Madera laminada, acero y teja vidriada: así será el nuevo tejado de la Catedral de Málaga

La aprobación del proyecto de construcción de un nuevo tejado en la Catedral de Málaga abre de par en par las puertas a la cura de la principal herida que sufre el centenario templo: las humedades. La fallida apuesta en 2009 por una segunda bóveda de ladrillo ha convertido en urgente el impulso de la operación que ahora inicia su camino.

Pero ¿cómo será el tejado a dos aguas planteado desde el Obispado? La estructura, según han informado este martes desde la Diócesis, será mixta, de madera laminada de alta densidad y acero, "la opción más ligera y respetuosa con el proyecto de cubierta original", de Ventura Rodríguez. Asimismo, se incide en que se emplearán los materiales que mejor hermanan con la fábrica de la Catedral.

No obstante, se aclara que se empleará en la tarea la última tecnología desarrollada por la industria en este tipo de materiales, la cual asegurará "su durabilidad, fácil mantenimiento y resistencia frente a todo tipo de acciones". La cobertura de esta estructura se hará con teja vidriada, material de probada eficacia y que protege los edificios históricos y de mayor importancia de la ciudad.

"Utilizando materiales cuyas prestaciones nada tienen que ver con los utilizados en el pasado, su resistencia se implementará con recubrimientos ignífugos y con dispositivos de última generación en la prevención, detección y extinción de incendios", destacan desde la Diócesis.

Entre las ventajas previstas con el proyecto han destacado una mayor facilidad en las labores de mantenimiento y una mejora en la visita turística, ya que los usuarios podrán ver las bóvedas bajo la cubierta y contemplar la ciudad a través de un recorrido perimetral.

Para deán de la Catedral, Antonio Aguilera, esta intervención "supondrá el inicio de la restauración del interior de la Catedral y la eliminación de las redes que actualmente impiden el disfrute de los magníficos techos del principal bien patrimonial de nuestra ciudad".

Con el impulso del tejado a dos aguas se dará cumplimiento, casi dos siglos y medio después, a las recomendaciones del arquitecto Ventura Rodríguez, quien dejó escrito: "No hay otro medio que el de cubrir con su armadura y tejado, haciendo que las bóvedas no se recalen, haciéndonos ver la experiencia lo perjudicial que es tener la fábrica al descubierto… y, de modo que, si no se pone reparo del cubierto, en poco tiempo seguirá la ruina y la necesidad de tener que renovar la fábrica".

Primeros pasos en el proyecto

El visto bueno de la Comisión de Patrimonio se produce más de once años después de que el Obispo de Málaga, Jesús Catalá, encargase la redacción del Plan Director de la Catedral, documento en el que se hizo un diagnóstico detallado del estado del monumento.

Tras años de análisis y estudio, el Plan Director fue presentado en 2016. Entre las propuestas más urgentes incluía solucionar los problemas de filtraciones de aguas en la Catedral.

Fue en septiembre de 2019, tras reunirse con las administraciones, cuando la Diócesis presentó la solución de dotar de cubiertas al primer templo malagueño, tal como aparecía en sus planos originales. El anteproyecto define una solución completa del sistema de evacuación de aguas pluviales interpretando la solución de cubiertas propuesta por el arquitecto Ventura Rodríguez en 1764.

No obstante, se introducen algunas variaciones para adaptar la propuesta al edificio construido y a la tecnología actual. En este sentido, es importante precisar que no sólo se propone una cubierta inclinada para cubrir las cúpulas de la nave y la girola, sino también intervenir en las cubiertas intermedias y en el sistema de bajantes.

Hubo que esperar a marzo de 2021 para presentar ante la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía el Proyecto Básico y de Ejecución de las cubiertas, firmado por los arquitectos Juan Manuel Sánchez La Chica y Adolfo de la Torre. El documento consta de 250 planos y unas 2.000 páginas.

"La historia ha demostrado que el tejado es el sistema más eficaz frente al agua y el de más fácil mantenimiento, pues las filtraciones son fácilmente detectables desde el interior y las reparaciones son sencillas. Esta solución generará, además, un espacio interior que permitirá la ventilación de las cúpulas con una cubierta, la cual asumirá eficazmente las dilataciones debidas a los cambios de temperatura sin producir quiebras en su superficie", ha valorado Sánchez La Chica.

