7 regalos de Reyes originales para amantes del vino que tienen de todo

Una buena botella de vino es siempre el regalo perfecto, pero a todo amante del vino le gustan los gadgets, los libros y la gastronomía. ¿Qué tal si este año le haces un pack personalizado a ese amante del vino que tienes en la familia? O mejor aún, ¿y si le compras uno hecho a medida? Te damos algunas ideas para triunfar el día de Reyes.

Una "gran cesta" de Navidad

La Gran Cesta de Navidad Dehesa de los Llanos es el mejor regalo "boomerang" que puedes hacer en estas fechas. Porque si el destinatario es un poco generoso, tú también podrás beneficiarte de su contenido: pieza de 2 kg aproximadamente de queso Gran Reserva Dehesa de los Llanos, botella de vino tinto Cima Mazacruz 202, aceite de oliva virgen extra de arbequina, un tarro de miel artesana de lavanda, esencia de lavanda y un saquito de nuez nacional de la finca. P.V.P.: 145 €

Gran Cesta de Navidad Dehesa de los Llanos

Una copa personalizada

En Cocinillas hemos explicado muchas veces la importancia de elegir la copa más adecuada para disfrutar de cada tipo de vino. Pero de lo que no habíamos hablado nunca es de la posibilidad de personalizarlas. Ya sea con tu nombre, con tu anagrama o con la cantidad “recomendada” que deberías beber, en Firebox encontrarás las opciones más elegantes y divertidas si quieres hacer un regalo personalizado estas fechas. Además de decidir el diseño y cambiar el texto a tu gusto, puedes elegir también el tipo de copa: polivalente, de champán, de ginebra, incluso una taza para vino caliente. P.V.P.: 14,95 €

La medida perfecta Firebox

Un maridaje dulce

Finca Río Negro, la bodega de la familia Fuentes ubicada en Cogolludo (Guadalajara), a 1.000 metros de altura, propone una edición limitada de Navidad con 5º Año, su referencia más emblemática, un coupage de tempranillo y cabernet sauvignon con una crianza de 19 meses en barricas de roble francés Allier, y los polvorones de la reconocida pastelera Fátima Gismero (Premio Madrid Fusión 2021), elaborados con almendra marcona de Castilla La Mancha, manteca de cerdo ibérico y unas gotas de este exclusivo vino, desde su obrador en el pueblo de Píoz. Dos joyas gastronómicas autóctonas y artesanas, de producción limitada, que rinden tributo a los productores manchegos y que, además, armonizan a la perfección. P.V.P.: 47€

Pack Finca Rio Negro Navidad

Una cepa con su nombre

Esta Navidad, Territorio Luthier propone un regalo muy especial: #Pontunombreaunacepa. Con cada botella de vino adquirida a través de la web de la bodega ribereña, podrás ponerle el nombre que quieras a una cepa y ayudar, así, a salvar variedades en peligro de extinción como bruñal, cenicienta, merenzao o rufete. Se trata de una campaña colaborativa lanzada en 2020, con la que Fernando Ortiz consiguió plantar su primer viñedo experimental de variedades minoritarias. En 2022, han ampliado el viñedo con 4 nuevas varietales a punto de desaparecer. Formando parte de esta iniciativa, cada año serás el primero en disfrutar de un vino único de este viñedo tan singular. Todo ventajas. P.V.P.: lotes de 1 a 6 cepas, desde 45 a 160 €

Fernando Ortiz, alma mater de Territorio Luthier

La Rioja en un baúl

“Un pedacito de la mejor Rioja del mundo”, así presenta Bodegas Montecillo su baúl gourmet de edición limitada para esta Navidad, que incluye el recientemente elegido como mejor graciano del mundo y mejor rioja del año por IWC, Viña Monty Graciano Reserva 2015, un Viña Monty Viura Reserva 2017 y un Montecillo Edición Limitada 2016, así como la excepcional menestra riojana y yemas de espárrago de la empresa familiar Conservas Serrano. Todo ello junto con unas deliciosas nueces cultivadas en nogales de Rioja Alta. Una propuesta gastronómica ideal para regalar o para disfrutar en las largas celebraciones navideñas. P.V.P.: 145 €

Pack Montecillo

Un botellero de hielo

Todo fanático del vino blanco y de las burbujas debe tener una cubitera y una camisa de frío para servir sus tesoros siempre a la temperatura adecuada. Pero eso es porque todavía no sabe de la existencia del botellero de hielo. Se trata de un molde que permite jugar con los ingredientes que se te ocurran para que, una vez congelado, puedas mantener fría la botella en la mesa sin perder el componente decorativo. El regalo perfecto para espíritus creativos. P.V.P.: 27,95 €

Ice Cooler, botellero de hielo creativo Firebox

Una lectura para winelovers de bien

“Deja todo o deja el vino” (Ed. Muddy Waters Books), el primer libro de Santiago Rivas (@ColectivoDecantado), uno de los comunicadores del vino más populares e influyentes del momento, es ya la biblia de todo friki del vino que se precie. A partir de las vivencias personales del autor, el libro ofrece, con un ácido sentido del humor y sin ningún tipo de filtros, un retrato de los grandes protagonistas del wineloverismo actual, así como un puñado de selecciones y recomendaciones que no dejan a nadie indiferente. Un divertido tratado sobre cómo funciona el mundo de Baco en España en la tercera década del siglo XXI y cómo es el peculiar universo que lo rodea. P.V.P.: 20,90 €

"Deja todo o deja el vino", de Santiago Rivas

*Bonus Track: una cena-maridaje para dos (en casa)

Si te toca regalar al cocinillas de la casa, nada mejor que ofrecerle un descanso, un descanso gastronómico. Bodegas Áster y Cascajares han ideado "Esencia de Ribera del Duero", un exclusivo pack de carácter castellano con un cuarto de cordero lechal de esta casa especializada en asados gourmet, una botella de Áster Finca el Otero 2018, un tempranillo procedente de una cosecha excepcional, un delantal y un sacacorchos. El equilibrio en boca, la estructura y la frescura de este gran tinto es el acompañamiento perfecto del asado de cordero lechal de Cascajares. Una pieza digna del mejor asador, que solo necesita calentarse 25 minutos al horno. Descorchar, calentar y servir. El detalle ideal para ese amante del vino que, sin duda, estará harto de cocinar estas fiestas. P.V.P.: 115 €

Pack "Esencia Ribera del Duero" , Bodegas Áster y Cascajares

