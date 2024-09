El director de UNED Zamora: "Igualamos al alumno del último pueblo de España con el del centro de Madrid"

Los pasillos de la UNED se llenan de alumnos en estos primeros días de septiembre. La Universidad a Distancia recibe a sus ávidos estudiantes para superar los exámenes de grados, másteres, idiomas y cursos de acceso en el Centro de Zamora. Estos tendrán que demostrar los conocimientos que durante el pasado curso han adquirido en una de las universidades más prestigiosas del país por su exigencia académica y su modelo pionero de educación a distancia.

Una vez pasado este importante momento, la UNED abrirá sus puertas para darse a conocer a aquellos que quieran ampliar su formación académica, bien porque acaben de terminar la EBAU, por aquella espinita que se les quedó clavado o, simplemente, para aumentar sus estudios. Y es que la UNED y su directiva están muy concienciada en que sus aspirantes entiendan que la educación a distancia que ofrecen no significa que se les vaya a 'regalar' el título. Esta universidad ofrece un extensísimo catálogo de grados, microtítulos, másteres y cursos de extensión universitaria, que exigen los más altos estándares de compromiso, estudio y planificación por parte de sus alumnos. Para conseguirlo, el centro apoya con todas las fórmulas posibles, pero sin perder un ápice de compromiso con la calidad educativa.

La matrícula de la UNED está abierta hasta el 22 de octubre, y puede presumir de no haber subido las tasas académicas para este curso 2024/2025. El proceso de matriculación en la UNED se realiza de forma totalmente online y toda la información necesaria para ello se encuentra en su web oficial.

Una de las mayores preocupaciones del centro zamorano es el alto nivel de abandono que sufren durante los primeros cursos por una mala planificación de la matrícula. Su director, Antonio Rodríguez, tiene una especial cruzada con este asunto y anima encarecidamente a sus futuros alumnos a que hagan un autoanálisis serio de sus posibilidades, tiempo y capacidades antes de formalizar la matrícula.

Sobre esto y muchas cosas más ha charlado con EL ESPAÑOL Noticias de Castilla y León durante estos primeros días de septiembre, donde la UNED respira progreso y ambición, para aportar también su granito de arena en los devenires de la sociedad zamorana.

Pregunta.- La UNED se encuentra inmersa en sus exámenes y se palpa el ajetreo estos días. ¿Es síntoma de la buena salud del centro de Zamora?

Respuesta.- Supongo que sí. A pesar de que a nivel nacional se ha producido un cierto descenso del número de alumnos, nosotros, tal vez, porque hemos incluido hace dos años tres grados nuevos, hemos mantenido un ligero incremento. No sé si esto se seguirá manteniendo en años futuros o, una vez acabado ese efecto de nuevos grados, nos estabilizaremos como el resto de los centros bajando un poquito. Pero, la realidad, por el momento, es que es un síntoma de salud espectacular.

P.- Tras los exámenes, llega el ya tradicional momento de las jornadas de puertas abiertas. ¿Por qué son importantes estos días para la UNED de Zamora y para los posibles interesados?

R.- Es fundamental para que se nos conozca, para que los alumnos que vienen no se confundan, que no vean esta universidad como algo que no es. Esta universidad es la única realmente semipresencial. Aunque muchas traten de serlo y sea el modelo del futuro, aparentemente, porque todas tienden hacia esta fórmula. Pero nosotros somos la única universidad que estamos en cualquier punto de España dando presencialidad y, a la vez, damos todo el sistema. Toda nuestra formación se da online, por lo tanto, damos una fórmula que nadie más puede ofrecer. Queremos que eso se conozca, porque eso hace que nuestro sistema de enseñanza sea distinto, tremendamente exigente, pero también con una buena capacidad de autoorganización por parte de los alumnos, que puede resultar sumamente exitosa. Por tanto, cuando alguien no ha llegado todavía y no conoce esta universidad, es fundamental que conozca la metodología. De ahí que siempre hagamos una jornada de puertas abiertas en los primeros días del curso, en las distintas aulas y centros para que se conozca este modelo de enseñanza, que es diferente, ni mejor ni peor. Probablemente, es el modelo más de futuro, pero eso lo dirá el tiempo.

"Los alumnos no pueden medir sus fuerzas en exceso y tiene que acomodar los estudios a su realidad personal"

P.- Para los posibles interesados, ¿por qué sería importante que vengan y no se queden quizás solo en la información que hay por Internet o en un folleto?

