Son muchos los grandes cocineros que han conquistado unos rincones más allá de las fronteras de nuestro país, pero entre todos ellos los hermanos Roca venían manteniéndose al margen, hasta el anunció que dió el mayor de los tres sobre el escenario de la primera jornada de San Sebastián Gastronomika.

Los hermanos Roca contarán también con restaurante en el extranjero. The Macallan TimeSpirit x El Celler de Can Roc será su primer proyecto fuera de su casa enmarcado en otra con la que comparten una especial relación.

Para conocerlo habrá que viajar hasta las Highlands escocesas, donde se encuentra la destilería The Macallan en cuyp restaurante, los Roca, llevarán a cabo una 2interpretación" del plato tradicional escocés. Una experiencia de la que se podrá formar parte a partir del próximo 30 de octubre.

La destilera de The Macallan

La noticia ha sido revelado por Joan Roca durante el congreso San Sebastián Gastronomika: “Hemos dicho siempre que no abriríamos un restaurante en otro sitio del mundo… Pues lo haremos”, declaró Roca, sorprendiendo a los presentes. El proyecto, fruto de más de 12 años de colaboración entre los Roca y Macallan, se convertirá en un homenaje a la tradición y excelencia compartidas entre ambos.

Un tributo al tiempo y la cultura escocesa

El restaurante TimeSpirit no será simplemente una extensión de El Celler de Can Roca en territorio escocés, sino una experiencia profundamente arraigada en la cultura y el legado de la destilería. Inspirado en el concepto del “espíritu del tiempo”, los hermanos Roca han diseñado una propuesta que busca explorar el pasado, presente y futuro de The Macallan.

Joan Roca explicó que el tiempo es la esencia de Macallan, ya que es el elemento clave en la maduración de sus whiskies, y este concepto será fundamental en la propuesta gastronómica.

El espacio, con capacidad para 30 comensales, ha sido diseñado por el renombrado arquitecto David Thulstrup, conocido por su trabajo en el icónico restaurante Noma de Copenhague. En cuanto a la oferta culinaria, se ofrecerán dos menús degustación: uno a mediodía por 60 libras y otro por 95 libras en el servicio de cenas. Aunque los hermanos planean trabajar con productos locales escoceses, sus técnicas y estilo de cocina se mantendrán fieles a su esencia, creando un diálogo entre la gastronomía española y los sabores escoceses.

El fruto de una década de relación

La colaboración entre los Roca y Macallan no es algo nuevo. Desde 2012, ambas partes han trabajado juntos en distintos proyectos, como la creación de un libro, un documental y destilados especiales. Sin embargo, TimeSpirit representa el punto culminante de esta relación, un proyecto que ha tardado más de un año en materializarse.

Joan Roca destacó la excepcionalidad de este proyecto, asegurando que no será el inicio de una expansión global: “Solo lo hacemos esta vez, no quiere decir que esto abra la veda. Es un caso excepcional”.

La destilería Macallan, ubicada en las Highlands escocesas, es conocida por su proceso de envejecimiento en barricas de Jerez, lo que establece un vínculo interesante entre la cultura española y escocesa. Joan Roca adelantó que en el menú se podrá encontrar una interpretación del haggis, el plato tradicional escocés, aunque aclaró que no se tratará de un restaurante de cocina escocesa clásica.