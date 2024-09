¿Tienes higos? Esta receta de Jordi Roca está triunfando en Instagram: un carpaccio rico, saludable y sencillo

Celebremos el mejor momento del año, por la simple (y deliciosa) razón de que estamos en plena temporada de higos. De lejos anuncia la llegada del otoño con su aroma, de piel fina y pulpa melosa, en la boca se convierte en golosina.

Un falso fruto que en realidad muchas invertidas que maduras dentro de una vaina. En junio, vinieron las brevas, higos del año anterior que no llegaron a madurar por el frío. Desde hace semanas se encuentran en las fruterías y se han convertido en invitados especiales de los platos de muchos chefs.

Entre tantos, Jordi Roca, que lleva un tiempo dejando auténticas perlas en forma de recetas por sus redes sociales y ha querido que una de las últimas en protagonizarlas sea el higo. El joven de los Roca, al frente del universo dulce del Celler de Can Roca, no necesita demasiados ingredientes para impresionar, con su humor e ingenio cautiva fácilmente. Lo hizo con solo mezclar sandía y coco en un refrescante postre y ahora lo ha vuelto a hacer con un sencillo carpaccio de higos con crema pastelera de brevas.

Carpaccio de higos con crema pastelera de Jordi Roca

La receta se compone de dos elaboraciones principalmente: por un lado el carpaccio de higos y por el otro la crema pastelera. Y pensándolo bien, éste puede ser el punto de partida de una amplia variedad de postres.

Ingredientes

Para el carpaccio



Un higo o breva fresca por plato

Para la crema pastelera



250 ml de nata

250 ml de leche

50 gr de azúcar

100 gr de yemas (3 yemas más o menos)

40 gr de maicena

1 limón

2 ramas de canela

Elaboración

El higo tras haber sido aplastado y pasado una hora en el congelador.

Se comienza preparando el carpaccio. Pelamos un higo y le 'hacemos una cama' con film transparente con una lámina por encima y otra por debajo. Lo aplastamos con un cazo plano hasta conseguir una oblea de un grosor fino y lo metemos al congelador por lo menos una hora. Mientras, preparamos la crema pastelera siguiendo las indicaciones del maestro y una vez lista la extendemos en la base de un plato para cubrirla con el carpaccio. Llegados aquí, espolvoreamos un poco de azúcar para quemarla ligeramente y que quede una capa caramelizada. Roca lo hace con la base de un cazo caliente, pero también se puede hacer con un soplete de cocina si se tiene. Terminamos con unos cuantos brotes de hinojo fresco, otro matiz veraniego y mediterráneo para redondear un plato ya redondo.

Más carpaccios por las redes

La receta del 'más dulce' de los Roca no ha tardado en ser versionada. El chef y creador de contenido francés Alexandre Bidault ha compartido una preparación similar, con la diferencia de que "utilicé higos en lugar de hierbas frescas para la decoración".

Alternativas a ésta hay un montón. En su día Rafuel compartió una sencilla ensalada veraniega con el carpaccio de higo como base. Le añadía Parmigiano Reggiano D. O. P., rúcula y esferificación de jamón ibérico de bellota. Con el arranque de esta temporada ha vuelto a la carga con otra ligeramente diferente, en la que cambia el parmigiano por gorgonzola y a la que, esta vez, añadía piñones.

Muy parecida es la ensalada que compartió la semana pasada la creadora de contenido Teresa Nadal (@cocinandocontj), que a la hora de hacer el carpaccio corta el higo en rodajas en lugar de aplastarlo entero. Su receta repitió ingredientes exceptuando la rúcula y, además de pistachos, le añadía pipas de calabaza peladas. Sin embargo, Sara y Alex, desde @purahealthyvida, optaban por mantener la rúcula y añadir un queso más cremoso como es la burrata y que da más unidad al plato.

Con unos cuantos en la nevera y éste furor desenfrenado por preparar el carpaccio que estoy viendo en las redes no he podido evitar contribuir al legado del recetario de los higos con mi propia ensalada. Al carpaccio le he añadido como toppings sobrasada, albahaca, más higos y un chorrito generoso de aceite. Andaba despistada y he olvidado terminarla con unas avellanas o piñones tostados, pero algo me dice que habrá una segunda vez.

Carpaccio de higos, con más higos, sobrasada, albahaca y queso parmesano.

Ni que decir tiene que todos los platos que partan de una fruta pueden tener alma vegana o vegetariana, como esta otra opción que propone La Gloria Vegana donde también utiliza el carpaccio de higo como base pero lo cambia a un registro salado aderezándolo con aceite y alcaparras y lo acompaña de crema de queso vegano y pistachos troceados.

Siendo tan sencilla la elaboración de este carpaccio, su combinación con ingredientes es infinita. Lo mejor que puedes hacer, además de preparar un buen aderezo -dependiendo del resto de toppings puedes probar con miel y mostaza o alguna otra con aceite de albahaca o picante-, es jugar con esos frutos secos que aportan tanto contraste de sabor como de texturas.