R.- Pues, precisamente, porque tienen que entender qué es de verdad la semipresencialidad. En nuestro caso es estar a tu lado para poder estudiar, para que puedas llevar la carrera a tu ritmo, como realmente lo desees hacer, con tus posibilidades personales, pero con todo tipo de ayudas. Pero el que va a hacer el esfuerzo eres tú. Y hay que acercarse para poder comprender esto de una forma real, porque nos preocupa mucho que los alumnos que se acercan por primera tienen un índice de abandono excesivo. Para nosotros eso es el gran problema. Lo reducimos a base de que, constantemente, estamos diciendo esto, lo hacemos cada vez que tenemos estas jornadas de puertas abiertas, intentamos que la gente se conciencie de la dificultad, de que no puede medir sus fuerzas en exceso, de que tiene que acomodar los estudios a su realidad personal.

Tenemos muchos alumnos que trabajan o que tienen obligaciones familiares, y todos ellos difícilmente van a poder sacar un curso completo, sobre todo el primer año. Entonces deben reducir sus expectativas y, para eso, es importante que se asesoren y nos conozcan. Y no solo viéndonos en Internet, porque puede eso inducir error, está muy bien porque tenemos una muy buena plataforma, informamos mucho, pero a lo mejor es más interesante hablar con los profesores e incluso con exalumnos o con alumnos que están estudiando ahora mismo, para que pongan más claramente los pies en el suelo. Esta universidad es difícil, hay que estudiar mucho para poder sacarlo, pero se puede hacer y nadie tiene que fracasar si realmente se preocupa de prepararse muy bien a la hora de entrar a aprender nuestro sistema. Es posible que el primer año con dos asignaturas sea hasta excesivo en algunos casos y luego ya podrá medir mejor de cuánto se puede matricular cada año.

"Estudiar en la UNED tras la EBAU es una de las alternativas en auge en los últimos tiempos. Estamos haciendo campañas en los institutos para que conozcan esta opción de estudiar desde su tierra"

P.- Las matriculaciones llevan abiertas desde el pasado 5 de julio y así hasta el 22 de octubre. ¿Qué sensaciones están teniendo con el curso que se viene? ¿Tendrán más alumnos o mantendrán la media del curso pasado?

R.- En este momento no podemos evaluarlo, porque en los meses de julio y agosto, pese a que la matrícula está abierta, es escasa en general. Tenemos exámenes de septiembre y nuestros alumnos suelen utilizar esta convocatoria como una más a la hora de distribuir el tiempo de estudio, así que es muy difícil que la matrícula en los meses de julio y agosto sea significativa. Si lo hacemos por comparación estamos en cifras similares a las que tuvimos en el año anterior, pero entendemos que se trata de alumnos nuevos y, probablemente, de alumnos que han terminado la EBAU y que, por lo que sea, han decidido matricularse con nosotros en lugar de acudir a otra universidad presencial. Es una de las alternativas que está en auge en los últimos tiempos. Estamos haciendo campañas en los institutos para que conozcan esta opción de poder estudiar desde su tierra. En este momento en que la universidad se extiende hacia las clases online o hacia la semipresencialidad que damos nosotros, es probable que seamos una opción más clara para mucha gente y hemos querido que la gente lo conozca. Poco a poco los alumnos de los institutos empiezan a conocer esta opción y empieza a haber una cierta tendencia a esa matriculación.

P.- En la UNED de Zamora se da acceso a 23 grados universitarios, además de 10 grados combinados sin nota de corte por menos de 360 ETCS, en titulaciones relacionadas. Más facilidades imposible, ¿no?

R.- Podríamos en un futuro, si conseguimos más espacio y más medios, intentaríamos implementar también el resto de titulaciones que tiene esta universidad a nivel nacional. Pero en este momento tenemos estos 23 grados y nos sentimos muy satisfechos de la respuesta que estamos consiguiendo. Y la apertura que se está haciendo hacia carreras de carácter técnico y científico, que habían sido una 'rara avis' en este centro y, en estos momentos, hemos conseguido ya implementar varias de ellas.

P.- También ofertan los llamados 'microtítulos'. ¿En qué consisten?

R.- Son unas especializaciones en un área concreta de conocimiento. Hace falta tener una titulación previa para poder hacer estos microtítulos. Por ejemplo, uno que tiene mucho éxito es el microtítulo de la Historia de España. Una persona que ya tiene una titulación académica hace ese microtítulo que son una serie de asignaturas dedicadas exclusivamente a esa materia. Se tendría un acierto grado de especialización, pero no tiene que ver con la especialización de los grados o los másteres, es otra cosa.

