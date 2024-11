Ni limón ni perejil: el secreto de los malagueños para hacer la sopa de pescado más rica

0 votos

Total: 40 min

Comensales: 4

La cocina andaluza es mucho más que gazpacho, la cocina malagueña es mucho más que ajoblanco y espetos. El sur también tiene sus grandes platos de invierno, recetas de cuchara de esas que las abuelas aprendieron de sus abuelas y que nos calientan cuerpo y alma cuando el mercurio desciende en el termómetro.

Uno de estos platos calientes que se disfrutan en el sur, pero que son desconocidos para la mayoría en el resto de España -y quién sabe si del mundo- es una sopa de pescado que se conoce como gazpachuelo. Que el nombre no lleve a confusión, pues nada tiene que ver con un gazpacho.

El gazpachuelo malagueño es, como decimos, una sopa hecha con pescado y con un ingrediente muy particular para espesar el caldo. Un ingrediente que sorprende a todo el que descubre esta receta, no por lo extraño del mismo, que no lo es en absoluto, sino porque muy pocos pensarían que puede utilizarse en platos calientes.

Una sopa de origen humilde con pescado, patatas y huevo que, en su versión más austera, conocida como gazpachuelo de huevo, de pescado solo lleva un caldo hecho con las espinas y las cabezas de los pescados que se han utilizado para preparar otros platos.

Que por qué sorprende esta sopa al que la prueba por primera vez, pues porque el huevo se utiliza en forma de mayonesa para ligar y espesar el caldo dejándole una textura maravillosa. En la versión más humilde, se prepara una mayonesa ligando la yema del huevo con un poco de sal, aceite y vinagre y las claras cocidas se pican y se añaden como tropezones a la sopa. Una de tantas recetas surgidas del hambre y de la necesidad en la que un ingrediente se estira al máximo para llenar el estómago.

Una receta rica en proteínas y con pocas calorías

El gazpachuelo malagueño no solo es una sopa sabrosa y reconfortante, sino que es nutritiva sin ser pesada. Una ración aporta unas 300 kcal y un aporte bastante equilibrado de macronutrientes, unos 20 g de proteínas -el valor exacto dependerá del tipo de pescado empleado-, aproximadamente 20 g de grasas que proceden del aceite de la mayonesa y la yema del huevo y una cantidad similar de carbohidratos que son aportados por las patatas.

Puede prepararse una versión aún más ligera, rápida y sin carbohidratos si se prescinde de las patatas y se usan como tropezones la clara de huevo cocida y picada.

Esta sopa también aporta algunos micronutrientes como la vitamina E, presente en el aceite de oliva; vitamina B12, que es aportada por el pescado y el marisco utilizado y fósforo, un mineral del que muchos pescados son fuente.

Siendo pues un plato ligero, nutritivo y fácil de elaborar, el gazpachuelo malagueño es una receta perfecta para una cena en los días fríos del otoño y el invierno.

Ingredientes para hacer un gazpachuelo malagueño rápido 400 g de merluza

150 g de gambas

300 g de patatas

1 litro de caldo de pescado

4 cucharadas de mayonesa casera Para la mayonesa casera 1 huevo

1 vaso de aceite de oliva

Sal, al gusto

Vinagre de vino blanco, 1 cucharadita (opcional) Paso 1 Pelamos y troceamos las patatas en trozos de bocado chascándolas ligeramente para que al cocerlas suelten parte de su almidón. Las reservamos. Paso 2 En una olla grande, calentamos el caldo de pescado hasta que esté a punto de hervir. Añadimos las patatas y, si es necesario, una pizca de sal. Dejamos cocinar a fuego medio durante 10-15 minutos, o hasta que las patatas estén tiernas. Paso 3 Mientras se cocinan las patatas, preparamos la mayonesa. En un vaso de batidora, añadimos el huevo, el aceite de oliva, el vinagre y una pizca de sal. Colocamos la batidora en el fondo del vaso y batimos sin moverla hasta que empiece a emulsionar. Luego, subimos la batidora suavemente para incorporar el aceite poco a poco hasta que tengamos la mayonesa lista. Necesitaremos aproximadamente un vaso de aceite, aunque la cantidad exacta puede variar en función del tamaño del huevo utilizado. Una vez lista, reservamos la mayonesa en la nevera. Paso 4 Limpiamos la merluza, quitando espinas y piel si es necesario. Cortamos los filetes en trozos medianos de tamaño similar a los de patata. Paso 5 Cuando las patatas estén casi cocidas, agregamos los trozos de merluza y las gambas peladas a la olla. Dejamos cocinar a fuego medio-bajo durante 2 o 3 minutos más, hasta que el pescado y las gambas estén cocidos. Paso 6 Una vez cocidos el pescado y las gambas, apagamos el fuego. Con cuidado, retiramos un par de cucharones de caldo caliente de la olla y lo vertemos en un vaso. Esperamos unos minutos para que el caldo se atempere, este paso es imprescindible para evitar que la mayonesa se corte. Paso 7 Ponemos cuatro cucharadas de mayonesa en un bol e incorporamos poco a poco el caldo templado mientras vamos mezclando con suavidad hasta obtener una mezcla homogénea y cremosa. Paso 8 Vertemos poco a poco la mezcla de mayonesa y caldo de vuelta en la olla, removiendo con cuidado para que se integre con el resto del caldo sin que se corte. Paso 9 Probamos la sopa y ajustamos de sal si es necesario. Dejamos reposar unos minutos para que los sabores se integren y servimos nuestro gazpachuelo caliente.

También te puede interesar...