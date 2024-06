Estas son las mejores fotografías gastronómicas del año: una española gana con su despedida al chef Antón

Si hay algo que disfrutamos haciendo es comer por los ojos, tarea que resulta en ocasiones igual de placentera si lo hacemos a través de imágenes. Hay veces que una imagen vale más que mil palabras, en este caso lo sustituimos por aromas y sabores.

Así, la marca de manzanas Pink Lady®, promueve un año más el Pink Lady® Food Photographer of the Year. Este año la edición 13ª el certamen ha reconocido la singularidad y la belleza de diferentes imágenes en 36 categorías que demuestran el auge de la fotografía gastronómica.

Entre todas ellas, Red Bean Paste Balls, del fotógrafo chino Zhonghua Yang, se ha alzado con el primer premio. La imagen, también ganadora de la categoría Champagne Taittinger Food for Celebration, fue tomada en la zona rural de Xiangshan, en Zhejiang—provincia al este de China—, durante los ajetreados preparativos de un festín para el Año Nuevo Lunar.

La mejora y accesibilidad a las tecnologías y el auge de la gastronomía ha sido el motor para que aficionados y expertos con una cámara cerca secan sacar todo el jugo a lo que captan sus ojos. Por ello, no es sorpresa que, desde su primera edición en 2011, este concurso se haya convertido en uno de los más importantes del sector.

Las imágenes que compiten son de una gran estética, pero que van más allá e invitan al espectador a adentrarse en una historia, conocer otras realidades y costumbres y también, en ocasiones, ofrecer una mirada crítica de la realidad. Las inscripciones para la edición de 2025 del concurso se abrirán en septiembre de este año.

Los ganadores de las 36 categorías fueron anunciados por el aclamado chef y presentador Andi Oliver en una emocionante ceremonia de entrega de premios que reunió a estrellas del mundo de la gastronomía y las artes en las Mall Galleries de Londres. «Pink Lady® Food Photographer of the Year sigue contando importantes historias gastronómicas de todo el mundo a través de la mejor fotografía», afirma Phil Turnbull, director general de APAL, propietaria de Pink Lady® y patrocinadora principal de los premios.

«A pesar de los retos de un mundo en constante cambio, nunca dejamos de cultivar, recolectar, cocinar, comer y celebrar con alimentos. Cada año, las extraordinarias fotografías nos recuerdan el papel fundamental de la comida en todas las culturas y pueblos del mundo», concluye.

El jurado mundial de este año, encargado de evaluar las miles de fotografías presentadas procedentes de más de 65 países, ha estado presidido por el legendario fotógrafo gastronómico David Loftus. Junto a él, Clare Reichenbach, directora general de la Fundación James Beard; Tom Athron, director general de Fortnum & Mason; Asma Khan, presentadora de Chef's Table, autora de libros de cocina y fundadora de Darjeeling Express; Fiona Shields, jefa de fotografía de Guardian News & Media, y Rein Skullerud, fotógrafo jefe y editor fotográfico del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas.

Primer premio: Red Bean Paste Balls, de Zhonghua Yang

Red Bean Paste Balls, del fotógrafo chino Zhonghua Yang, ha ganado el premio general del Pink Lady® Food Photographer of the Year 2024. La imagen, que había ganado primero en la categoría Champagne Taittinger Food for Celebration, fue tomada en la zona rural de Xiangshan, Zhejiang, durante los ajetreados preparativos de un festín para la Fiesta de la Primavera, también conocida como Año Nuevo Lunar.

En la fotografía se ha captado la tradición de preparar dim sum, como albóndigas de judías rojas, pasteles de arroz al vapor y pastel de arroz glutinoso, cada uno de los cuales tiene un legado de artesanía tradicional. «Esta maravillosa imagen, perfectamente equilibrada, está llena de luces, sombras, misterio y patetismo», dice Caroline Kenyon, fundadora de Pink Lady® Food Photographer of the Year. «Está claro que se está preparando un banquete de celebración.

La comida está exquisitamente elaborada, sus formas circulares contrastan con la angulosidad de las pantallas caladas, a través de las cuales se cuela la luz. Mientras tanto, la mujer que ha preparado la comida, cansada, lleva otra bandeja. Su papel es trabajar y servir, mientras los invitados festejan y disfrutan», ha explicado Kenyon.

España, también en el objetivo

España ha logrado un gran éxito en el concurso de este año; obtuvieron un total de cinco imágenes finalistas, incluida una ganadora de categoría. El jurado de Pink Lady® Food Photographer of the Year ha distinguido a la fotógrafa española Virginia Morán como ganadora de la categoría Food at the Table por Pork, Laughter, and Red Wine.

«El chef Antón se despide de su querido restaurante, tras 30 años de servicio, invitando a sus familiares y amigos más cercanos a un sencillo, pero sentido banquete. El plato principal, procedente de una matanza de cerdo: hígado encebollado, servido con pan de masa madre y un buen Rioja. Una conmovedora despedida a una época culinaria llena de risas, alegría y buen vino tinto», explica sobre la foto Morán.

Otros finalistas son Jullianne Medeiros Domingos, Juan Miguel Ortuño, Nando Esteva y Sylvie Pabion Martín.

Otras categorías

Breakfast with the Brokpas, de Debdatta Chakraborty (India), resultó ganadora de la categoría Pink Lady® Moments of Joy, que premia las imágenes que reflejan la alegría que ofrece la comida y la felicidad de los momentos en los que se cocina o se disfruta en torno a la mesa.

Esta imagen capta a dos personas desayunando pertenecientes a los brokpas, un pequeño grupo étnico que habita principalmente en el territorio de la unión de Ladakh (India). Tradicionalmente, los brokpas afirman ser descendientes del ejército perdido de Alejandro. La dieta de los brokpas se basa en la cebada y en el trigo cultivados localmente, preparados sobre todo como tsampa (harina tostada) y Gur-Gur Cha, una infusión de té negro, mantequilla y sal.

Otra de las categorías más relevantes del concurso es Tenderstem® Bring Home the Harvest, cuyo ganador ha sido Natnattcha Chaturapitamorn (Tailandia) con su imagen A Day in the Field, que capta a un joven agricultor transportando un estante de brotes de arroz por un arrozal de Sakon Nakhon (Tailandia).

Este año, se ha premiado por cuarta vez la categoría en homenaje de Claire Aho, una de las fotógrafas más conocidas de Finlandia. Se trata del Premio Claire Aho para Fotógrafas, cuya ganadora ha sido Delaney McQuown (Estados Unidos) con B.L.T. Contemplation.

«Esta fotografía forma parte de mi proyecto de autorretrato en curso, que insta a las mujeres a encontrar la liberación a través de imágenes de sí mismas no idealizadas. El exceso de autodocumentación fomenta la familiaridad, lo que permite a las mujeres existir sin complejos en las fotos. Captarme a mí misma comiendo una B.L.T. sin inhibiciones me pareció adecuado, dadas las complejas relaciones que las mujeres suelen tener con sus cuerpos y la comida. Me apasiona que las mujeres utilicen sus cámaras para liberarse y amarse a sí mismas», explica Delaney.

Otra de las categorías es unearthed® Food for Sale, cuyo ganador ha sido Azim Khan Ronnie (Francia) con su fotografía Tribal Farmers Sell Their Fruit. En ella se ven como los barcos se despliegan en abanico por el lago, creando un mercado flotante de fruta fresca, en Rangamati, Bangladesh.