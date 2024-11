Así es el plan de Mazón para reconstruir Valencia: todas las ayudas a familias y empresas, y las obras de infraestructura

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha expuesto este viernes ante las Cortes Valencianas su plan para la reconstrucción de Valencia, tras la DANA del 29-O, con ayudas para recuperar el hogar de las familias afectadas, incentivos para las empresas e inversiones para la reparación de las infraestructuras dañadas.

Se trata de una tarea titánica que, ha advertido Mazón, no podrá acometerla la Generalitat Valenciana en solitario, sino que requiere también la colaboración del Gobierno central, al que ha pedido aportaciones por un importe de 31.000 millones de euros.

"La reconstrucción de nuestros pueblos, la recuperación de nuestras industrias y la vuelta a la normalidad para miles de familias no puede depender únicamente de los recursos de una administración regional", ha dicho al respecto, "la colaboración en estos momentos no debería ser algo que debamos solicitar o negociar; debería fluir de manera natural, como la respuesta de un gobierno sensible y consciente de su papel en el bienestar de sus ciudadanos".