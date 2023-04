Pecan Pie, receta de la tarta de nueces más famosa del mundo

Total: 1 h 30 min

Comensales: 8

Es muy posible que no haya ningún americano que no conozca la famosa Pecan Pie o tarta de nueces pecanas. Este postre, muy típico de Acción de Gracias, también lo es durante el resto del año y tiene entre sus ingredientes una combinación de estos que no puede fallar: huevos, azúcar, nueces y mantequilla.

Tiene toda la razón de ser que esta tarta de nueces sea originaria de América ya que el terreno es propicio para las mismas. Nos trasladaremos hasta Texas para encontrar la primera referencia de esta tarta. Si empezaron a verse sobre el siglo XIX allí, no fue hasta principios del siglo XX cuando se extendieron por todo el país, momento en el que el fabricante del sirope de maíz Karo imprimió la receta en el envase de su botella. La fórmula corrió como la pólvora y se incluyó en los recetarios de muchas familias, ya que además es una tarta fácil de hacer.

Ese sirope del que hablamos es muy fácil de encontrar en América, pero no tanto en España por lo que en esta receta se elabora un sirope propio a partir de azúcar, agua, sal y crémor tártaro o ácido tartárico (vienen en los sobres de gasificante del supermercado). Queda igual de bien. Lo que está claro es que esta tarta es una mezcla muy dulce cuya delicadeza recaerá en el equilibrio de ese azúcar.

Sin duda, igual que las patatas con níscalos y nueces, las nueces caramelizadas, los ñoquis de patata en salsas de nueces y las albóndigas veganas con salsa de nueces, esta receta debería ser obligatoria para todos los amantes de este fruto seco.

Cómo hacer tarta de nueces pecanas

Pecan Pie Clara Villalón

Ingredientes Para la masa quebrada (molde 24 cm) Harina de trigo, 200 g

Mantequilla muy fría, 120 g

Azúcar, 35 g

Agua muy fría, 36 g

Sal, una pizca Para el sirope Azúcar, 2 vasos

Agua, 3/4 de vaso

Cremor tártaro o ácido tartárico, 1/2 cucharadita

Sal, una pizca Para el relleno Huevos L, 3 u

Sirope de azúcar, 200 g

Azúcar muscovado, 50 g

Azúcar, 80 g

Mantequilla sin sal, 100 g

Nueces pecanas picadas, 100 g

Sal, una pizca

Nueces pecanas enteras, 100 g

Vainilla, si se desea

Paso 1

Lo primero será hacer la masa quebrada que siempre es recomendable que repose un poco en la nevera y coja frío antes de emplearla. Para ello, en un robot de cocina triturar todos los ingredientes menos el agua. La otra opción es hacerlo con las manos, amasando ligeramente, hasta conseguir hacer bolitas con toda la masa. Por último, incorporar el agua muy fría y amalgamar todo hasta conseguir una masa homogénea. No hay que amasar demasiado, no se quiere que se desarrolle el gluten. Cuando la masa ya sea homogénea, filmar y llevar a la nevera, al menos, 30 minutos.

Paso 2

Mientras tanto, preparar el sirope disponiendo todos los ingredientes en un cacillo. Llevar a ebullición removiendo sin parar hasta que esté todo integrado. Dejar hervir a fuego mínimo durante 3 minutos y, entonces, apagar el fuego y dejar que se enfríe completamente. Cogerá una textura chiclosa y con cuerpo.

Paso 3

Cuando la masa esté fría, ayudarse de dos papeles de horno y estirarla lo más fina posible con un rodillo. Cuando esté bien estirada, disponerla sobre el molde, con un papel de horno de base, y ajustarla muy bien. Con el propio peso del rodillo se recortará bien el sobrante aunque no debería sobrar mucha masa con estas cantidades. Llevar al congelador mientras que se hace el relleno.

Paso 4

En un bol, derretir la mantequilla en el microondas y mezclar con el azúcar hasta que éste esté bien disuelto. En otro bol, mezclar el azúcar muscovado con el sirope, los huevos y el resto de los ingredientes. Picar las nueces. Añadir en hilo fino la mantequilla con el azúcar, removiendo sin parar para que quede todo bien integrado. Añadir las nueces picadas también. No olvidarse del puntito de sal que es crucial para esta receta.

Paso 5

Precalentar el horno a 175 ºC con calor arriba y abajo. Rellenar la masa quebrada y con ayuda de una espátula ayudar a que se distribuya todo bien por la tarta. Decorar la parte superior con las nueces pecanas enteras, haciendo la forma que cada uno quiera y apoyándolas con mucho cuidado porque, de lo contrario, se hundirían.

Paso 6

Introducir el molde en el horno, en la parte baja del mismo y hornear durante 50 minutos. Tras este tiempo, sacar y dejar enfriar completamente en una rejilla antes de desmoldar.

