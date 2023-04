Tortitas coreanas de verduras, la receta perfecta para hacer limpieza de nevera

Total: 20 min

Nos encantan las tortitas de verduras típicas de las cocinas asiáticas, porque aparte de ser muy fáciles de hacer y muy económicas, porque se pueden preparar con muchos ingredientes y sirven para aprovechar todos esos restitos que se van juntando en la nevera, también están riquísimas.

Recetas como el okonomiyaki japonés o las pakoras indias, que están a medio camino entre una crepe, una tortita y una tortilla o incluso pueden asemejarse a un buñuelo, son siempre un recurso maravilloso a la hora de preparar cualquier cena de picoteo, un brunch o un aperitivo divertido.

En Corea, también son habituales este tipo de tortitas o crepes, las preparan con distintos ingredientes siendo habituales las de kimchi (kimchi jeon), las de cebolletas y langostinos (haemul pa-jeon) y las que mezclan varias hortalizas (yachae jeon), que son las que vamos a ver en la receta de hoy.

Para preparar las yachae jeon, pueden utilizarse ingredientes como cebolla, cebolleta, pimientos, zanahoria, calabacín, setas, champiñones... que pueden mezclarse todos o solo unos cuantos en la proporción que uno desee o tenga a mano en ese momento.

En la cocina coreana hay, además, algunos ingredientes que están siempre muy presentes. Son la salsa gochujang, que es una salsa de chiles que pica, pero no excesivamente y el gochugaru, que es un chile seco en copos muy aromático. Ambos pueden añadirse a la masa de la crepe o tortita en mayor o menor cantidad según la intensidad de picante que se desee. También podrían no usarla aquellos que no disfruten del sabor de los chiles.

Por otro lado, si quisiéramos dar el toque picante, pero no tenemos a mano estos dos ingredientes, podríamos dárselo con alguna otra salsa picante asiática como la sriracha tailandesa, la Lao Gan Ma china o alguna salsa picante 'made in Spain', que también las hay muy buenas.

Cómo hacer tortitas coreanas de verduras

Ingredientes Para las tortitas Verduras variadas (zanahoria, pimiento, cebolleta, calabacín, champiñones...), 2 ud

Harina de trigo, 2 cucharadas

Harina de arroz, 3 cucharadas

Huevo, 1 ud

Gochujang o salsa picante, 1 cucharada (o menos, según lo quieras más o menos picante)

Sal

Pimienta molida

Aceite de girasol o de oliva suave, 2 cucharadas

Semillas de sésamo Para la salsa Agua, 2 cucharadas

Azúcar moreno, 1 cucharada

Zumo de limón, 2 cucharadas

Salsa de soja, 2 cucharadas

Vinagre de arroz, 2 cucharadas

Aceite de sésamo tostado, 2 cucharadas

Semillas de sésamo, 1 cucharada

Gochugaru o guindilla en copos, 1 cucharadita

Paso 1

Lavamos, pelamos y cortamos las verduras en tiras finas (en juliana). Las mezclamos en un bol y las sazonamos con sal y pimienta al gusto.

Paso 2

En otro bol, mezclamos las harinas con el huevo, una pizca de sal y el gochujang. Tiene que quedar una papilla espesa.

Paso 3

Añadimos la papilla de harina y huevo sobre las verduras y mezclamos todo muy bien.

Paso 4

Ponemos a calentar el aceite en una sartén grande a fuego medio-alto. Cuando esté caliente, pero sin llegar a humear, vamos echando montoncitos de la mezcla de verduras a la sartén y presionando cada uno con una espátula de cocina engrasada para darles forma de tortita.

También podríamos echar toda la masa a la vez en una sartén suficientemente grande para hacer una única tortita enorme que luego se serviría cortada en trozos.

Paso 5

Cocinamos las tortitas a fuego medio durante unos 3-4 minutos por cada lado, o hasta que estén doradas y crujientes.

Paso 6

Mientras se están cocinando las tortitas, aprovechamos para preparar la salsa. Para ello, lo más cómodo es poner todos los ingredientes en un bote que tenga tapa, cerrarlo y agitar. Si no, pues en un bol y removiendo con un tenedor o unas varillas.

Paso 7

Servimos las tortitas de verduras calientes con semillas de sésamo por encima y acompañadas de la salsa.