P.- Hemos hablado en otras ocasiones de las ventajas que la UNED ofrece a quienes quieren ampliar su formación educativa: gran catálogo de titulaciones, una metodología semipresencial pionera en España, la adaptación personal a cada alumno y, por supuesto, el acceso desde cualquier punto del país, incluso en el mundo rural. Pero ¿qué más podemos destacar de la educación que ofrece la UNED?

R.- La UNED es una universidad de gran prestigio, pública, que es muy importante que se sepa, la única que depende directamente del Estado y, por tanto, es una universidad pública, de calidad, que tiene unos precios competitivos. Llevamos cinco años sin subir las tasas académicas y eso supone un gran reconocimiento en el mercado. Todo esto nos sitúa en una posición competitivamente del primerísimo nivel, pero si a mí me preguntas por alguna cuestión de la que me sienta especialmente orgulloso, sería que la UNED se diseñó, y lo ha conseguido, como una universidad para garantizar la igualdad de oportunidades, para los territorios y las personas. Nosotros llegamos al último rincón de la provincia de Zamora, pero también estamos en el centro de Madrid. Es decir, igualamos, al alumno de Porto de Sanabria, el pueblo probablemente más alejado de cualquier punto de España, con el centro de Madrid. Ofrecemos los mismos servicios a unos que a otros.

Como decía antes, tenemos muchos alumnos que terminan la EBAU y empiezan su carrera en nuestro centro, pero también conviven, de una forma absolutamente armónica y natural, con personas que a lo mejor hacen su tercera carrera y tienen una edad avanzada. Esto es una de las cuestiones de las que más orgulloso me siento personalmente. Además, tenemos una cosa que llamamos UNIDIS, la Unidad de Atención a Universitarios con Discapacidad, en la que garantizamos el acceso a la universidad a cualquier persona con discapacidad. Seis de cada diez alumnos universitarios con discapacidad en España estudian en nuestra universidad. Esto es un orgullo absoluto.

"El hecho de que cualquier alumno, con cualquier tipo de discapacidad, en una universidad tan grande como la nuestra seamos capaces de individualizar la atención hasta el extremo, me hace sentir muy orgulloso"

Tenemos ejemplos extremos de cómo se convierte esta universidad en la razón de vivir de algunas personas. Eso justificaría todo el esfuerzo que hacemos. El hecho de que cualquier alumno, con cualquier tipo de discapacidad, en una universidad tan grande como la nuestra seamos capaces de individualizar la atención hasta el extremo, me hace sentir muy orgulloso. En algún caso se hacen los exámenes en su propio domicilio porque no puede trasladarse o se hacen los exámenes en aulas especiales. Se adapta específicamente a cada alumno y a sus circunstancias, que a veces son terribles, para que pueda seguir estudiando, para que pueda hacer una carrera universitaria como cualquier otro ciudadano español. Esa igualdad de oportunidades que se ofrece, independientemente de las circunstancias personales, es algo de lo que yo personalmente me siento muy orgulloso. Es lo que mejor define a la UNED, garantizar la igualdad de oportunidades en una universidad pública de alta calidad y gran reconocimiento social.

P.- Otra cosa a tener muy en cuenta de la UNED es que su metodología es ideal para la preparación de oposiciones, porque prima la autorregulación y organización de uno mismo, ¿no?

R.- Claro, no se pensó para esto, es un 'daño colateral'. Es una consecuencia de nuestra forma de estudio. Hay que ver un poco el porqué nuestra filosofía. Somos herederos de la institución libre de enseñanza de Ginés de los Ríos, creemos mucho en la libertad del individuo, en su propia capacidad, y él tendrá que ser responsable de sus propios actos. Por eso tiene que auto-organizarse, porque nosotros vamos a darle muchos medios de ayuda, a veces podrá elegir entre todos ellos. A veces, yo he opinado que teníamos, incluso, un excesivo número de formas de ayuda, y que alguna gente se pierde, porque quiere utilizarlas todas y al final no llega ninguna. Cada uno tiene que elegir aquello que realmente le va a ser útil, en función de sus circunstancias y de su forma de autoorganización.

Como te decía, creemos mucho en la capacidad del individuo, pero claro, eso nos lleva a eso que te decía antes, a que hay una parte de esos individuos que no saben autoorganizarse suficientemente, no entran adecuadamente al sistema y representan un cierto fracaso. Porque, eso a fin de cuentas, es un fracaso personal, pero también es un fracaso social, y es un cierto fracaso nuestro. Por eso nos esforzamos en hacer tantas cosas al inicio del curso, y avisamos de que aquí vas a ser tu protagonista fundamental, siempre lo eres. Pero esa confianza en el individuo, a veces, conlleva a esos fracasos, que son ilusiones y esperanzas que se pierden.

