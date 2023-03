Bollos suecos de cardamomo, la mejor receta para preparar una merienda deliciosa

Total: 1 h

Comensales: 16

En Suecia tienen el 'fika' como los británicos tienen el té de las cinco. Fika representa la tradición sueca de hacer un 'coffee break' o pausa para el café, para quedar con amigos y tomar, además de este, algún dulce que lo acompañe. El café de media mañana o media tarde es toda una institución social de los suecos.

Pudiendo tomar también algún bocadillo, lo tradicional es hacerlo con algo dulce, siendo los más populares sus bollos de canela o kanelbullar, o más conocidos como los americanos cinnamon rolls y estos bollos de cardamomo, menos conocidos mundialmente pero que son una verdadera delicia. Tanto o más que sus primos con canela.

El cardamomo es una especia poco conocida en nuestro país. Originaria de la India, se utiliza en platos tanto dulces como los Semlor como salados como el arroz indio especiado tipo jeera rice. Su sabor es complejo de definir y no se asemeja a ningún otro. Cítrico, picante, y mentolado, esta es una especia que no pasa desapercibida allá donde se utilice. Es floral y muy aromática.

Así pues, estos bollos suecos de cardamomo tienen un aroma indescriptible. No por la masa, si no por el relleno, hecho a base de mezclar mantequilla con azúcar y esta especia en polvo. Es frecuente encontrarla en pequeñas vainas de color verde, por lo que antes de utilizarla, deberemos abrirlas y extraer las semillas interiores para posteriormente machacarlas en un mortero o molinillo hasta obtener un fino polvillo.

En cuanto a la masa, es de esas que hay que dejar fermentar, por lo que hay que hacerla con tiempo, primero para un levado de 1 hora, y un segundo reposo del mismo tiempo. No es necesario utilizar harina de fuerza, pero la textura mejora notablemente. Tendremos además cuidado con la levadura, primero de que no esté caducada a la hora de utilizarla (en cuyo caso no levará la masa), y segundo de no introducirla en la leche caliente pues con el calor excesivo los “bichitos” de la levadura mueren, y si entran en un medio demasiado frío no se activan. La leche deberá estar tibia.

Nos será muy útil también a la hora de amasar, contar con una amasadora, pero es una tarea que, aunque requiera de más tiempo, también se puede hacer a mano. Deberemos obtener en ambos casos una masa elástica y brillante que no sea pegajosa. Una vez cogido el truco de la masa, como en la receta del panquemao, de los donuts rellenos de fresa o de los donuts caseros, el resto es coser y cantar.

La forma tradicional de presentar estos bollos es anudada, pero como puede ser un poco difícil de pillar a la primera, simplemente los enrollaremos sobre sí mismos, para hacer después la forma como de un caracol. El nudo será la siguiente práctica que se debe probar para que queden como los de la foto, en su forma más auténtica.

Necesitan muy poco tiempo de horno, y una vez fuera, el aroma a mantequilla y cardamomo que desprenden es indescriptible. La parte inferior queda caramelizada, y el interior es delicado y tierno. Estos bollos hay que probarlos al menos una vez en la vida.

Cómo hacer bollos suecos de cardamomo

Bollos de cardamomo Clara Villalón

Ingredientes Para la masa Harina de fuerza, 720 g

Leche entera, 500 ml

Mantequilla, 115 g

Azúcar, 100 g

Sal, 1 cucharadita

Levadura seca de panadería, 4 g Para el relleno Mantequilla a temperatura ambiente, 140 g

Azúcar, 100 g

Cardamomo molido, 1 cucharada Para el glaseado (opcional) Azúcar, 100 g

Agua, 60 ml

Paso 1

Calentar la leche en un vaso al microondas sin que llegue a hervir y echar después la mantequilla. Una vez derretida esta, y cuando el líquido esté a temperatura ambiente (ni debe quemar ni estar frío) echaremos la levadura y mezclaremos bien con una cucharilla. Reservar.

Paso 2

En un bol, con 2/3 de la harina, verter la leche con la mantequilla y levadura anterior. Mezclar con cuchara de madera hasta que se formen ligazones en la pared del bol.

Paso 3

Entonces añadir el resto de harina, el azúcar y sal. Mezclar hasta tener una masa lisa, ayudándonos de una amasadora. Amasar durante 10 minutos. Lo podemos hacer a mano, pero llevará algo más de tiempo que la masa quede bien lisa.

Paso 4

La masa la llevaremos a un bol aceitado, y la taparemos con papel film. La dejaremos reposar hasta que doble su volumen. Se puede fermentar en la nevera, lo que alargará mucho su proceso de levado, si se quiere hacer la noche anterior para la mañana siguiente. Es importantísimo dejar que la masa coja temperatura ambiente antes de manipularla.

Paso 5

Mientras, mezclar los ingredientes del relleno formando una pasta bien homogénea, para lo que machacaremos primero en un mortero las semillas de las vainas de cardamomo. Nos aseguraremos antes, de que la mantequilla esté lo suficientemente blanda para que se pueda mezclar fácilmente.

Paso 6

Cuando la masa haya doblado su volumen, enharinar una superficie de trabajo y volcar la masa en ella. Estirar la masa con un rodillo enharinado hasta tener una forma más o menos cuadrada de 25x25cm

Paso 7

Esparcir entonces el relleno sobre la masa estirada cubriendo bien la superficie, asegurándonos de llegar bien a los bordes.

Paso 8

Doblar la masa en 3 hacia dentro, y dejarla reposar 10 minutos hasta que se asiente.

Paso 9

Cortar tiras por el lado más corto con un cuchillo afilado o un corta pizzas, de grosor de 1 cm aproximadamente. Cortaremos cada tira longitudinalmente por la mitad sin llegar al extremo (dejar 1 cm) y retorceremos entonces las 2 secciones sobre sí mismas, que retorceremos de nuevo pero esta vez juntas. Estirar un poco la nueva tira retorcida para luego poder formar bien el bollo.

Paso 10

Enrollar cada tira haciendo la forma de un caracol, o lanzarse y hacer el nudo sueco, y pasarlas a una bandeja de horno. Las taparemos con un trapo y las dejaremos fermentar de nuevo durante 1 hora.

Paso 11

Cuando queden 10 minutos, precalentar el horno a 250 grados con calor arriba y abajo. Pintar con un poco de huevo batido e introducir en la parte medio baja, a 220 grados durante 15 minutos.

Paso 12

Si se quiere, se puede hacer un glaseado, para ello llevar un cazo con el agua y el azúcar a que hierva, o lo pondremos en un vaso al microondas hasta que burbujee. Nos llevará no más de 2 minutos.

Paso 13

Sacar los bollos del horno, pincelar con el glaseado y espolvorear sobre cada uno un pellizco de azúcar y de cardamomo en polvo.

