen paso. Su precio es de 12€.

Si el protagonista es el pescado

Veamos ahora los pescados, al horno o guisados, los clásicos besugos, pero también rodaballos, lubinas… los vamos a ligar con blancos que tengan más crianza, generalmente sobre lías, con la idea de que en boca sean más grasos, con más volumen.

Se han seleccionado dos, uno de la zona de Rueda, aunque no está en la denominación de origen, que es el Barón de Chirel Viñas Centenarias 2021, la bodega en Castilla de la riojana Herederos del Marqués de Riscal. Elaborado con verdejo, ha pasado 9 meses de crianza entre lías. En nariz aparece el melocotón, hoja de higuera, tonos minerales. En boca tiene volumen, grasa, muy sabroso y estructurado. 46€.

El segundo procede de la uva chardonnay. Esta variedad francesa se ha adaptado muy bien en España y hay varias zonas donde hacen con ella vinos magníficos, como Navarra, Penedés y Somontano. De esta última denominación es el vino seleccionado: el Enate Chardonnay 2021, fermentado en barrica y con seis meses de permanencia en ella. Muy fino y elegante, con fruta blanca en nariz, tonos ahumados avainillados de la madera. En boca es cremoso, con grasa, fuerza y a la vez fresco y equilibrado. 17,90€.

Si se opta por la carne

Pasemos al capítulo de carnes. Empezamos por las más suaves como aves, pulardas, capones…Buscaremos tintos qué, aunque tengan fuerza, no anulen la delicadeza del plato.

En primer lugar, un vino de la denominación de origen Bierzo. Tenoira Mencía Ecológico 2020. Es un vino directo, franco, y a la vez profundo y con clase. Las notas frutales y florales dominan en nariz, junto con los recuerdos de madera de la crianza. La boca es estupenda, sabroso y aterciopelado, con fuerza y a la vez frescura. Su precio es de 15€.

En segundo lugar, nos iremos a Toro, donde la histórica y fundadora de la denominación de origen Bodegas Fariña, ahora de la mano de la tercera generación, presenta Gran Colegiata 80 Aniversario 2016. El arte de los buenos elaboradores de vinos de Toro pasa por saber domar la fuerza y la energía terrible que da el clima y suelo. Este vino lo consigue con una nariz intensa, con mucha fruta, expresivo y concentrado, especiado con pimienta, recuerdos de buenas maderas; y una boca de cuerpo medio, sabrosa, tanino domado, muy agradable. 19,95€.

Subimos ahora el nivel de la carne y pasemos a los asados, como cordero o cochinillo. Los vinos tintos deberán tener más potencia, pero sin pasarse. Arrancamos con un vino mítico de la denominación de origen calificada Rioja y procedente de otra bodega mítica. Se trata de Culmen Reserva 2015 de Bodegas Lan, una firma extraordinariamente fiable que tiene en este vino su mejor expresión. En la nariz aparece mucha fruta roja compotada debido a su madurez, guindas en aguardiente, canela, trufas; y una boca sedosa, envolvente, carnosa, equilibrada. Su precio es de 42,75€.

El segundo es uno de los grandes vinos de España, Arzuaga Reserva 2019. Esta casa ubicada en el triángulo de oro de la Ribera de Duero no para de avanzar. Su hotel de lujo, su restaurante con estrella Michelín, y sobre todo sus vinos que desde casi el principio de la denominación de origen supieron interpretar la mejor casta de Ribera. Este Reserva con 30 meses en barrica es el ejemplo. Muy elegante, con muy buena fruta madura en nariz, complejo, especiado; y una boca con fuerza, estructura, mucha casta, a la vez aterciopelado y persistente. 38,95€.

[Las diferencias entre los vinos de Rioja y Ribera del Duero]

Cerraremos el capítulo con carnes rojas y de caza. Aquí buscaremos vinos que sean fuertes, pero nobles. El primero de ellos procede de Jumilla, se trata de Clío 2019, pertenece a bodegas El Nido, que es otra de las bodegas en Jumilla de Grupo Oro Wines, de Juan Gil. Con 70% de monastrell, 30% de cabernet sauvignon y 22 meses en barrica, es una joya. Fruta negra madura perfuma la nariz, que es elegante y muy seria. Recuerdos de buena madera; y la boca potente y muy sabrosa, equilibrada, casi golosa. El Mediterráneo en la copa. Su precio es de 44,50€.

Cierra la lista Tesalia 2019. Aquí sería el sur el que está en la copa. La bodega está en Arcos de la frontera, en Cádiz. Firma relativamente nueva se ha alzado como una de las grandes revelaciones vinícolas de los últimos tiempos. Presenta un “coupage” de petit verdot, syrah, tintilla de Rota. La nariz intensa, expresiva, contundente pero fresca, con algún recuerdo cítrico de piel de naranja, balsámicos, regaliz. La boca es muy potente, estructurada, toque goloso y un final amargoso y muy largo. P.V.P. 30€.

Y por fin llega la hora de los turrones, mazapanes, dulces navideños. Aquí hace falta un vino dulce. Los hay muy buenos repartidos por toda España, pero Navarra tiene el arte de elaborar maravillosamente la “moscatel de grano menudo”; y una maravilla es el que hace bodegas Ochoa. Una casa tradicional y fundamental en Navarra, que hace blancos, rosados y tintos muy buenos; y este dulce de vendimia tardía que es una genialidad. Equilibrio entre dulzor y acidez que le da frescura. En nariz matices frutales, florales y cítricos que ya te hacen adivinar que en la boca habrá frescura junto con un dulzor sutil y elegante. P.V.P. 13,95€.

Y ahora a disfrutar, y a brindar por el 2023.

Sigue los temas que te interesan