El buffet de sushi ideal cerca de Pontevedra: come lo que quieras, pero si dejas algo pagas "multa"

Los buffett libres son la oportunidad perfecta para lanzarte a comer sin límites tus platos favoritos, ya sean de comida típica de Galicia o de otras partes del mundo. Imagínate poder disfrutar de todo el sushi y comida asiática variada que te encanta o animarte a probar aquella que todavía no hayas tenido el gusto. En un municipio de la provincia de Pontevedra tienes la oportunidad de descubrir nuevos sabores o comer hasta hartarte con los que ya conoces. En Treintayseis te contamos cómo funciona su buffet para que tengas toda la información de interés.

Se trata del restaurante Sushi Saki en Nigrán (Pontevedra). Concretamente, se encuentra en el Parque Comercial Nasas Nigrán en el local A03. Es el lugar ideal para disfrutar de comida japonesa de calidad con los ingredientes perfectos que permiten hacer los platos más deliciosos. Además, también cuentan con opciones de comida tradicional española.

Come lo que quieras, pero cómetelo o paga penalización

Este buffet libre está especializado en las diferentes variedades de sushi, aunque también ofrece todo tipo de comida japonesa con la que te chuparás los dedos en cada bocado. Es uno de los muchos restaurantes y bares que se sitúan en el centro comercial Nasas Nigrán, como el KFC, Chuliña Enxebre Bar, Bocatería Lalo's, Medusa, Manyar, McDonald's o Los Gofres de la Crep.

Este establecimiento está abierto de 12:00 a 16:30 horas y de 20:00 a 24:00 horas excepto los martes, que permanece cerrado. En él tienes la opción de hacer un pedido para llevar escogiendo tus favoritos de su carta.

Lo que más destaca de Sushi Saki es su buffet libre, pues tiene una variedad inmensa de platos típicos japoneses a muy buen precio. Por solo 16,50 euros podrás comer hasta hartarte en su buffet de mediodía. En su caso, los niños de entre 100 y 130 cm pagarán 10,50 euros. Las opciones que se incluyen en el buffet de almuerzo son incontables:

Entrantes : ensaladas, sopas, baos...

: ensaladas, sopas, baos... Frito : rollitos, empanadillas, tempuras...

: rollitos, empanadillas, tempuras... Arroz y tallarines : diferentes estilos y salsas

: diferentes estilos y salsas Caliente : cerdo, ternera, pollo, gambón, pulpo

: cerdo, ternera, pollo, gambón, pulpo Nigiri : de salmón, atún, langostino, aguacate, pulpo, salmón flameado y atún flameado.

: de salmón, atún, langostino, aguacate, pulpo, salmón flameado y atún flameado. Maki : salmón, atún, aguacate, aguacate y salmón, pepino, mangó salmón y aguacate, futomaki

: salmón, atún, aguacate, aguacate y salmón, pepino, mangó salmón y aguacate, futomaki Hoso Maki Fritos : fresa, mango, salmón y tartar salmón

: fresa, mango, salmón y tartar salmón Roll : rollos de todos los estilos

: rollos de todos los estilos Temaki : para todos los gustos

: para todos los gustos Sashimi : de salmón o de atún

: de salmón o de atún Especial : sake tartar arroz salmón, sake tarar arroz atún

: sake tartar arroz salmón, sake tarar arroz atún Postre : flan, bolas de helado de diferentes sabores, tartas variadas, trufas, coco...

: flan, bolas de helado de diferentes sabores, tartas variadas, trufas, coco... Bebidas: refrescos, cerveza, sangría y sake, tinto, blanco, rosado, cavas, café e infusiones.

En el caso de su buffet noche disponible para cenas, fines de semana y festivos el precio asciende a 21,50 euros. Para los niños el precio es de 11,50 euros. La comida a escoger es la misma.

Particularidades del buffet de Sushi Saki

Una de las características más especiales de este restaurante es la penalización que deberás abonar por cada plato no consumido. Tanto para el buffet de mediodía como para el de noche tendrás que pagar una penalización de 2 euros si te sobra comida. Esto lo hacen con el fin de que la gente no pida comida por pedir para al final no terminarla y, de esta forma, no contribuir a malgastar ingredientes ni productos frescos.

Por otro lado, para el buffet de la noche, festivos y fines de semana existe otra restricción, y es que cada persona puede pedir tres raciones de sashimi gratis, pero después, cada ración costará 1 euro.

En definitiva, Sushi Saki es un establecimiento perfecto para aquellos que deseen comer sin límite y se encuentren en Nigrán o alrededores. El restaurante buffet ofrece diversas opciones de gastronomía asiática y española por un precio más que accesible.