"Los datos indican que alumnos que terminan sus estudios en nuestra universidad se quedan trabajando en la zona"

P.- En una provincia como Zamora donde dos sus grandes problemas son la dispersión geográfica y la sangría poblacional, muchas veces motivada precisamente por la necesidad de salir a formarse a las grandes urbes. Parece que la UNED está pensada precisamente para contrarrestar eso, ¿no?

R.- Sí, evidentemente. Nosotros estamos en las grandes ciudades, pero también estamos en los pequeños pueblos, llegamos con todos nuestros medios hasta el último rincón. Siempre con una cercanía razonable para poder dar la totalidad de los servicios adecuados para que un alumno pueda estudiar sin salir de su población. Eso no quiere decir que no deba de salir, no, todo el mundo debe viajar, conocer otras culturas, otra forma de vida. Pero, sin embargo, algunas personas, por razones sociales, económicas, personales, de cualquier tipo, decide no querer salir, puede seguir estudiando sin ningún problema. Puede hacer su carrera con las mismas posibilidades de desarrollo laboral y personal que pueda tener con cualquier otra universidad. Para eso somos una universidad de primerísimo nivel, de altísima calidad, de gran reconocimiento social y empresarialidad. Nuestros titulados tienen una empleabilidad altísima. Es un plus para nuestro territorio. Además, los datos indican que alumnos que terminan sus estudios en nuestra universidad se quedan trabajando en la zona. Algo que, como sabemos, no ocurre habitualmente con nuestros hijos, que se van a las universidades presenciales y, lamentablemente terminan en otros territorios, probablemente porque se les ofrece más oportunidades.

P.- Precisamente sobre este tema, al final de curso deslizó su intención de conseguir que varias cátedras celebren en Zamora un congreso nacional sobre despoblación. ¿Qué se puede adelantar sobre eso?

R.- Son cátedras de todas las universidades que tienen estudios específicos sobre la situación de despoblación en España, con las distintas características que tienen cada territorio. Estamos trabajando en ello para que se celebre en Zamora. No estamos seguros de poder conseguirlo, pero sí que estamos persiguiéndolo. De alguna forma, haremos un congreso sobre inmigración y sobre derechos de familia. Hay más candidatos, pero nosotros creemos que estamos bien posicionados y tenemos buenas posibilidades de que se celebre en Zamora. Si no, igualmente nuestra cátedra participaría, por supuesto, en el sitio que estuviera, porque creemos que es importante poner en común todos los estudios que se están realizando sobre el tema. Sería una enorme satisfacción que pudiera hacerse esto en nuestra provincia, especialmente por la lamentable situación poblacional que tenemos.

P.- También sigue viento en popa la Cátedra de población, vinculación y desarrollo. ¿Qué podemos esperar de ella para el curso que viene?

R.- Bueno, pues esperamos primero mejorar la financiación, porque creemos que estamos en condiciones de que puedan entrar en breve nuevos socios importantes, que además nos permitan, no solo mejorar la financiación y, por tanto, la mejora de estudios de la propia cátedra, sino la colaboración con otros departamentos de la universidad para poder realizar estudios muy importantes para la provincia consiguiendo financiación público-privada para su realización. Estamos en ese camino, en este momento no puedo desvelar todas las claves, pero sí que creemos que estamos cerca de poder llegar al modelo de cátedra que, desde el primer momento, habíamos diseñado, pero que se nos ha venido resistiendo y cada vez estamos cerca de llegar a su punto.

"Los sueños hay que cumplirlos, y aquí se pueden cumplir. La UNED facilita que tú los puedas cumplir"

P.- Y para terminar, ¿qué le diría a aquellos que están pensando en matricularse en la UNED de Zamora?

R.- Bueno, pues primero que se animen en que los sueños hay que cumplirlos, y aquí se pueden cumplir. La UNED facilita que tú los puedas cumplir. Lo único que le pedimos es mesura en el primer momento, que se asesore, que venga a vernos, que se acerque a las aulas y al centro. Si conoce a alumnos que hayan estudiado en la UNED, que les pregunte, pero que se informe claramente por personas que ya están dentro del sistema, el propio centro, personas que hayan estudiado, tutores o profesores. Tenemos muchos brazos que llegan a muchos sitios. Estudiar en la UNED no es fácil, pero es posible. Por tanto, los sueños se cumplen, pero son difíciles, y hay que prepararse adecuadamente. Nosotros le vamos a dar toda la ayuda, que no tenga la menor duda, pero es importante que mida bien sus fuerzas.