Adiós al sueño de la bodega Barbadillo: venden el secadero donde curaban sus jamones ibéricos

El jamón ibérico es símbolo de territorio, paciencia y saber hacer, algo que comparte también con el vino. Ambos universos fueron terreno de exploración del Grupo Barbadillo, popular por su elaboración de vinos del Marco de Jerez, desde Sanlúcar de Barrameda. Hasta este año el jamón también lo fue, hasta comprobar que este intento de diversificación en el sector ibérico ha terminado convirtiéndose en la mayor crisis empresarial de su historia.

Hay que remontarse al 2004 cuando Barbadillo, una de las casas históricas del vino andaluz, decidió ampliar horizontes. La operación consistía en unir dos pilares de la despensa española, vino y jamón, bajo un mismo paraguas empresarial. La adquisición de Matadero de Sierra Morena, propietaria del secadero de El Pedroso (Sevilla), se presentaba como una apuesta estratégica con recorrido.

La instalación, de dimensiones imponentes, estaba preparada para procesar más de 250.000 piezas, con un circuito completo que abarcaba desde la salazón hasta el loncheado final. Era, en esencia, una catedral del ibérico. Pero bajo esa apariencia sólida se escondía una grieta invisible.

La operación arrastraba un problema que Barbadillo no detectó en el momento de la compra: unas ayudas públicas concedidas previamente a los antiguos propietarios, cuya legalidad acabaría siendo cuestionada. Aquellas subvenciones, cercanas a los cuatro millones de euros, estaban integradas en la valoración del activo, inflando su precio y proyectando una estabilidad que no era tal.

Cuando las irregularidades salieron a la luz, la consecuencia fue devastadora: la obligación de devolver las ayudas. A ello se sumó la crisis del sector ibérico, que golpeó con dureza a toda la industria. El resultado fue una tormenta perfecta que acabó forzando el cierre de la actividad y dejó a la bodega con un impacto económico superior a los 21 millones de euros.

Una década en la sombra

Durante años, el secadero de El Pedroso se convirtió en un lastre financiero. Aunque la actividad cesó, el activo seguía ahí, recordando una decisión estratégica fallida. La solución fue pragmática: arrendar la instalación a la empresa Montesano, que mantuvo su operatividad hasta 2025.

Mientras tanto, Barbadillo hizo lo que mejor sabe hacer: volver al origen. A partir de 2015, la compañía reorientó su estrategia hacia el vino, reforzando su liderazgo en manzanilla y apostando por la innovación en viñedos y productos. Fue un regreso a casa, pero también una reconstrucción paciente de su equilibrio financiero.

Hoy, más de una década después, el grupo da el paso definitivo: la venta del secadero. Varios operadores del sector ya analizan la adquisición de una instalación que, pese a su pasado convulso, sigue siendo una de las más relevantes de Andalucía.

La decisión, más allá de lo que supone la operación inmobiliaria o industrial, es un gesto simbólico para el grupo, ya que supone romper el último vínculo con una etapa marcada por errores, incertidumbre y pérdidas. Pero también es el cierre de una herida abierta durante años.

En gastronomía, como en la empresa, no todo lo que brilla es oro, ni todo jamón es garantía de éxito. La historia de Barbadillo recuerda que incluso los productos más nobles pueden esconder riesgos cuando se convierten en objeto de estrategia corporativa sin el debido conocimiento del terreno.

Hoy, liberada de ese peso, la bodega mira al futuro con una hoja de ruta clara: innovación, internacionalización y fidelidad a su esencia. El jamón ibérico quedó atrás como un sueño lastrado. El vino, en cambio, sigue siendo su verdad más sólida.

Y quizá, en esa vuelta a lo esencial, haya también una enseñanza profundamente gastronómica: que la excelencia no siempre está en diversificar, sino en saber permanecer.