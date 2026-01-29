Los chinos se rebelan contra los mitos de su cocina en España: "El pollo al limón no es nuestro"

Durante décadas, la imagen de la gastronomía china en España se ha construido sobre un menú estándar que todos conocemos de memoria: arroz tres delicias, rollitos de primavera, pollo con almendras, cerdo agridulce y, por supuesto, el omnipresente pollo al limón.

Sin embargo, desde la plataforma Jiā Zài Xī Dōng Nán (Vivimos en el Levante) retan a los españoles a preguntar a su "amigo o vecino chino" si suele comprar limones para cocinar en casa. La respuesta, según aseguran, sorprenderá, pues se trata de un producto que apenas se usa en este tipo de cocina.

Asimismo, para mostrar la realidad de su gastronomía, la plataforma ha convocado una votación masiva para desvelar cuál es el verdadero chino de los chinos.

La iniciativa, que ha contado con dos fases (nominación libre y votación final), ha contado con un total de 948 votos en sólo una semana, pese a limitarse exclusivamente a los restaurantes del área metropolitana de Murcia.

La fiebre del picante y el Hot Pot

Con una victoria aplastante, superando el 50% de los votos (523 votos), el Gran Dragón Hot Pot (ubicado en la zona de Zig Zag) se ha alzado con el título de 'Mejor restaurante chino de Murcia del año 2026'.

El dato sorprende porque se trata de uno de los restaurantes más nuevos de la oferta gastronómica china de la ciudad. Aun así, a pesar de su reciente apertura, ha logrado desbancar a locales históricos.

El 'hot pot' del restaurante Gran Dragón Hot Pot. Foto cedida

Su éxito refleja una tendencia cultural: aunque la comida picante era originalmente algo regional en China, en las últimas décadas el formato Hot Pot ha arrasado en todo el gigante asiático, desde las metrópolis como Pekín hasta las aldeas más pequeñas.

Tradición y fideos artesanos

El segundo puesto, con el 31% de los apoyos (298 votos), ha sido para el Restaurante Ouyuan. Este establecimiento se consolida como el referente para las grandes celebraciones y banquetes. Su cercanía con el polígono industrial de Los Dolores lo convierte en el lugar predilecto para las comidas de negocios de los empresarios chinos en la Región.

Por último, el tercer lugar (81 votos) ha sido para Lanzhou Ramen, que ha conquistado a los votantes gracias a su especialidad: los fideos estirados a mano (Lamian), un comfort food esencial para muchos ciudadanos chinos que buscan el sabor casero. La lista del Top 5 se ha completado con el Restaurante Wen Zhou y Qing Tian Ramen.

Próxima parada: Alicante y Valencia

El organizador de este certamen, Jiā Zài Xī Dōng Nán, es actualmente la única plataforma de comunicación enraizada en el Levante que da voz a los más de 30.000 ciudadanos chinos residentes en Valencia, Alicante y Murcia.

Haciendo honor a su nombre (Vivimos en el Levante), los organizadores han confirmado que, tras el éxito de esta primera edición en Murcia, el certamen se expandirá próximamente a las provincias de Alicante y Valencia. El objetivo es crear la primera guía gastronómica completa y auténtica de la comunidad china en todo el Levante español.