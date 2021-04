Guacamole con langostinos enchipotlados, receta rápida mexicana

Total: 17 min

Comensales: 2

En menos de 15 minutos tenéis un entrante perfecto para cualquier momento con este guacamole con langostinos enchipotlados por encima. En realidad la idea no es mía sino de Roberto Ruiz que lo sirve así en BarracudaMX pero también es una realidad que su receta yo no la he probado. Probé otra. Pero me pareció una buena combinación en la cabeza y... ¡qué razón! Funciona de maravilla el punto picante de los langostinos con su dulzor interior y el guacamole de base, puesto todo encima de un totopo de calidad (os recomiendo mucho los de Maíz Maya) es un bocado delicioso ideal para un picoteo.

Hay ciertos errores que nunca debes cometer al preparar un guacamole pero sin duda algo importantísimo es contar con una buena fruta, clave para todo tipo de recetas con aguacate, y hacerlo al momento. No hace falta viajar a México para descubrir su elegancia, su grasa de calidad y las infinitas posibilidades que tenemos en España con él. Los cuerpos de los langostinos - las cabezas no se tiran, que sirven para cualquier caldo - pasarán por la mezcla de las salsas y después los saltearemos a fuego máximo para que se doren con rapidez por fuera y queden jugosos por dentro. Para el guacamole, personalmente no utilizo nunca aceite de oliva pero sí cilantro, un poco de chile, mucha lima y sal. Y si queréis el golpe de cualquier salsa picante que también deja sabor.

Cómo hacer guacamole con langostinos enchipotlados

Ingredientes Para el guacamole Aguacate, 1 ud

Cilantro fresco, 2 ramitas

Chile rojo, 3 rodajitas finas

Sal, c/s

Lima, 1/2 ud

Chalota, 1/4 ud

Salsa picante, al gusto

Totopos para acompañar, un puñado Langostinos enchipotlados Pasta de pimiento choricero, 2 cucharaditas

Ketchup, 1 cucharada

Salsa perrins, 1/2 cucharadita

Salsa Chipotle, 1 cucharada

Langostinos crudos, 10 ud

Paso 1

Mezclar el kétchup, la salsa Perrins, la salsa de chipotle y la pulpa de pimiento choricero. Pelar los langostinos y retirar su cabeza, conservándolas para hacer caldos o fumets.

Paso 2

Cortar el aguacate por la mitad de forma longitudinal, abrir y retirar el pipo del interior. El mejor truco es dar al pipo un golpe seco con la ayuda de un buen cuchillo y con el aguacate apoyado en la tabla -no en la mano-, girar levemente y saldrá directamente. Es muy sencillo. Con una cuchara sacar toda la carne del aguacate separándola de la piel.

Paso 3

Donde vayamos a preparar el guacamole - el sitio ideal es el típico molcajete de lava mexicano, también nos puede valer un mortero - majar ligeramente un poco de chile al gusto. La cantidad depende de lo picante que queramos nuestro guacamole.

Paso 4

Allí mismo aplastar el aguacate, a veces primero es más fácil con un tenedor y luego ya con la mano del mortero. Cuando esté bien aplastado incorporar el zumo de lima, la sal, la salsa picante y el cilantro muy bien picado. Rallar también por encima la chalota y removerlo todo bien para que se integren los sabores.

Paso 5

Pasar los langostinos por la salsa elaborada y saltear a fuego muy fuerte en una sartén o en un wok, moviéndolos para que se doren por fuera pero queden poco hechos por dentro.

Paso 6

Disponer el guacamole como base y situar por encima los langostinos. Terminar con unas hojas más de cilantro y un poco más de rodajas de chile. Al lado, unos totopos.