La pastelería de Huesca que está entre las mejores del mundo, según expertos de Francia: 'croissants' increíbles

Raúl Bernal, propietario de la pastelería aragonesa Lapaca, acaba de entrar en la 'élite' de los reposteros: la asociación francesa Relais Dessert le ha incluido dentro de su selecto grupo. Esta organización nació hace más de 40 años e integra a los mayores expertos en el sector, que cada año se reúnen para compartir conocimientos y recetas.

"La vida nunca deja de sorprenderte. Muchas veces piensas que ya está, que no le puedes pedir más. Y llega algo así, algo no soñado. No puedo explicar lo emocionante que ha sido para mí estar aquí y formar parte de este grupo", ha declarado Bernal tras conocer la noticia. Este nuevo hito se suma a otros de sus logros, como los premios a Mejor Maestro Chocolatero y Mejor Bombón Artesano que recibió en 2023.

De hecho, Bernal conquistó al jurado de esta prestigiosa agrupación gracias al mismo postre que presentó al concurso de Mejor Maestro Chocolatero: un espectacular bombón de arroz confitado (junto a otras propuestas inspiradas en el campo y la granja, como un pastel con forma de calabaza, otro con forma de queso, de girasol... así como unas monas en forma de animales).

"Ver a Pierre Hermé comiendo algo elaborado por mí es muy fuerte. Los que sois del mundo de la pastelería me entenderéis perfectamente", ha apuntado Bernal en alusión a Hermé, integrante de Relais Dessert y uno de los pasteleros más reconocidos internacionalmente, nombrado Mejor chef de Pastelería del Mundo en 2016 por The World's 50 Best Restaurants.

Las reglas para formar parte de Relais Dessert son muy estrictas. Para empezar, varios miembros deben proponer a un mismo aspirante que crean que está capacitado. Después, un comité viaja desde Francia hasta el negocio en cuestión para valorar las instalaciones y su propuesta gastronómica. Tras esto, el pastelero o pastelera deberá trasladarse al país galo para presentar sus recetas ante algunos de los integrantes, que tomarán la decisión de aceptarlo o no.

Lapaca, el proyecto más personal de Bernal, abrió sus puertas en Huesca en junio de 2019, en la calle Alcalde Emilio Miravé. Entre sus productos más destacados se encuentran los croissants (rellenos de frambuesa, mascarpone o chocolate, entre otros tipos), las napolitanas, las palmeras, los bizcochitos (de almendra y cítricos, de té verde matcha, de carrot cake...), las cookies o los xuxos, estos últimos sólo disponibles los domingos. Los fines de semana también ofrecen una carta de tostadas y sándwiches acabados al momento. Una parada obligatoria si pasas por la ciudad.