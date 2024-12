El adiós de Valentín, el entrañable enfermero que se jubila en un pueblo de Valladolid: "He llorado mucho"

Villalón de Campos es un municipio de la provincia de Valladolid que se ubica en la zona Norte. Forma parte de la comarca de Tierra de Campos y está a una distancia de unos 68 kilómetros de la capital.

Allí, en una localidad que cuenta con 1.526 habitantes, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), ha ejercido como enfermero Valentín, que se jubilaba esta semana y que ha recibido un gran reconocimiento del que, prácticamente es ya su pueblo.

“No me quería jubilar nunca porque me encanta la enfermería, pero hay un momento que hay que decir hasta aquí y he decidido que sea ahora”, asegura Valentín Sáez Martín, en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

La vida de Valentín

Nuestro protagonista nació en Villares de la Reina (Salamanca) hace 66 años. Lleva casi 40 años viviendo en Villalón de Campos, la que es ya su casa. Sumaba como enfermero, ni más ni menos que 44 primaveras hasta que ha colgado la bata este lunes, 2 de diciembre.

A Valentín le encanta disfrutar de su nieto. No perdona ese paseo con su mujer y le apasiona el ciclismo. De hecho, está buscando ya una bici para pasar el rato ahora que se ha jubilado. Además, es un manitas y le encanta hacer “chapuzas en casa”.

“Soy una persona constante. Muy ordenado. Mi mujer me dice que, en ocasiones, demasiado. Puntual. Jamás he llegado tarde al trabajo. Los 44 años me he levantado al oír el despertador”, asegura.

Valentín estaba de enfermero en Alba de Tormes. Se presentaron 16 a la oposición en 1984 y solo aprobó él. Llegó a Villalón el 2 de septiembre del 85. Cinco días antes nació su hija, así que la alegría fue doble.

De una peritonitis, con solo 10 años de edad, que casi acaba con él, le viene el gusto por la enfermería, por ayudar a los demás. Y eso es lo que ha hecho durante, prácticamente, toda su vida.

Un enfermero en Villalón

Tras comenzar a ejercer en Alba de Tormes, en 1982, y sacar la oposición para recalar en la localidad pucelana, sumaba 39 años y medio como enfermero en el centro de salud de Villalón.

“El centro de salud ha sido mi segunda casa. Tras la jubilación, nos vamos a quedar a vivir aquí porque estamos encantados, tanto mi mujer, Mari, como yo. Tenemos amigos y somos felices aquí”, añade. Tiene dos hijas. Una trabajando en Salamanca y la otra en Valladolid.

Recuerda una anécdota curiosa cuando, de urgencia, llegó un paciente a su consulta. Al abrir este los ojos y verle de blanco aseguró que “estaba en el cielo porque ya veía a los ángeles.

“He intentado, durante todo este tiempo, ayudar a la gente. Esa ha sido mi pasión. He llorado mucho por dejarlo, pero es el momento ahora de hacerlo”, nos explica.

Ha alargado su actividad, y eso habla de lo buena gente que es, para enseñar a los que le van a suplir. Un ejemplo.

Un merecido homenaje

“La despedida del Ayuntamiento de Villalón fue el lunes. Ayer hicimos una comida. José Ángel, el alcalde, es mi amigo. Le conozco desde pequeño. Para mí es como un hijo. Una gran persona”, añade Valentín.

Homenaje a Valentín en Villalón de Campos Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León

Los vecinos reconocen su labor. Por la calle todos le paran para decir que no se jubile, pero la suerte está echada a pesar de que, muchos de ellos, más que pacientes han sido amigos.

“Ahora queremos disfrutar. Nos vamos a pasar unos días a Alemania. Ando mirando bicicletas ya, medio híbrida, para hacerme unas rutas. Quiero disfrutar. Tener salud y que mi nieto sea también lo más feliz del mundo”, finaliza.

Un hombre de los que no quedan.