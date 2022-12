Un ascensor en la Catedral de Málaga: su arquitecto ya estudia cómo hacerlo posible

¿Es posible imaginar que una persona en silla de ruedas o con una discapacidad física que le impida superar la gigantesca barrera que suponen varios tramos de escaleras puedan visitar algún día las estancias superiores de la Catedral de Málaga? El arquitecto del templo malagueño, Juan Manuel Sánchez La Chica, ya lo está haciendo.

El responsable de uno de los grandes monumentos de la capital de la Costa del Sol abre la puerta a estudiar el modo de integrar un ascensor en el histórico edificio, que está a punto de cumplir los 500 años desde el inicio de su construcción.

"Estamos investigando la posibilidad de colocar un ascensor", confirma Sánchez La Chica a EL ESPAÑOL de Málaga, subrayando la necesidad de analizar en profundidad, al menos, una solución de estas características. "Deberíamos ser capaces de que todo el mundo pueda visitar los espacios altos de la Catedral, donde hay muchas estancias", dice convencido.

Como primer paso, que nunca se daría antes de acometer las anunciadas obras de construcción del nuevo tejado, avanza que está investigando el uso de la piedra en masa para completar la antesacristía sur, lo que permite "estudiar si se puede instalar un ascensor que permita llegar al menos hasta la terraza intermedia".

Infografía de la zona resultante tras la construcción de la nueva cubierta de la Catedral de Málaga.

"El estado inacabado de la Catedral nos permite afrontar actuaciones que no son posibles en otros", explica, incidiendo en la idea base: "Que todo el mundo tenga el derecho de acceder a esos espacios". A juicio del experto, llevar esta instalación hasta el nivel intermedio del templo es "factible".

¿Y hasta la cubierta misma de la Catedral? "Se podría analizar y estudiar hasta la cubierta", admite, subrayando que, en cualquier caso, se trata de una intervención a futuro, "compleja y a estudiar en profundidad; es importante, porque la Catedral es una ciudad vertical".

El primer paso, el tejado

Porque las actuaciones más inmediatas y prioritarias pasan por la anunciada construcción de la nueva cubierta y el arreglo del resto del sistema de evacuación de aguas. Una intervención tasada en algo más de 17 millones de euros y que, según las previsiones, podría iniciarse en la parte final del primer trimestre de 2023. A partir de ahí, el calendario temporal es de dos años y medio.

El futuro tejado a dos aguas será construido con madera laminada de alta densidad y acero, "la opción más ligera y respetuosa con el proyecto de cubierta original", de Ventura Rodríguez. La cobertura se hará con teja vidriada.

Entre las ventajas previstas con el proyecto destacan una mayor facilidad en las labores de mantenimiento y una mejora en la visita turística, ya que los usuarios podrán ver las bóvedas bajo la cubierta y contemplar la ciudad a través de un recorrido perimetral.

Con esta intervención se dará cumplimiento, casi dos siglos y medio después, a las recomendaciones del arquitecto Ventura Rodríguez, quien ya dejó escrito: "No hay otro medio que el de cubrir con su armadura y tejado, haciendo que las bóvedas no se recalen, haciéndonos ver la experiencia lo perjudicial que es tener la fábrica al descubierto… y, de modo que, si no se pone reparo del cubierto, en poco tiempo seguirá la ruina y la necesidad de tener que renovar la fábrica".

