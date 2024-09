El chef extremeño premiado por el rey Felipe que arrasa en Londres abre Lolo con recetas típicas españolas

De origen extremeño, el chef José Pizarro se ha convertido en el principal embajador de la gastronomía española en Reino Unido. Es una figura muy reconocida entre el público británico, a quien ha logrado transmitir no solo los sabores y productos de nuestra cocina, sino también el ambiente, el estilo de comer y la filosofía de cercanía y convivencia que caracteriza a la cultura española.

Cuenta con varios restaurantes en el centro y sur de Londres (José Tapas Bar, Pizarro, José Pizarro Broadgate, The Swan Inn -en Esher-, José Pizarro y The Poster Bar, en la Royal Academy), así como con un restaurante, José by Pizarro, en Abu Dhabi (dentro del Conrad Abu Dhabi Etihad Towers) y una espectacular casa de huéspedes en Zahara de los Atunes (Cádiz): Iris Zahara. A este pequeño imperio el cacereño suma ahora Lolo, situado en la calle Bermondsey de Londres, a escasos metros de José Tapas Bar y del restaurante Pizarro.

El concepto de Lolo gira en torno al carácter social de la comida y tiene como objetivo servir de punto de encuentro entre los locales y visitantes de la bulliciosa Bermondsey a cualquier hora del día, ya que su cocina abre ininterrumpidamente de 8:00 a 21:30. Así pues, los clientes pueden compartir un delicioso desayuno en pareja, disfrutar de un largo almuerzo en familia, tomar unos cócteles por la noche entre amigos, 'picar' un sandwich rápido o disfrutar a solas de una buena copa de vino.

El comedor del restaurante.

Sus desayunos, disponibles desde primera hora y durante toda la jornada, incluyen sandwiches variados (de ternera con queso fundido y pimientos verdes confitados, de jamón 5J con queso y trufa, de atún con tomate y berros…), repostería casera (cruasán, Kouign Amann…) y postres típicos españoles como la torrija al vino tinto con helado de queso o las natillas, fruta fresca aliñada con menta, pimienta negra y AOVE y una buena variedad de huevos preparados de diferentes maneras: en tortilla con salmón curado al Pedro Ximénez, con patatas fritas, cebolla caramelizada y paleta ibérica 5J, al horno con pisto o rellenos de anchoas, de bacalao con azafrán o de sobrasada picante.

La oferta de almuerzos y cenas, disponible de 12:00 a 21:30 horas non stop, engloba desde clásicos del tapeo español (gildas y otros pinchos vascos, mejillones en escabeche y sal negra con patatas fritas, etc.), ensaladas frescas (de pulpo, con tomate asado, de alubias blancas con berenjena ahumada, de bacalao con hinojo, chile y naranja, etc.), laterío gourmet (como anchoas del Cantábrico Gran Reserva, navajas y almejas al natural, sardinillas en AOVE, huevas de caballa o chipirones en su tinta) y tablas de quesos, embutidos y pescados en conserva y curados, hasta platos más elaborados entre los que se incluyen algunos de los favoritos de José Pizarro a nivel personal.

Uno de los platos del restaurante de Pizarro.

Todas las recetas están basadas en ingredientes de primera reflejando la estrecha relación del chef con sus proveedores tanto del Reino Unido y como de España y su amor hacia ambas naciones por igual. Entre ellas destacan el tartar de lomo de atún Gadira con melocotón, el carpaccio de gamba roja del Mediterráneo con naranja y guindilla o el estofado de cerdo ibérico, elaborado con el AOVE de José Pizarro.

Para beber, Lolo cuenta con una selecta carta de vinos de la cuenca mediterránea (incluyendo vinos españoles, de La Rioja, Ribera del Duero, Ribeira Sacra, Alicante, Navarra, Madrid, Jerez y el Penedés) y cócteles de aperitivo y para acompañar la comida.

Pizarro se muestra entusiasmado de llevar este nuevo concepto a la calle que tanto adora: "Estoy encantado de traer Lolo a Bermondsey Street, ya que un lugar para comer todo el día es lo que hacía falta para la gente de la zona. El menú incluye platos sacados directamente de la cocina de mi casa y me apasiona dar vida a estas recetas en Lolo".

La fachada del restaurante.

El restaurante ofrece, además, un nuevo aspecto para la marca José Pizarro, con un aire mediterráneo que lo transforma de una cafetería luminosa y diáfana durante el día a un bar de vinos íntimo y con poca luz por la noche. Los tonos cálidos, crema y rosa, y los materiales como madera noble, piedra y azulejo se utilizan en todo el espacio para crear una atmósfera acogedora. Está salpicado también de obras de arte adquiridas por el propio José en colaboración con el artista local Norman Ackroyd. Tiene capacidad para 46 comensales y cuenta con una zona de barra para comidas rápidas y encuentros más informales.

José Pizarro, 'el padrino' de la cocina española en Londres

Originario de Talaván (Cáceres), José Pizarro lleva 25 años viviendo en Londres, donde es reconocido como 'el padrino' de la gastronomía española. Inició su formación en los mejores restaurantes de España, antes de conocer a Julio Reoyo e Inma, a quienes considera grandes amigos y mentores en El Mesón de Doña Filo. Al llegar a Reino Unido, trabajó en algunos de los restaurantes españoles más destacados de Londres, como Gaudi y Eyre Brothers, y cofundó los restaurantes Brindisa.

En 2011, José inauguró su primer proyecto en solitario, José Tapas Bar, en Bermondsey Street, un espacio pequeño y acogedor inspirado en los animados bares de tapas de España. Su siguiente restaurante, Pizarro, también en Bermondsey, ha recibido múltiples galardones, entre ellos Restaurante del Año en los World Food Awards, Mejor Establecimiento Mediterráneo en los Food Awards de Londres, los Premios Rosette a la Excelencia Culinaria, Mejor Apertura del Año según la revista Food and Travel y Mejor Restaurante del Año.

El chef en la calle Bermondsey.

Más tarde, José abrió José Pizarro en Broadgate Circle y cumplió su sueño de tener un pub rural con la apertura de The Swan Inn, en Esher, un lugar perfecto para pasar tardes relajadas junto al fuego. En agosto de 2021, inauguró dos vibrantes restaurantes en la Royal Academy of Arts, en pleno Picadilly, uniendo sus dos pasiones: la cocina y el arte.

En 2022, José inició uno de sus proyectos más ambiciosos: Iris Zahara, una exclusiva casa de huéspedes en Zahara de los Atunes (Cádiz), con capacidad para seis personas. Junto a su pareja Peter, ofrece experiencias gastronómicas y turísticas únicas, incluyendo rutas culinarias y degustaciones en compañía del propio chef.

Más adelante, en 2023, José Pizarro alcanzó un nuevo hito con la apertura de José by Pizarro en las torres Conrad Abu Dhabi Etihad (Emiratos Árabes Unidos). En 2024, fue condecorado con la Cruz de Oficial de la Orden de Isabel la Católica, otorgada por el rey Felipe VI y el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, convirtiéndose en el único chef español en recibir esta distinción.