Hamburguesa de pescado y langostinos, receta fácil de aprovechamiento

Total: 25 min

Comensales: 2

No estamos muy acostumbrados en España a ver hamburguesas de pescado, pero son una solución muy práctica para aprovechar pequeñas cantidades de mariscos y pescados y, especialmente, para que los más pequeños coman este alimento.

¿Tenéis en el congelador un poco de lubina y algunos langostinos, pero no en cantidad suficiente para hacer un plato único con ellos? Pues los trituramos, los mezclamos y hacemos esta riquísima y jugosísima hamburguesa de pescado y langostinos que también se podrían convertir en unas perfectas albóndigas, bañadas por ejemplo en una salsa verde o en un curry al gusto de cada uno.

Es un plato principal saludable y ligero, con pocas calorías y mucho sabor, una receta de pescado que se prepara en pocos minutos y que además nos permite hacer más cantidad y congelar la hamburguesa ya formada. Sé que en España hablamos de hamburguesa y tiramos rápidamente a la carne, pero esta versión es perfectamente válida, siendo además una opción de aprovechamiento fantástica.

Sí que es cierto que las hamburguesas de pescado tienden a quedarse más secas porque no las dejamos poco hechas pero si habéis congelado previamente la lubina y los langostinos no habrá riesgo de hacerlo. Si comemos tartar de atún y salmón, ¿porqué no un punto menos en estos pescados?

Tenemos que ir rompiendo falsos mitos. El único problema es el anisakis y congelando lo combatimos. Eso sí, siempre podemos comprar los langostinos ultracongelados y la lubina que sea de acuicultura (pero de las piscinas que están en medio del océano, que son las que tienen muchísimo sabor y textura) y así nos aseguramos de que no tienen anisakis directamente.

Normalmente, siempre que nos buscamos referencias sobre una hamburguesa de pescado lo que se encuentra en la red son fritos de pescado dentro de panes de hamburguesa, pero a mí me gusta mucho más esta opción porque me lleva más a disfrutar del producto tal cual y no de la fritura. Además, no necesitamos ni siquiera pan para acompañarla. Sí una buena salsa Remoulade, una versión de la tártara, a la que en este caso, además, le he añadido unas aceitunas negras picadas que le han dado un punto fantástico.

Cómo hacer una hamburguesa de pescado y langostinos

Ingredientes Para las hamburguesas Filete de lubina sin piel ni espinas, 230 g

Langostinos, 140 g

Cebolla morada pequeña, 1/4 u

perejil fresco picado, 2 cucharaditas

Diente de ajo pequeño, 1 u

Sal, 1 cucharadita

PImienta negra molida, 1/2 cucharadita

Salsa Worcestershire, 1 cucharadita

Pan rallado, 1 cucharada

Aceite de oliva virgen extra, 1 cucharada Para la salsa tipo Remoulade Mahonesa, 200 g

Mostaza de Dijon, 1 cucharadita

Alcaparras picadas, 1 cucharadita

Pepinillos picados, 1 cuchardita

Sal, c/s

Perejil picado, 2 cucharaditas

Cebolla morada picada, 1/4 ud

Aceitunas negras picadas, 5 ud

Ralladura de piel de limón, 1/2 cucharadita

Paso 1

Lo primero que haremos será cerciorarnos de que la lubina no tiene piel ni espinas. Si las tuviera habrá que quitárselas: la piel con un cuchillo y las espinas con unas pinzas y mucha paciencia. Pelar los langostinos y quitar la cabeza, quedándonos únicamente con la carne.

Paso 2

Triturar bien la lubina con los langostinos y reservar. En ese mismo vaso triturador disponer la cebolla, el ajo y el perejil y triturar bien. Después mezclar a mano con la carne del pescado y de los langostinos picada.

Paso 3

Condimentar con sal, pimienta negra y salsa Worcestershire y añadir también el pan rallado. Mezclar bien y dar forma a la hamburguesa de pescado. Con esta cantidad salen dos unidades perfectas, os recomiendo siempre untaros las manos con aceite de oliva antes de dar forma a las hamburguesas para que os sea más sencillo.

Paso 4

Preparar la salsa Remoulade, no tiene más secreto que mezclar todos los ingredientes bien picados con la mahonesa y los condimentos.

Paso 5

Calentar a fuego alegre una sartén antiadherente y pincelar las hamburguesas ligeramente con aceite. Yo prefiero siempre untar con aceite el producto que pasarme poniendo grasa en la plancha, para que salpique menos. Bajar el fuego a medio y hacer las hamburguesas primero por un lado, añadiendo un poco de sal a la parte de arriba, y luego por el otro. Unos dos minutos aproximadamente por cada lado. Podréis tapar para que se condense el calor y así se haga más en su interior.

Paso 6

Acompañar las hamburguesas con la salsa remoulade y también con un poco de lechuga o cualquier ensalada ligera. Si queréis una experiencia a tope las patatas fritas son siempre bienvenidas.