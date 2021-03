D. O. Toro: los mejores vinos tintos para redescubrirla

Cuando nos hablan de Toro, irremediablemente nos vienen a la mente vinos tintos con mucha intensidad y carácter, vinos para los que hay que estar, de alguna manera, preparados. De los que aguantan sin rechistar un chuletón o asado potente. Y es verdad, pero solo a medias.

Como sucede con el resto de denominaciones, la D. O. Toro lleva años renovándose, adaptándose a los gustos de un consumidor que ha dejado de tomar vino tinto sólo para acompañar comidas pesadas sino que busca vinos con cuerpo, con estructura, pero a la vez fáciles de beber. Partimos de la base de que esta región fue de las pocas que se libró de la filoxera, por lo que muchos de sus viñedos viejos de tinta de Toro (variedad local de tempranillo propia de esta denominación de origen) están plantados a pie franco. Una de las razones por la que los vinos de Toro presumen de músculos y a la vez de gran finura en el paladar.

La tinta de Toro es una clase de tempranillo.

La otra es el clima que arropa los viñedos, situados a orillas del Duero, entre Zamora y Valladolid, que favorece el estrés en las plantas y da lugar a vinos rústicos con un grado alcohólico por encima de los 13,5º. Sin embargo, actualmente encontramos en el mercado otras tintas de Toro con un perfil más moderno.

Seleccionamos algunos de esos vinos de Toro 'diferentes' que tratan de alejarse del perfil de rudeza y corpulencia en aras de una elegancia y amabilidad para todos los públicos, y que ponen de manifiesto la nueva era de un terroir con mucho potencial, orgulloso de su esencia.

Angelitos Negros (La Casa Maguila)

La Casa Maguila es una de las jóvenes bodegas de Toro que han hecho posibles la revolución de la denominación. Con una imagen atractiva y rompedora (y nombres que rememoran las canciones de Antonio Machín), todos sus vinos mantienen un carácter innovador y una excelente relación calidad/precio. La séptima añada de su Angelitos Negros (2018) es la mejor representación de este cambio de mentalidad que está teniendo lugar en la zona. Un vino de trago fácil, con mucha frescura, de aromas frutales y un paso amable en boca. Una delicia. P. V. P.: 8,50 €

Estancia Piedra Natural (Bodegas Piedra)

Estancia Piedra es el sueño de una familia de viticultores que, para hacerlo realidad, adquirieron a finales de los 60 una de las parcelas de viñas viejas más grandes de la denominación. De su pasión surge este vino elaborado con tinta de Toro siguiendo procedimientos ecológicos. La protagonista es la uva, una niña mimada vendimiada a mano y que no ve sulfitos ni aditivos en ningún proceso de elaboración. Potente en boca, con estructura, pero con unos taninos maduros que facilitan el primer trago... y piden el segundo. P. V. P.: 12 €

Cuvèe Alegre Toro (Campo Elíseo)

Prueba de esta adaptación de la denominación a las nuevas tendencias es el trabajo en ecológico. En su 'maison' de Toro, el vigneron François Lurton está realizando un trabajo muy importante de sostenibilidad. Desde 2018, el cien por cien del viñedo de Campo Elíseo es orgánico, con Certificado Eco en todas las parcelas. Cuvée Alegre Toro es un monovarietal de tinta de Toro con una personalidad muy marcada, que busca la máxima expresión del terruño y de la uva mediante el ensamblaje de viñedos históricos plantados en vaso y viñedos de alta densidad cultivados en espaldera. La añada 2016 refleja un nuevo estilo de vinificación, más fresco, en pro de los aromas primarios de la variedad estrella de Toro. P. V. P.: 18,90 €

Incrédulo (Pago de Cubas)

Su nombre es toda una declaración de intenciones. Esto es un Toro para 'incrédulos'. Pago de Cubas es un proyecto joven que nació hace pocos años con el objetivo de mostrar esa nueva cara de los vinos de la denominación. Un tinta de Toro elaborada a partir de cepas viejas y con crianza en madera, fácil y rico, con una etiqueta que llama la atención y un precio imbatible. Poco más se le puede pedir. P. V. P.: 14 €

Matsu (Vintae)

Cuando la cuadrilla de Vintae se asentó en Toro fue para hacer ruido. La prueba es Matsu, el proyecto en Toro de los mismos locos que lanzaron López de Haro en Rioja. Lo más seguro es que lo hayas visto en más de un bar o estantería, o incluso que ya lo hayas probado. Bien hecho. En cualquiera de sus tres formatos (El Pícaro, El Recio y El Viejo), Matsu es la máxima autoridad en lo que a democratización de la D. O. Toro se refiere. Tres vinos para tres momentos. Compatibles y compartibles. P. V. P.: 7-11-28 €

Madremía (Divina Proporción)

Con un jabalí en la etiqueta y un naming difícil de olvidar (que adquiere todo el sentido una vez que pruebas el vino), Madremía procede de viñas de más de 40 años y permanece en barricas de roble francés y americano durante 9 meses sin perder ni una pizca de frescor y alegría. Es suave y frutal en boca, y llama la atención por lucir un vestido que contrasta con el saber hacer clásico de los vinos de Toro que encontramos en el interior de la botella. P. V. P.: 9,90 €

Bigardo (Vinos Bigardo)

Definido por su creador como un vino “lógico, de verdad, de conciencia tranquila”, Bigardo es otra de las 'frikadas' de la zona. Un vino provocador desde su etiqueta, que nos habla de la región de Toro con descaro y nos adelanta la frescura de una personalidad propia. Este tinto se elabora a partir de microvinificaciones por parcelas, y da rienda suelta a su carácter joven e irreverente en una nariz frutal y una boca fresca pero persistente. Así son los nuevos vinos de Toro. P. V. P.: 14,50 €

Frontaura Reserva (Bodegas Frontaura)

Dice Camino Pardo, enóloga de Nexus&Frontaura, que Frontaura Reserva es, sin lugar a dudas, el vino más rebelde de su bodega en la D. O. Toro. Y lo es “porque es difícil domar taninos y mantener viva la frescura, mientras esperas para sacarlo a la venta”. Frontaura Reserva es el paradigma de la elegancia de una denominación acusada de pecar de rusticidad. Un vino de alta calidad, con 18 meses de crianza en roble francés y suaves notas a madera, muy bien ensamblada, delicado y expresivo a la vez. “Algo que nadie está elaborando desde hace tiempo”. P. V. P.: 20 €

Viore 5 meses en barrica (Bodegas Torreduero)

Los vinos de Toro ganan premios. El 5 Meses 2019 de la delegación zamorana del grupo Bodegas Riojanas acaba de recibir 90 puntos de la revista Decanter y la Medalla de Oro en el concurso Best of Spain Wine, celebrado en los Países Bajos el pasado mes de diciembre. Dos merecidos galardones para un tinto jugoso, lleno de sabores de frutas, moderno y agradable pero con la complejidad que le aportan la crianza en roble americano. Un vino que sintetiza el espíritu innovador que ha impulsado a la centenaria bodega desde su fundación en 1890. P. V. P.: 5,90 € (sí, has visto bien el precio).