Finca Río Negro Gewürztraminer, el vino heroico que nos traslada a la Alsacia

Nombre: Gewürztraminer

Bodega: Finca Río Negro

Añada: 2020

Tipo de vino: Blanco

Variedad: 100% gewürztraminer

Región (D. O.): V.T. Castilla

Crianza: 4 meses sobre lías.

Alcohol: 13,9% Vol.

Formato: 750 ml

Cata: Exuberante y complejo en nariz. Fresco, intenso y untuoso en boca.

Precio: 13,25 €

Punto de venta: www.fincarionegro.com

Finca Río Negro Gewürztraminer 2020.

Si hay una variedad que sorprende por su carácter ‘bipolar’, esa es la impronunciable gewürztraminer. El nombre en alemán significa literalmente "traminer especiada" o "traminer aromatizada". Una uva con una exuberancia natural que los alemanes tratan de disimular haciendo vinos relativamente secos, pero también con un alto nivel de azúcar que en Francia ha popularizado su consumo en vinos de postre obtenidos por la vendimia tardía de uvas con podredumbre noble.

No hay muchas bodegas que se atrevan a elaborar esta variedad originaria de Europa central. Y, menos aún, en España. No se adapta bien a cualquier región, es particularmente exigente con el terruño y el clima. Es una vid vigorosa, pero no crece con fuerza en todas partes. Sin embargo, en la bodega castellano manchega Finca Río Negro se dan todas las características necesarias para dar lugar un vino a la altura de sus parientes alsacianos.

Criado sobre sus propias lías durante cuatro meses y con una intensidad aromática que recuerda a los monovarietales de gewürztraminer de la Alsancia francesa, el vino de Finca Río Negro es una delicia para iniciados y no iniciados en la variedad. Tiene notas amieladas, de fruta exótica, y una sedosidad untuosa que contrasta en boca con el acertado toque seco de la acidez. Se trata de un blanco con cuerpo, ideal para acompañar con multitud de platos, elaborado en uno de los pagos más elevados desde el centro peninsular hasta el norte de Europa, en Cogolludo, Guadalajara.

La singularidad forma parte del ADN de esta bodega, que destaca por su compromiso con la recuperación de la tradición vitícola del municipio, y cuya ubicación aislada desafía los límites del cultivo de la vid. En este imponente paraje natural enclavado junto al Parque Natural de la Sierra Norte de Guadalajara se realiza una viticultura de montaña y heroica.

Finca Río Negro, nuevo miembro Cervim.

Clima de montaña, terreno de roca madre caliza con una primera capa arcillosa y canto rodado, pH ácido y pobre en nutrientes, y viñedos plantados a 1.000 metros. Razones por las que Cervim acaba de incluir esta región en su lista de principales zonas vitivinícolas montañosas donde la viticultura es considerada ‘heroica’ y el territorio y la climatología imponen condiciones de cultivo extremas. Finca Río Negro se convierte así en la única bodega del centro de la península adherida a este organismo internacional, donde también se encuentran D. O.Ca Priorat, Ribera Sacra e islas Canarias.

Un lugar único con una expresión de terroir también única, que queda recogida especialmente en su Gewürztraminer. Un vino blanco que en nariz muestra toda su opulencia aromática, con notas florales, rosas y manzana verde, cítricos y fruta tropical, con fondo especiado, y en boca sorprende con una sequedad y una frescura inusual. Untuoso, con volumen, intenso y persistente.

Maridajes recomendados para Finca Río Negro Gewürztraminer

La ‘gewürz’ de Finca Río Negro es capaz de aguantar el tipo con todo tipo quesos, incluso los más fuertes, pescados al horno o a la mantequilla, compotas como la de manzana, cremas de verduras de temporada (con la de calabaza es espectacular) e incluso junto a algunas carnes de caza. Te invitamos a probarlo con platos especiados con clavo, ajo, perejil, así como con recetas que lleven jengibre o lima.

