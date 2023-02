10 recetas de crepes para preparar cenas y postres divertidos

En el país vecino, el día de la Candelaria, la Chandeleur, justo 40 días después de que comience la Navidad, se celebra el Día de la Crepe. En Francia, donde este plato es un icono de su gastronomía, se celebra con reuniones de familiares y amigos que se juntan para comer crepes en sus casas o en restaurantes.

Aunque en la actualidad se trata de una celebración vinculada a la religión, en sus orígenes no era así. El origen de esta fiesta se encuentra en una celebración pagana de cuando existía la costumbre de salir a la calle con antorchas encendidas para festejar la llegada de la temporada más fértil de las tierras.

Fue en el siglo V cuando un papa convirtió esta tradición pagana en una celebración católica para conmemorar la presentación de Jesucristo en el templo. A partir de entonces, salían a la calle con velas en vez de antorchas y los paseos se convirtieron en una procesión hasta la iglesia.

Ese mismo papa dictó que se repartiesen crepes a todos los peregrinos que llegasen a Roma el día de la celebración y es por eso por lo que la Candelaria se celebra con crepes.

Una crepe no es una filloa

Aunque en España las crepes son de sobra conocidas, no hay que confundirlas con las filloas. Las crepes, como ya hemos dicho, tienen su origen en Francia y se elaboran con leche, huevos, harina y mantequilla, aunque pueda haber variantes.

Las filloas, que son gallegas, son parecidas, pero no son crepes; para empezar, no llevan mantequilla, no siempre llevan huevos y no siempre se hacen con leche, sino que pueden hacerse también con agua, caldo o incluso sangre de cerdo en la época de matanza. Otro punto diferenciador de las filloas que es lo que le da en gran parte su sabor característico es que, para hacerlas, se engrasa la sartén con un pedazo de tocino curado.

Celebra el Día de la Crepe con estas recetas

Seis recetas de crepes saladas y otras cuatro de crepes dulces. Las primeras son perfectas para una cena sin muchas complicaciones y las segundas son maravillosas para el postre o incluso para una merienda.

Crepes de coco rellenas de chocolate

Llevan leche de coco, por lo tanto, son sin lactosa, y la combinación del relleno con la fruta fresca hace que estas crepes de coco sean una golosina a la que resulta difícil resistirse.

Crepes sin gluten

Foto por Asier G. Morato

Hemos visto unas sin lactosa, y ahora os proponemos una receta sin gluten para preparar crepes, en esta ocasión, nuestra elección ha sido la harina de arroz.

Crepes con queso, huevo y pimientos, perfectas para cenar

No solo hay que pensar en crepes con rellenos dulces, pues también combinan fenomenal con rellenos salados como este tan sencillo de queso, huevo y pimientos del piquillo.

Galette de jamón, queso y huevo

En Francia no se hacen todas las crepes de la misma manera. Una variante de estas es la galette típica de la zona de Bretaña. La principal diferencia es que las galettes bretonas se hacen con harina de trigo sarraceno.

Crepes de cerveza

Las crepes de cerveza también admiten todo tipo de rellenos, pero con este chili con carne se lucen más que con ningún otro.

Crepes de nectarina y crema catalana

Los rellenos para crepes tanto saladas como dulces son infinitos y no tienen por qué ser siempre empalagosos. Este que te proponemos en esta receta de crema catalana con nectarinas frescas resulta equilibrado y es perfecto como broche final para cualquier comida.

Crepes de manzana caramelizada y queso azul

El queso azul combina muy bien con frutas como las uvas, las peras o las manzanas. Estas últimas han sido las elegidas para rellenar estas crepes que son deliciosas para un aperitivo o para una cena en el sofá viendo tu serie favorita.

Crepes de espinacas con huevo y sobrasada

Las verduras son siempre el truco para llenar la mesa de colores. En este caso son espinacas las que nos tiñen de verde estas crepes que nos servirán tanto para celebrar el Día de la Crepe como el día de San Patricio.

Crepes de pimiento

Del verde al rojo, en este caso por cortesía de los pimientos del piquillo que hemos triturado con la masa. Podemos jugar con distintos rellenos para una misma ocasión, por ejemplo, jamón serrano y berenjenas o requesón con aguacate.

Crepes de té matcha con papaya y chips de coco

Nada mejor para terminar que una crepe dulce, pero nada empalagosa, pues se trata de una versión bastante sana. Y sí, las crepes de postre también pueden ser verdes.

Estos son solo algunos ejemplos de los muchísimos rellenos que podría tener una crepe. ¿De qué te gusta rellenarlas a ti?

