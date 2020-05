Donuts caseros fáciles y esponjosos, receta para reposteros novatos

Total: 30 min

Comensales: 20 ud

A estas alturas de la era coronavirus la mayoría de vosotros os habéis sacado el máster en bizcochos caseros, muchos también os habéis graduado con nota en el curso de iniciación a la panadería. Ya no hay masa que se os resista, por eso es el momento de ponerse manos a la obra y empezar a hacer donuts caseros.

Ingredientes Para la masa de los donuts caseros Harina de trigo, 475 g para la masa y 50 g máximo para trabajarla en la encimera

Leche templada, 160 ml

Agua templada, 75 ml

Levadura fresca de panadería, 25 g o el equivalente en levadura seca

Sirope de ágave, 30 g

Sal fina, 5 g

Mantequilla, 50 g

Huevo, 1

Aceite de sabor suave para freír Para el glaseado de azúcar Azúcar glas, 60 g

Leche, 2 cucharadas

Preparación de los Donuts caseros fáciles y esponjosos

Aunque la masa se puede hacer a mano, cuando se trata de masas de consistencia muy fluída como la de los donuts caseros es preferible utilizar una amasadora o, cuanto menos, una batidora de varillas con los ganchos de amasar puestos.

Por supuesto, si no tenéis aparato para amasar -una Thermomix o similar también valdría-, la masa la podéis hacer también a mano, pero hay que respetar las cantidades y trabajar la masa con mimo pese a que al principio resulte pegajosa, pues si vamos añadiendo harina para que no se nos pegue acabaremos con unos donuts que serán un mazacote poco apetecible.

Paso 1

En el bol de la amasadora ponemos los 475 g de harina. Echamos la sal y desmenuzamos la levadura frotándola con un poco de harina (recordad que la sal no debe tocar a la levadura).

Paso 2

Hacemos un hueco en el centro y echamos la leche y el agua templadas, el sirope de ágave, la mantequilla a temperatura ambiente y el huevo. Mezclamos durante 2 minutos a velocidad lenta y amasamos durante 10 minutos a velocidad rápida hasta que la masa esté lisa y elástica.

Paso 3

Enharinamos la encimera con un poco de la harina reservada y volcamos la masa. Terminamos de amasar a mano durante un par de minutos hasta formar una bola que dejaremos reposar durante hora y media en un bol tapada con un trapo limpio.

Cuando la masa haya doblado su volumen, la pasamos de nuevo a la encimera enharinada y la aplastamos con las manos hasta tener una lámina de 1,5 cm de espesor.

Paso 4

Vamos cortando donuts, boleando los recortes de masa para estirarlos de nuevo y seguir cortando donuts y vamos dejando cada uno sobre un cuadrado de papel de horno que nos ayudará a la hora de freírlos sin que pierdan la forma.

Los dejamos reposar media hora.

Paso 5

Podemos freírlos en sartén o en freidora. Yo esta vez he usado la freidora porque me resulta más fácil controlar la temperatura. Con un minuto por cada lado a 175 ºC quedan perfectos y, como veis en las fotos, se echan en el aceite con el papel para que no pierdan la forma. Según se fríen se van dejando sobre una rejilla para que escurran el exceso de grasa.

Paso 6

Para hacer la glasa, mezclamos el azúcar glacè con la leche en un cuenco de tamaño similar al de nuestros donuts y vamos mojando nuestros donuts caseros por ambos lados. Los dejamos de nuevo sobre la rejilla para que laa glasa se seque ligeramente.

Notas

Si en vez de donuts clásicos eres más de donuts bombón, solo tienes que fundir unas cuantas onzas de tu chocolate favorito en el microondas e ir bañando los donuts en él.