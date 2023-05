Los restaurantes más castizos (y sus platos) para comerse San Isidro

La capital vive estos días escenas de claveles, casquería y alegrías. Casticismo en estado puro que se reparte por emblemáticas zonas como son la frecuentada Pradera de San Isidro, que se abarrota cada 15 de mayo, el parque de las Vistillas, otro núcleo concurrido entre escenarios de conciertos y puestos de comida y la plaza de Ventas, de ella y sus corridas nos quedamos, si acaso, con lo que por aquí interesa, el rabo de toro, plato icónico de estas fiestas, que tan en boga ponen los bares de sus alrededores. Con este panorama en el que lo mejor es dejarse llevar, te proponemos unas cuantas direcciones y alternativas por si a San Isidro le hace falta un 'plan B'.

Hermanos Vinagre y su pack chulapo

Si San Isidro no va a la pradera, la pradera va a San Isidro, o ¿cómo era? Refranes aparte, lo que nos gusta de esta conclusión es que los encurtidos y otras locuras avinagradas de este ‘templito’ castizo se ofrecen en formato take-away por unos días, para que puedas llevarlos hasta las ‘zonas cero’ donde se vive de lleno esta festividad. Para ello, han ideado un pack de aperitivos (36 €), que se recoge en su local de Chamberí y se puede encargar hasta el 14 de mayo y contiene, entre otros bocados, una bolsa de patatas fritas, media ración de atún fresco, media ración de mejillones en escabeche ahumado y una botella de Zarro mini.

Zalacaín y sus callos

Para conseguir ser el ganador del Campeonato Mundial de Callos de 2021 uno tiene que haber pasado mucho tiempo en la cocina limpiando tripas, picando verduras y venciendo a la impaciencia. Este es el caso de Jorge Losa y un premio lo corrobora. El jefe de cocina de Zalacaín, icono madrileño de la restauración de nombre vasco pero alma castiza, asegura que los suyos no tienen ningún secreto, más allá que la selección y el equilibrio de los ingredientes -60 por ciento de tripa, 20 de pata y 20 de morro- y, tiempo: estos callos tardan dos días en ser cocinados.

Lhardy y sus desayunos

Aunque los callos de este icónico lugar alojado en la carrera de San Jerónimo, que frena el paso y cautiva el ojo del que pasa por su puerta, sean también dignos de campeonato, esta vez la visita que te proponemos a esta casa histórica es otra. Date el lujo de desayunar el fin de semana, en calma, sin prisas y con ganas, o elige tú el día: sus desayunos (tanto dulces como salados) están disponibles todos los días de la semana.

Sabemos que el paseo no será en balde, pero ya que te lo has dado, aprovecha y peca en su tienda. Difícil decir que no a las creaciones dulces que pueblan la vitrina, firmadas por Ricardo Vélez, sobre todo al brioche à tête, el éclair o el icónico soufflé́ de Lhardy, por comenzar citando algunos, aunque los queramos todos.

Gilda Club y vermú

Las chicas de La Gildería (Calatrava, 17), el bar de 'vinagrillos' y aperitivos más querido de La Latina, se trasladan el próximo 13 de mayo a las alturas de Madrid. Lo harán con su Gilda Club Day Edition X, sirviendo buena música, vermú de Petroni y por supuesto sus geniales gildas, desde el rooftop del UMusic Hotel Madrid. De 13 h a 18 h, la entrada (8,50 €) es limitada. Puedes obtener la tuya a través de Fever.

Salino y su taco de gallinejas

Que sí, que sabemos que lo típico es entregarte a la casquería que cocinan en cantidades ingentes en los puestos de San Isidro, pero cuando te hayas cansado de hacer cola a la espera de tu bocadillo de entresijos o gallinejas, puedes reservar mesa en Salino. Aunque una cosa no está reñida con la otra, aquí su chef, Javier Aparicio, sirve estas últimas en forma de taco, sobre una base de chutney de piña y en una tortilla de maíz. Te prometemos que está igual o más rica.

Fratelli Figurato y su pizza O Bell’ Chulapo

Los hermanos Vittorio y Riccardo Figurato cambian su acento italiano unos días por el chulapo, ya son años que la ciudad de Madrid les acoge y les da alegrías, ¿por qué no un agradecimiento en forma de homenaje? No lo han hecho solos, se han unido con la cocinera Pepa Muñoz, al frente de El Qüenco de Pepa, presidenta de la ACYRE y embajadora de productos de Madrid para crear una pizza de lo más castiza.

O Bell’ Chulapo es la creación a la que han dado forma los tres juntos y que han elaborado con una base de tomates naturales de la zona de Carabaña en Aranjuez llenos de sabor y color; carne de la Sierra de Guadarrama con corte de picaña marinada con especias madrileñas; queso artesano tradicional de cabra suave de Fresnedillas de la Oliva y, por último, un toque de romero y tomillo.- Estará disponible hasta el 28 de mayo en su local de Trattoria Popolare.

Flamenco y champagne

Y dirás, ¿qué tiene que ver el taconeo y las burbujas con San Isidro? El arte, que se lleva por dentro. Y es que la Maison Bollinger, lo de rendir pleitesía al patrón ya lo tiene como tradición. Este es el quinto año que la prestigiosa casa de Champagne crea una experiencia especial para la ocasión. Esta vez, su Bollinger Special Cuvée, una de las referencias con mayor tradición de la casa, armoniza un menú único que se sirve hasta el próximo lunes 15 de mayo en Corral de la Morería.

El restaurante con estrella Michelín y tres soles Repsol (el máximo galardón que un restaurante de esta categoría ha conseguido en una guía gastronómica), recomendado por el New York Times como una parada ineludible cuando se visita Madrid, ofrece una propuesta -compuesta por aperitivo, un primer plato, un segundo plato y un postre- diseñada por el chef David García, pensado para homenajear a platos típicos de la cocina española.

Al menú (con botella de Bollinger Special Cuvée cuesta 115€ por persona) le sigue la posibilidad de disfrutar de un inmejorable espectáculo de flamenco en el icónico tablao, considerado uno de los mejores del mundo.

Un mercado y un clavel

Sabemos que los claveles no son equiparables a unas rosquillas, pero comibles, son, aunque esto no va de comer. Tanto como si vas a saciar tu apetito como si vas a eliminar cosas pendientes de la lista de la compra, el Mercado de Chamberí te espera algo más colorido de lo normal.

Como cada año, este mercado que ya pasa los 70 años y es uno de los referentes de la capital, los días 12 y 13 de mayo regalan un clavel a cada persona que entre en el mercado, y con él, entregarse al ambiente castizo que envuelve sus 42 puestos.

Verbenas sin filtrar

Nos gusta lo auténtico, lo natural, lo que funciona por sí solo. Así que no queremos dejar pasar la oportunidad de disfrutar de la ruta de Tapas Verbeneras que propone Cerveza El Águila hasta el 21 de mayo. Cincuenta locales de Madrid, desde los “de toda la vida” a los más vanguardistas, ofrecerán sus elaboraciones castizas, siempre maridadas con cerveza El Águila y un programa de conciertos acústicos.







