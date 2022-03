Crepes de espinacas con huevo, requesón y sobrasada, come verduras sin enterarte

Total: 20 min

Comensales: 15

No creo conocer a nadie a quien no le gusten las crepes; y eso que en España cuesta encontrarlas buenas. Esta masa de origen francés ofrece multitud de opciones de rellenos tanto dulces como salados, más simples como puedan ser de jamón york y queso en su versión salada, o con azúcar y mantequilla en su versión dulce, o más elaborados como aquellos rellenos de algún salteado o guisito. Admite de todo como por ejemplo unos crepes de crema catalana y nectarina.

Pero en esta ocasión, la gracia no se la vamos a dar sólo con en el relleno, sino también en la masa. Esta versión no solo le va a dar un precioso color bien llamativo, también es una manera facilísima de comer un poquito más de verdura y además conseguir una textura más jugosa. Si queréis más ideas para que todos coman espinacas, probad con unas espinacas a la crema con huevo o con los malfatti de espinacas y ricota. Haremos una masa de crepes de espinacas, para lo que únicamente hay que incorporar a la harina, la leche, el huevo y la sal, un puñado es espinacas frescas y triturar. No tiene más secreto. Bueno, el reposo es siempre necesario y también la mañana a la hora de enfrentarse con la sartén.

Esta masa tuneada, no tiene un sabor especialmente marcado a espinaca, por lo que se puede rellanar casi de cualquier ingrediente. En este caso, de un huevo a la plancha con su yema cocinada pero aún liquida, y adornado con un poquito de sobrasada y el frescor en contraste del requesón. Si no tenéis sobrasada por casa, pueden ser unos taquitos de jamón ibérico o York, chorizo o incluso beicon frito.

Cocinar la masa tampoco tiene mucho misterio pero sí algo de maña. Una sartén grande, engrasada, fuego medio, verter un cazo de la masa e ir inclinando desde el mango la sartén hasta que la masa cubra toda la superficie. Si os queda algún hueco, rápidamente se puede cubrir con un poquito más de líquido. Cocinar por ambas caras un par de minutos ayudándonos de una espátula para separar primero los bordes, e ir sacándolos haciendo una pila de crepes hasta terminar con todos.

Cómo hacer crepes de espinacas

Ingredientes Espinacas frescas, 90 g

Huevos, 3 ud

Harina, 120 g

Leche, 450 ml

Sal, 2 cucharaditas

Perejil, 15 g

Pimienta negra molida, c/s

Aceite de oliva, para la sartén Para el relleno (por persona) Huevo campero, 1 ud

Requesón, 2 cucharadas

Sobrasada picante, 40 g

Paso 1

Lo más importante es triturar muy bien las espinacas y el perejil. Para ello, lo mejor es hacerlo en un robot de cocina o en un vaso batidor. Con una batidora de mano nos llevará mucho más tiempo, pero también se puede hacer. Triturar muy bien las hierbas solas, hasta que queden lo más pequeñas posibles.

Paso 2

Añadir el resto de los ingredientes y triturar muy, muy bien hasta que no queden grumos ni se vean hojas sueltas y la mezcla tenga un color verde uniforme. Una opción más sencilla podría ser triturar el verde con la leche primero y luego añadir el resto de los ingredientes. Dejar reposar la mezcla en la nevera unos 30 minutos.

Paso 3

Calentar la sartén más grande que tengamos a fuego medio y añadir un poco de aceite. Repartir ese aceite con la ayuda de un papel de cocina, para que no haya exceso. Remover la jarra o bote donde tengamos la mezcla para asegurarnos de que la harina no está al fondo de la misma únicamente. Agregar un buen cucharón a la sartén y repartir muy bien el líquido con el movimiento de la sartén.

Bajar el fuego y cuando veamos que el crepe ya está bien cocinado, con la ayuda de una espátula o dos darle la vuelta y dejar que se cocine un minuto por el otro lado. Hacer el mismo proceso con todos los crepes e ir poniéndolos en la misma montaña para que se conserven con su humedad.

Paso 4

Para rellenarlos, cocinar el huevo a la plancha a fuego medio - bajo con unas gotas de aceite durante un par de minutos. Lo justo para que veamos que la clara está completamente hecha y la yema sigue naranja. Poner en el centro de la crepe el requesón, añadir bolitas de la sobrasada y terminar con el huevo y un poco de sal por encima de éste.

Sigue los temas que te interesan