Bacalao en salsa verde con alubias, receta fácil para Semana Santa

Preparar guisos de cuchara es una alternativa sencilla, económica y muy atractiva generalmente para todos los públicos y más en época de frío. Este bacalao en salsa verde con alubias integra dos platos en uno: por un lado un guiso de alubias tradicional (para el que se pueden utilizar fabes o también garbanzos) y el clásico bacalao en salsa verde de Cuaresma y Semana Santa.

Ingredientes Para el guiso de alubias con bacalao Alubias blancas, 300 g

Puerro, 1

Pimiento verde, 1/2

Aceite de oliva, 1 cucharada

Perejil, un ramillete

Sal

Bacalao desalado, 4 porciones de 120 g

Agua, cantidad necesaria Para la salsa verde Aceite de oliva virgen extra, 40 g

Ajo picado fino, 3 dientes

Guindilla, 1

Vino blanco, 100 ml

Perejil picado, 10 g

Caldo de pescado casero, 300 ml

Harina, 50 g

Sal

Para cocinar el guiso de alubias con bacalao

Paso 1

Ponemos a remojo las alubias el día anterior, aunque podremos utilizar alubias ya cocidas y saltarnos la parte de cocinarlas.

Paso 2

Poner en una olla las alubias escurridas con el puerro troceado, el pimiento verde, el perejil, la sal y la cucharada de aceite de oliva, cubrir con agua y dejar cocinar a fuego suave durante 45 minutos hasta 1 hora, las alubias tienen que quedar tiernas. Es importante que no hierva muy fuerte para que no se rompan y que así no quede un puré junto a nuestro bacalao en salsa verde.

Para preparar la salsa verde

Paso 3

Por otro lado, preparar la salsa verde: dorar muy ligeramente en aceite el ajo y la guindilla. Añadir la harina y remover bien hasta que ésta se tueste ligeramente.

Echar entonces vino blanco, dejar evaporar el alcohol e incorporar el perejil picado.

Paso 4

Añadir el caldo e ir removiendo para ir haciendo la salsa poco a poco, unos 2 minutos. Triturar muy bien y poner a punto de sal y pimienta negra.

Paso 5

Cuando las alubias estén tiernas, sacar las verduras y triturarlas con un poco de su caldo extra, añadirle eso a las alubias y también la salsa verde. A la hora de servir simplemente incorporar los lomos de bacalao a la olla, dejar hervir a fuego mínimo 1 minuto, tapar y reposar 3 minutos más. Servir opcionalmente con un poco más de perejil.

Trucos y sugerencias

El bacalao puede ser sustituido en esta receta por cualquier otro pescado como la merluza o incluso el bonito en temporada y también podríamos pensar en añadir unos mejillones, berberechos, almejas o incluso gambas para enriquecer aún más nuestro potaje.