Paco Roncero gana dos Gildas de Oro de La Picaeta: estos son todos los premiados

"Que siga la fiesta", dijo esta pasada noche de lunes Paco Roncero mientras recogía una de sus Gildas de Oro de manos de La Picaeta, el podcast gastrónomico más 'salado' de las ondas. "Yo estoy encantado, seguid haciendo podcasts como estos".

Con Javier Cirujeda, Adrián Alcaide, Rocío Benito y Ramón Valverde a los micrófonos, el podcast, que arranca este septiembre su 4ª temporada, celebró su primera gala de premios para entregar las Gildas de Oro a algunos de los protagonistas que han formado parte del programa durante la tercera.

El evento, que ha tenido lugar en el espacio de La Caníbal, Fábrica de Cervezas, reunió a importantes figuras del mundo culinario como Luis Suárez de Lezo, presidente de la Real Academia de Gastronomía, y a destacados miembros de la prensa especializada, consolidándose como una cita imprescindible en el calendario gastronómico.

Los presentadores y creadores del podcast, Javier Cirujeda, Adrián Alcaide, Rocío Benito y Ramón Valverde, entregándole el premio a Claudia Polo. null

En una gala amena y cercano, los presentadores y creadores del podcast, repartieron un total de 14 premios entre los que destacaron el doble reconocimiento otorgado al chef Paco Roncero, al frente del restaurante con nombre homónimo quien se llevó dos Gildas de Oro, una por protagonizar el Mejor Video Viral y otra por la Mejor Entrevista, donde Roncero hablaba de su última apertura Rhudo y las críticas hacia él.

La gala no se limitó solo a la entrega de galardones, sino que sirvió de (re)encuentro entre la gente afín a estos queridos reporteros. Los patrocinadores y colaboradores se aseguraron de que la comida y la bebida no faltaran: y por no faltan, no podían hacerlo las gildas, que llegaron de la mano de Codesa. También hubo jamón ibérico, empanada y una buena selección de quesos de Asturias.

Tras los premios, la fiesta siguió con un DJ set a cargo de Ángel Carmona, uno de los locutores más conocidos de la radio nacional, que le cedió por momentos la mesa a un emocionado Cirujeda.

Los premios Gildas de Oro han adquirido un carácter especial en el sector por su enfoque irreverente y cercano. Se destacaron categorías como 'Mejor Invitado', 'Mejor Programa' o 'Mejor Pecado Inconfesable', un reflejo del estilo fresco y entretenido del podcast. Las votaciones fueron abiertas al público hace algunas semanas, permitiendo a los oyentes participar activamente y decidir quiénes serían los galardonados de esta edición.

Tampoco faltó el vino, bien custodiado por los chicos de Niepoort y Albariza en las venas, desde Jerez. null

El evento subrayó la importancia de estos premios no solo como un reconocimiento profesional, sino como una celebración del amor por la gastronomía en todas sus formas. Desde grandes figuras como Paco Roncero hasta voces emergentes, la gala quedó servida de creatividad y, sobre todo, el buen humor.

Así se distribuyó el reparto de las Gildas de Oro: